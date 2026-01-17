Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Bundesliga: Νέα ήττα για Λεβερκούζεν πριν το ματς με Ολυμπιακό
Δεύτερη σερί ήττα για τη Λεβερκούζεν, που λύγισε με 1-0 εκτός έδρας από τη Χόφενχαϊμ, λίγο πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ενώ έχασε και δύο παίκτες με τραυματισμό - Νίκη στις καθυστερήσεις για Ντόρτμουντ
Προβλημάτισε ξανά η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που ηττήθηκε 1-0 από τη Χόφενχαϊμ εκτός έδρας και έμεινε χωρίς βαθμό για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στην Bundesliga, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για το Champions League. Παράλληλα, οι Ασπιρίνες ανησυχούν για την αποχώρηση δύο παικτών με τραυματισμό, καθώς τόσο ο βασικός τερματοφύλακας Φλέκεν, όσο και ο εξτρέμ Τέλα, βγήκαν με αναγκαστική αλλαγή!
Πιστός στο 3-4-2-1 ο Κάσπερ Χιούλμαντ, προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο βασικό του σχήμα σε σχέση με το τελευταίο ματς ενάντια στη Στουτγκάρδη, με τον Μπαντέ να παίρνει θέση στην τριάδα της άμυνας αντί του Μπελοσιάν και τον εκ νέου διαθέσιμο Σικ να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης αντί του Τεριέ, ενώ πιο πίσω από τον Τσέχο, είδαμε τον Πόκου αντί του Τέγια.
Ο Φλέκεν βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Άντριχ και Κουάνσα να συμπληρώνουν την τριάδα στα στόπερ μαζί με τον Μπαντέ. Αρτούρ, Φερνάντες, Γκαρθία και Γκριμάλδο επιλέχτηκαν στο κέντρο, με τον Τίλμαν να βρίσκεται λίγο πιο πίσω από τον Σικ, στο πλάι του Πόκου.
Το ματς
Ό,τι πλάνο είχε καταστρώσει ο Χιούλμαν, αναγκάστηκε να αλλάξει από πολύ νωρίς, με την Μπάγερ να μπαίνει νωθρά στο ματς και να βρίσκεται πίσω στο σκορ στο ένατο μόλις λεπτό, όταν ο Μπέργκερ άνοιξε το σκορ με τρομερή εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι πιο επικίνδυνοι, με τον Φλέκεν να έχει τις απαντήσεις στις προσπάθειες του Ασλάνι, ενώ οι Ασπιρίνες άρχισαν να ανεβάζουν, σταδιακά, στροφές και να ψάχνουν την ισοφάριση. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες της Χόφενχαϊμ απορρόφησαν στην πίεση της Werkself και είχαν μία ακόμη καλή στιγμή για το 2-0 με σουτ του Πρας που απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν στο 36'.
Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο προπονητής της Λεβερκούζεν έριξε στο ματς τους Μάσα και Κοφάν, οι οποίοι προέρχονταν από την παρουσία τους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής προσπαθώντας να φρεσκάρει την ομάδα του, ωστόσο ο Χόφενχαϊμ παρέμενε πιο απειλητική, με τον Φλέκεν να έχει την απάντηση στα σουτ των Μπέργκερ (51' και Κούφαλ (53').
Λίγο αργότερα δε, ο Ολλανδός τερματοφύλακας αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, με τον Μπλάσβιχ να τον αντικαθιστά κάνοντας ντεμπούτο με τις Ασπιρίνες. Ο Μπάουμαν στέρησε στον Γκριμάλδο ακόμη ένα γκολ φέτος στο 69', με τον Λέμπερλε να χάνει σημαντική ευκαιρία για το 2-0 πέντε λεπτά αργότερα.
Στο 81', η Μπάγερ έχασε ακόμη έναν παίκτη, με τον Τέλα να αποχωρεί επτά λεπτά αφότου μπήκε στο ματς κουτσαίνοντας! Το σκορ εντέλει δεν άλλαξε, με τους νικητές να ανεβαίνουν τρίτοι και τη Werkself να παραμένει έκτη στη βαθμολογία της Bundesliga.
Λύτρωση στο τέλος για την Ντόρτμουντ
Με τέρμα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Μπορούσια Ντόρτμουντ υπερκέρασε το εμπόδιο της ουραγού Σανκτ Πάουλι, επικράτησε 3-2 και βρέθηκε στο -8 από την κορυφή. Οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν στο 45'+1' με τον Μπραντ, ενώ στο 54' ο Αντεγιέμι σημείωσε το 2-0. Ο Σαντς μείωσε για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Τζόουνς έφερε το ματς στα ίσα. Η Ντόρτμουντ πίεσε ασφυκτικά, κέρδισε πέναλτι και ο Τσαν διαμόρφωσε στο τέλος του ματς το 3-0. Στον πάτο της βαθμολογίας έμειναν οι φιλοξενούμενοι.
H Κολωνία επέστρεψε στις νίκες, επικράτησε 2-1 της Μάιντς και πήρε βαθμολογική ανάσα. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι είναι στην τελευταία θέση με τη Σανκτ Πάουλι. Ο Μπελ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, αλλά στο 57' ο κορυφαίος της αναμέτρησης, Ατσε έφερε το ματς στα ίσα. Ο ίδιος παίκτης στο 85' ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1.
Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το ματς ανάμεσα στο Αμβούργο και την Γκλάντμπαχ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν μικρή ανάσα, αφού βρέθηκαν στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη.
Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (αγωνίστηκε βασικός) παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Χάιντενχαϊμ, με την τελευταία να παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Μπεκ έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, αλλά ο Γενς έφερε το ματς στα ίσα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:
Παρασκευή, 16/1
Βέρντερ Βρέμης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-3 (29’ Ενγίνμα, 78’ Στέιτζ, 80’ Μιλόσεβιτς - 1’ Καλιμουεντό, 56’ Κόλινς, 90’+4 Κνάουφ)
Σάββατο, 17/1
Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι 3-2 (45’+1’ Μπραντ, 54’ Αντεγέμι, 90’+5’ πέν. Τσαν – 62’ Σαντς, 72’ Τζόουνς)
Βόλφσμπουργκ-Χάιντενχαϊμ 1-1 (80’ Γιεντς – 45’+1’ Μπεκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χόφενχαϊμ-Λεβερκούζεν 1-0 (9’ Μπέργκερ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Κολωνία-Μάιντς 2-1 (57’, 85’ Άτσε – 29’ Μπελ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ βίντεο
Λειψία-Μπάγερν (19:30)
Κυριακή, 18/1
Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ (18:30)
Βαθμολογία
Μπάγερν Μονάχου 44
Ντόρτμουντ 39
Χοφενχάιμ 33
Λειψία 32
Λεβερκούζεν 29
Στουτγκάρδη 29
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27
Φράιμπουργκ 23
Ουνιόν Βερολίνου 23
Γκλάντμπαχ 20
Κολωνία 20
Βόλφσμπουργκ 19
Βέρντερ Βρέμης 18
Αμβούργο 17
Άουγκσμπουργκ 15
Χαϊντενχάιμ 13
Ζανκτ Πάουλι 12
Μάιντς 12
Η επόμενη αγωνιστική (19η)
Παρασκευή, 23/1
Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργο (21:30)
Σάββατο, 24/1
Μπάγερν -Άουγκσμπουργκ (16:30)
Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χόφενχαϊμ (16:30)
Μάιντς-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Λειψία (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου- Ντόρτμουντ (19:30)
Κυριακή, 25/1
Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη (16:30)
Φράιμπουργκ-Κολωνία (18:30)
