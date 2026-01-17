Bundesliga: Νέα ήττα για Λεβερκούζεν πριν το ματς με Ολυμπιακό

Δεύτερη σερί ήττα για τη Λεβερκούζεν, που λύγισε με 1-0 εκτός έδρας από τη Χόφενχαϊμ, λίγο πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ενώ έχασε και δύο παίκτες με τραυματισμό - Νίκη στις καθυστερήσεις για Ντόρτμουντ