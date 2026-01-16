Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Αρμπελόα: «Καταλαβαίνω την απογοήτευση, αλλά ζητώ απ’ τον κόσμο να σταθεί δίπλα μας»
Προσκλητήριο συσπείρωσης από τον νέο τεχνικό της Ρεάλ μετά το σοκ του Κυπέλλου – Η αποκάλυψη για την ατάκα του Καρβαχάλ και η επιστροφή του Εμπαπέ
Ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, δήλωσε ότι κατανοεί την απογοήτευση των φιλάθλων μετά από μια πολύ έντονη εβδομάδα με αρνητικά αποτελέσματα, όμως τους κάλεσε να συσπειρωθούν γύρω από την ομάδα ενόψει του εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου (17/1) για τη LaLiga απέναντι στη Λεβάντε, που παλεύει για την παραμονή της.
Η Ρεάλ υπέστη δύο διαδοχικά πλήγματα, αρχικά χάνοντας με 3-2 από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ την Κυριακή και στη συνέχεια αποκλείστηκε από το Κύπελλο Ισπανίας την Τετάρτη, μετά την ήττα με 3-2 από την Αλμπαθέτε της LaLiga2, αποτέλεσμα που «σημάδεψε» το πρώτο παιχνίδι του Αρμπελόα στον πάγκο, μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο.
Η Ρεάλ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 45 βαθμούς σε 19 αγώνες, τέσσερις λιγότερους από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την άποψη του Μπερναμπέου. Καταλαβαίνω ότι οι φίλαθλοι είναι πληγωμένοι και απογοητευμένοι, αλλά θα τους ζητήσω να στηρίξουν τους παίκτες τους», δήλωσε ο Αρμπελόα στους δημοσιογράφους την Παρασκευή (16/1).
«Μεγάλες επιτυχίες έχουν έρθει όταν το Μπερναμπέου στάθηκε στο πλευρό των παικτών του. Θα τους ζητήσω να σταθούν δίπλα μας, να μας υποστηρίξουν και, ελπίζω, αυτή η σεζόν να τελειώσει όπως θέλουμε». Ο Αρμπελόα, δύο φορές νικητής του Champions League ως παίκτης της Ρεάλ, είπε ότι δεν θα άλλαζε τίποτα σε ό,τι αφορά την ήττα από την Αλμπαθέτε.
«Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ψάχνει κάποιον να κατηγορήσει, αλλά εγώ δουλεύω για να βρω λύσεις. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, είναι επειδή χρειάζεται να βοηθήσω καλύτερα τους παίκτες μου», πρόσθεσε.
Ο 42χρονος αναφέρθηκε επίσης σε μια ιστορία που μοιράστηκε με τα αποδυτήρια σχετικά με τη νοοτροπία που απαιτείται. «Τους είπα μια ιστορία στα αποδυτήρια για το πώς χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να κερδίσω ένα Κύπελλο Ευρώπης. Ήμουν παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης, είχα κερδίσει πολλά...
Και όταν τελικά κατέκτησα εκείνο το Κύπελλο Ευρώπης ανέβηκα στο πούλμαν και υπήρχε πίσω μου ένας συμπαίκτης που ήταν εκεί μόλις έναν χρόνο και μου είπε: "Πάμε για άλλο ένα, ε;". Είπα στα αποδυτήρια: Ξέρετε ποιος είναι; Ο αρχηγός σας (Ντάνι Καρβαχάλ), που ήδη σκεφτόταν το επόμενο. Το παρελθόν δεν μετράει».
Σε μια σημαντική ενίσχυση, ο Αρμπελόα δήλωσε ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ, πρώτος σκόρερ της LaLiga τη φετινή σεζόν με 18 γκολ, είναι έτοιμος και θα επιστρέψει στην αποστολή, έχοντας ξεπεράσει το διάστρεμμα στο αριστερό γόνατο. Αντίθετα, ο Ροντρίγκο δεν θα είναι διαθέσιμος.
Σε μια σημαντική ενίσχυση, ο Αρμπελόα δήλωσε ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ, πρώτος σκόρερ της LaLiga τη φετινή σεζόν με 18 γκολ, είναι έτοιμος και θα επιστρέψει στην αποστολή, έχοντας ξεπεράσει το διάστρεμμα στο αριστερό γόνατο. Αντίθετα, ο Ροντρίγκο δεν θα είναι διαθέσιμος.
