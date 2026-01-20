Australian Open: Ο Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 τον Μοτσιζούκι και πέρασε στον 2ο γύρο

Με δυναμικό ξεκίνημα έβαλε τις βάσεις για το προβάδισμαΈχοντας πολύ καλό μομέντουμ από το προηγούμενο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε διπλό break point στο πρώτο service game του Σιντάρο Μοτσιζούκι. Αυτή τη φορά, όμως, δεν έκανε λάθος πετυχαίνοντας το πολυπόθητο break (1-0).To break ακολούθησε ένα hold (2-0) και παρά την απειλή για break back από τον Ιάπωνα στο 6ο game, ο Έλληνας τενίστας έφτασε σε ακόμη ένα break (5-2). Με τις μπάλες στα χέρια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισε το τρίτο σετ με 6-2 και πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση.Κυριάρχησε και έκλεισε το εισιτήριο για την επόμενη φάσηΣτο τέταρτο σετ όλα... έδειχναν πως η νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά είναι θέμα χρόνου. Μπορεί να έχασε το πρώτο game, όμως στη συνέχεια με 5-0 σερί βρέθηκε ένα game μακριά από τη νίκη.Στο 7ο game, ο Έλληνας έφτασε σε διπλό match point αλλά ο Μοτσιζούκι κατάφερε να κρατηθεί στο ματς. Στο αμέσως επόμενο game τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για τον Νο.35 στον κόσμο, ο οποίος έκλεισε το game με 6-2 και πανηγύρισε τη νίκη.