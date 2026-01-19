Εθνική ομάδα πόλο ανδρών: Η μέρα και η ώρα του ημιτελικού στο Ευρωπαϊκό
SPORTS
Εθνική ομάδα πόλο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Εθνική ομάδα πόλο ανδρών: Η μέρα και η ώρα του ημιτελικού στο Ευρωπαϊκό

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά από την πρώτη θέση του ομίλου της Β' Φάσης...

Εθνική ομάδα πόλο ανδρών: Η μέρα και η ώρα του ημιτελικού στο Ευρωπαϊκό
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών βρίσκεται για τη τρίτη φορά στα ημιτελικά Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Με τη νίκη της κόντρα στην Ιταλία πέρασε στους "4" της διοργάνωσης ως πρώτη από τον προημιτελικό όμιλο.

Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη δεύτερη του άλλου προημιτελικού ομίλου. Υποψήφιες για το ματς της τετράδας είναι η Σερβία, η Ισπανία και η Ουγγαρία, το οποίο θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τρίτης (20/1).

Αυτό που είναι γνωστό είναι το πότε θα παίξει το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου στα ημιτελικά. Το βράδυ της Παρασκευής (23/1) στις 21:30 ώρα Ελλάδας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Πηγή:www.gazzetta.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης