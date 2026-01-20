Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Australian Open: Ο Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 τον Μοτσιζούκι και πέρασε στον 2ο γύρο
Αν και αιφνιδιάστηκε στην αρχή, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε πρεμιέρα με το δεξί στη Μελβούρνη και στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο, Τόμας Μάτσαχ
Αφήνοντας πίσω την ήττα στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Αδελαΐδας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε θετικά τις υποχρεώσεις του στο Australian Open. Απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι πήρε τη νίκη με 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του πρώτου Grand Slam στη σεζόν.
Ένα break ήταν αρκετό για το Μοτσιζούκι
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να κρατούν τα σερβίς τους. Ο πρώτος που έφτασε κοντά για να... σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας βρήκε διπλό break point στο τέταρτο game, ωστόσο είδε τον Σιντάρο Μοτσιζούκι να το σβήνει και να κάνει το 2-2.
Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει ο 27χρονος το έκανε πράξη ο Ιάπωνας και στο 7ο game εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε για να... σπάσει το σερβίς του Τσιτσιπά (4-3). Στη συνέχεια, ο Νο.112 του κόσμου έκανε το hold (5-3) και έως το τέλος του σετ δεν απειλήθηκε, με αποτέλεσμα να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση με 6-4.
Μετά από έξι χαμένα break points, με δώρο του Ιάπωνα ήρθε η ισοφάριση
Το δεύτερο σετ βρήκε και πάλι το Στέφανο Τσιτσιπά, πρώτο σε θέση σερβίς. Ο ίδιος πήρε το game (1-0) και στο αμέσως επόμενο έχασε έξι break points, με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι να ισοφαρίζει. Μετά ήρθε η σειρά του Μοτσιζούκι να χάσει τρία break points και να δει τον Τσιτσιπά να πηγαίνει ξανά με το προβάδισμα στην αλλαγή πλευρών (2-1).
Ο Έλληνας τενίστας έφτασε και σε έβδομο break point στο σετ, το οποίο με διπλό λάθος του Μοτσιζούκι μετετράπη σε... σπάσιμο σερβίς. Ο Νο.35 στον κόσμο διατήρησε στη συνέχεια τα service game του παρά το γεγονός ότι ήρθε ξανά αντιμέτωπος με τριπλό break point του αντιπάλου του. Με 6-3 ο Τσιτσιπάς πήρε το σετ και έφερε στα ίσα την αναμέτρηση.
Stef ➡️ Second Round 🫡@steftsitsipas comes from a set down to progress against Mochizuki 🇬🇷@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/xKDZHAn7Bd— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2026
Με δυναμικό ξεκίνημα έβαλε τις βάσεις για το προβάδισμα
Έχοντας πολύ καλό μομέντουμ από το προηγούμενο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε διπλό break point στο πρώτο service game του Σιντάρο Μοτσιζούκι. Αυτή τη φορά, όμως, δεν έκανε λάθος πετυχαίνοντας το πολυπόθητο break (1-0).
To break ακολούθησε ένα hold (2-0) και παρά την απειλή για break back από τον Ιάπωνα στο 6ο game, ο Έλληνας τενίστας έφτασε σε ακόμη ένα break (5-2). Με τις μπάλες στα χέρια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισε το τρίτο σετ με 6-2 και πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση.
Κυριάρχησε και έκλεισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση
Στο τέταρτο σετ όλα... έδειχναν πως η νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά είναι θέμα χρόνου. Μπορεί να έχασε το πρώτο game, όμως στη συνέχεια με 5-0 σερί βρέθηκε ένα game μακριά από τη νίκη.
Στο 7ο game, ο Έλληνας έφτασε σε διπλό match point αλλά ο Μοτσιζούκι κατάφερε να κρατηθεί στο ματς. Στο αμέσως επόμενο game τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για τον Νο.35 στον κόσμο, ο οποίος έκλεισε το game με 6-2 και πανηγύρισε τη νίκη.
Πηγή:www.gazzetta.gr
