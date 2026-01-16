Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Άρνε Σλοτ για Σαλάχ: «Ακόμα και 15 επιθετικούς να είχα, θα ήθελα τον Μο πίσω»
Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Αιγύπτιος μετά το Copa Africa – Ο Σλοτ υποβαθμίζει την ένταση στις σχέσεις τους και περιμένει την ενίσχυση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ίσακ
Η επιστροφή του Μοχάμεντ Σαλάχ στο Μέρσεϊσαϊντ είναι πλέον γεγονός. Παρά το «εκρηκτικό» κλίμα που είχε δημιουργηθεί πριν από την αναχώρησή του για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, εμφανίστηκε έτοιμος να υποδεχθεί ξανά τον ηγέτη της επίθεσής του, τονίζοντας την τεράστια σημασία του για τον σύλλογο.
Το τέλος του Afcon και η επιστροφή
Ο 33χρονος σταρ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Αιγύπτου το Σάββατο, στον μικρό τελικό της διοργάνωσης κόντρα στη Νιγηρία, και την επόμενη εβδομάδα θα ενσωματωθεί ξανά στις προπονήσεις των «Reds».
«Είμαι χαρούμενος που επιστρέφει. Ο Μο είναι τόσο σημαντικός για αυτόν τον σύλλογο και για μένα. Ακόμα και αν είχα 15 επιθετικούς, πάλι θα ήμουν ευτυχισμένος που τον έχω πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σλοτ, θέλοντας να κλείσει τα σενάρια περί οριστικής ρήξης.
Το παρασκήνιο της κόντρας
Η σχέση των δύο ανδρών πέρασε από «συμπληγάδες» τον περασμένο μήνα. Ο Σαλάχ, σε μια σπάνια δημόσια ξέσπασμα, είχε υποστηρίξει πως «κάποιος δεν τον θέλει στην ομάδα» και πως η σχέση του με τον Σλοτ ήταν ανύπαρκτη. Ο Ολλανδός τεχνικός, αν και τότε είχε δηλώσει πως «δεν έχει ιδέα» αν ο Σαλάχ θα ξαναπαίξει για τη Λίβερπουλ, τώρα επιλέγει τον δρόμο της διπλωματίας.
«Ό,τι συμβαίνει ανάμεσα στον Μο και σε μένα, είτε στο τηλέφωνο είτε εδώ, μένει μεταξύ μας. Δεν θεωρώ απαραίτητο να μοιράζομαι τις ιδιωτικές μας συζητήσεις», τόνισε ο Σλοτ.
Απαραίτητος λόγω... Ίσακ
Η επιστροφή του Σαλάχ (που μετρά 250 γκολ σε 421 ματς με τη Λίβερπουλ) έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Παρότι η ομάδα έμεινε αήττητη στα 6 παιχνίδια της απουσίας του, ο σοβαρός τραυματισμός του Αλεξάντερ Ίσακ (κάταγμα στο πόδι) αφήνει ένα τεράστιο κενό στην επίθεση.
Το πλάνο για Μαρσέιγ και Μπέρνλι
Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Μπέρνλι το Σάββατο στο Άνφιλντ, ενώ ακολουθεί το κρίσιμο παιχνίδι Champions League με τη Μαρσέιγ την Τετάρτη.
Ο Σλοτ αποκάλυψε πως βρίσκονται σε συζητήσεις με τον παίκτη για το αν θα ταξιδέψει στη Μασσαλία ή αν θα προφυλαχθεί για το παιχνίδι με την Μπόρνμουθ στις 24 Ιανουαρίου. Εκτός παραμένουν οι μακροχρόνια τραυματίες Ίσακ, Κόνορ Μπράντλεϊ και Τζιοβάνι Λεόνι, ενώ δεν υπάρχουν νέα προβλήματα.
