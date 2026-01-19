Ο Μανδάς παραχωρείται δανεικός από τη Λάτσιο στην Μπόρνμουθ
SPORTS
Χρήστος Μανδάς Λάτσιο Μπόρνμουθ

Ο Μανδάς παραχωρείται δανεικός από τη Λάτσιο στην Μπόρνμουθ

Ο Έλληνας τερματοφύλακας μετακομίζει στην Αγγλία ως δανεικός από τη Λάτσιο, με οψιόν αγοράς που αγγίζει τα 23 εκατ. ευρώ

Ο Μανδάς παραχωρείται δανεικός από τη Λάτσιο στην Μπόρνμουθ
Κάτοικος Αγγλίας θα γίνει σύντομα ο Χρήστος Μανδάς, καθώς, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, στο εξής θα φορά την φανέλα της αγγλικής Μπόρνμουθ.

Παρότι ο Έλληνας διεθνής γκολκίπερ δεν βρίσκεται στις επιλογές του προπονητή της Λάτσιο, Μαουρίτσιο Σάρι από την έναρξη της περιόδου, η Μπόρνμουθ αποφάσισε να τον εντάξει στο δυναμικό της και να του δώσει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο κορυφαία πρωτάθλημα, αυτό της Premier League.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε πριν από λίγη ώρα ο έγκριτος μεταγραφολόγος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μανδάς έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Μπόρνμουθ, σε ότι αφορά τους προσωπικούς του όρους, για το δανεισμό του από την Λάτσιο έως το τέλος της σεζόν 2025/2026.

Πλέον, μένει να τελειώσει και τυπικά η υπόθεση με την ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στα δύο κλαμπ, σε πρώτη φάση για τον δανεισμό του παίκτη με την οψιόν αγοράς του έναντι του ποσού των 22-23 εκατ. ευρώ.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης