Χιμένεθ για την ήττα από την ΑΕΛ: Το πρόβλημα ήταν ότι δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε κάποιο γκολ
Χιμένεθ για την ήττα από την ΑΕΛ: Το πρόβλημα ήταν ότι δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε κάποιο γκολ
Ο Μανόλο Χιμένεθ προβληματίστηκε από την απόδοση της ομάδας του Άρη αλλά αποθέωσε τον κόσμο της
Ο Άρης μετά την τριάρα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το Κύπελλο έχασε στο πρωτάθλημα στη Λάρισα και από την ΑΕΛ και έχασε και άλλο έδαφος όσο αφορά την 5η θέση.
Μετά το ματς ο Μανόλο Χιμένεθ δήλωσε προβληματισμένος για την ομάδα αλλά αποθέωσε τον κόσμο της.
Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ
«Θεωρώ ότι αυτό το οποίο επί της ουσίας κατέστρεψε το παιχνίδι για μας ήταν το γκολ που παραχωρήσαμε στον αντίπαλο στα πρώτα λεπτά. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε κάποιο γκολ.
Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στον κόσμο της ομάδας, που όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλα τα παιχνίδια που μπορούσε ταξίδεψε μαζί μας και απέδειξε ότι είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο».
Για την 2η σερί γκέλα και τι πρέπει να γίνει στην επόμενη ημέρα: «Να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανασυνταχθούμε. Να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας».
Μετά το ματς ο Μανόλο Χιμένεθ δήλωσε προβληματισμένος για την ομάδα αλλά αποθέωσε τον κόσμο της.
Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ
«Θεωρώ ότι αυτό το οποίο επί της ουσίας κατέστρεψε το παιχνίδι για μας ήταν το γκολ που παραχωρήσαμε στον αντίπαλο στα πρώτα λεπτά. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε κάποιο γκολ.
Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στον κόσμο της ομάδας, που όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλα τα παιχνίδια που μπορούσε ταξίδεψε μαζί μας και απέδειξε ότι είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο».
Για την 2η σερί γκέλα και τι πρέπει να γίνει στην επόμενη ημέρα: «Να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανασυνταχθούμε. Να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα