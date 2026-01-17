ΠΑΟΚ: Ο Χατζόπουλος απέστειλε εξώδικο στον Μυστακίδη λόγω μη τήρησης των συμφωνηθέντων
ΠΑΟΚ: Ο Χατζόπουλος απέστειλε εξώδικο στον Μυστακίδη λόγω μη τήρησης των συμφωνηθέντων

Ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Θανάσης Χατζόπουλος απέστειλε εξώδικο στον Τέλη Μυστακίδη, λόγω μη καταβολής των χρεών της ΚΑΕ σε πιστωτές της

Εξώδικο απέστειλε ο Θανάσης Χατζόπουλος προς τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος, ως εγγυητής της σύμβασης, με την οποία μεταβιβάστηκαν οι μετοχές οι μετοχές από τον ίδιο, τον Βαγγέλη Γαλατσοπουλο και τον Ηλία Βιολίδη προς τον Τέλη Μυστακίδη έστειλε εξώδικο στον τελευταίο καθώς μέχρι τις 15/1 έπρεπε να πληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τους πιστωτές της.

Στη σύμβαση αναφέρεται ρητά ότι ο Τέλης Μυστακίδης, αφού διενήργησε τον έλεγχο εκ μέρους του η εταιρεία ελεγκτών Deloitte και η δικηγορική εταιρεία Ζαμπίτης, αποδέχεται και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα το σύνολο των χρεών 4 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία και οφείλει να αποπληρώσει μέσω της Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέχρι τις 15.1.2026.

Όπως φαίνεται από την κίνηση του Θανάση Χατζόπουλου, οι οφειλές δεν εξοφλήθηκαν ως τις 15/1, με αποτέλεσμα να αποστείλει εξώδικο, ζητώντας από τον νέο μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ, Τέλη Μυστακίδη, να πληρώσει εντός τριών ημερών τις εν λόγω υποχρεώσεις.

Πηγή:www.gazzetta.gr
