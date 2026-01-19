Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Εθνική ομάδα πόλο ανδρών: Η μέρα και η ώρα του ημιτελικού στο Ευρωπαϊκό
Εθνική ομάδα πόλο ανδρών: Η μέρα και η ώρα του ημιτελικού στο Ευρωπαϊκό
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά από την πρώτη θέση του ομίλου της Β' Φάσης...
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών βρίσκεται για τη τρίτη φορά στα ημιτελικά Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Με τη νίκη της κόντρα στην Ιταλία πέρασε στους "4" της διοργάνωσης ως πρώτη από τον προημιτελικό όμιλο.
Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη δεύτερη του άλλου προημιτελικού ομίλου. Υποψήφιες για το ματς της τετράδας είναι η Σερβία, η Ισπανία και η Ουγγαρία, το οποίο θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τρίτης (20/1).
Αυτό που είναι γνωστό είναι το πότε θα παίξει το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου στα ημιτελικά. Το βράδυ της Παρασκευής (23/1) στις 21:30 ώρα Ελλάδας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη δεύτερη του άλλου προημιτελικού ομίλου. Υποψήφιες για το ματς της τετράδας είναι η Σερβία, η Ισπανία και η Ουγγαρία, το οποίο θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τρίτης (20/1).
Αυτό που είναι γνωστό είναι το πότε θα παίξει το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου στα ημιτελικά. Το βράδυ της Παρασκευής (23/1) στις 21:30 ώρα Ελλάδας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα