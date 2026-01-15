Βόλεϊ: Ο Πανιώνιος πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στους 8 του Challenge Cup γυναικών, δείτε βίντεο

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης νίκησε 3-0 την ισπανική Εσκίμο και έχοντας επικρατήσει με 3-0 στη Σεβίλλη πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Ολυμπιάδα από την Κύπρο - Στο βάθος ελληνικός εμφύλιος στα ημιτελικά με Παναθηναϊκό





Οι κυανέρυθρες στην πρώτη τους απόπειρα εκτός συνόρων, νίκησα για δεύτερη φορά την ισπανική Εσκίμο στο κατάμεστο «Ανδρέας Βαρίκας» και πλέον ετοιμάζονται για τις διπλές αναμετρήσει με την Ολυμπιάδα Νεάπολης από τη







Στο ξεκίνημα του αγώνα η Εσκίμο πήρε τον πρώτο πόντο αλλά ο



Στο δεύτερο σετ το 4-4 έγινε 8-5 για τον πανιώνιο με μπλοκ της Ραχίμοβα. Η Εσκίμο παρέμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το 19-17 όταν όμως οι κυανέρυθρες ανέβασαν την απόδοσή τους έτρεξαν σερί 6-0 για το 25-17 με την Ατανασίγιεβιτς, σφραγίζοντας την πρόκριση.



Ιστορικές στιγμές για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου Betsson, καθώς 20 ημέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup powered by Protergia, βρίσκεται στην προημιτελική φάση ενός Ευρωπαϊκού κυπέλλου.Οι κυανέρυθρες στην πρώτη τους απόπειρα εκτός συνόρων, νίκησα για δεύτερη φορά την ισπανική Εσκίμο στο κατάμεστο «Ανδρέας Βαρίκας» και πλέον ετοιμάζονται για τις διπλές αναμετρήσει με την Ολυμπιάδα Νεάπολης από τη Κύπρο , η οποία με δύο νίκες επί της τσέχικης Οστράβα πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα.Αν ο Πανιώνιος αποκλείσει τις Κύπριες και ο Παναθηναϊκός περάσει το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα, τότε κυανέρυθρες και πράσινες θα βρεθούν αντίπαλες στους ημιτελικούς που θα διεξαχθούν στα τέλη Φεβρουαρίου.Ο αγώναςΣτο ξεκίνημα του αγώνα η Εσκίμο πήρε τον πρώτο πόντο αλλά ο Πανιώνιος με σερί 4-0 πέρασε μπροστά στο σκορ και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Μετά το 10-7 οι κυανέρυθρες ξέφυγαν στο σκορ και με άσσο της Ραχίμοβα έγινε το 19-10. Το 21-12 έγινε 22-19 μετά από κάποια λάθη του Πανιωνίου, ωστόσο η Πέρεζ έχασε το σερβίς για το 23-19, η Δελαγραμμάτικα μείωσε σε 23-20 αλλά το νέο λάθος της Ραχίμοβα έφερε τη διαφορά στους δύο (23-21). μετά το τάιμ άουτ του Νέσιτς η Ραχίμοβα έστειλε εκ νέου τη μπάλα στο φιλέ (23-22), για να έρθει η ισοφάριση με την Φρίας στην κόντρα επίθεση (23-23). Με το σκορ στο 25-24 η Φρίας αστόχησε στην επίθεση για να γίνει το 26-24 και ο Πανιώνιος να κατακτήσει το πρώτο σετ.Στο δεύτερο σετ το 4-4 έγινε 8-5 για τον πανιώνιο με μπλοκ της Ραχίμοβα. Η Εσκίμο παρέμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το 19-17 όταν όμως οι κυανέρυθρες ανέβασαν την απόδοσή τους έτρεξαν σερί 6-0 για το 25-17 με την Ατανασίγιεβιτς, σφραγίζοντας την πρόκριση.Με τη πρόκριση εξασφαλισμένη και με τη ψυχολογία στα ύψη ο Πανιώνιος συνεχίσε στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο σετ με μόνες αλλαγές στα μισά του σετ την Φλιάκου αντί της Στογιλίκοβιτς και της Αγγελοπούλου αντί της Ριστίσεβιτς. Με πίεση στο σερβίς οι κυανέρυθρες ξέφυγαν με 11-5, η Αγγελοπούλου με μπλοκ έκανε το 20-12, για να λήξει τον αγώνα η Ραχίμοβα για το τελικό 25-16.Διακύμανση:1ο σετ: 8-4, 16-9, 21-12, 26-242ο σετ: 8-5, 16-13, 21-17, 25-17

3ο σετ: 8-3, 16-10, 21-13, 25-16



*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 7 άσσους, 48 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και της Εσκίμο προήλθαν από 43 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 3-0 (26-24, 25-17, 25-16) σε 79'



ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 8 (7/15 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ. - 25% άριστες), Νομικού 7 (4/11 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Ατανασίγιεβιτς 18 (15/24 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. - 15% άριστες), Ραχίμοβα 20 (12/33 επ., 3 άσσοι, 5 μπλοκ), Λαμπρούση 5 (5/11 επ.) / Ξανθοπούλου (λ, 63% υπ. - 58% άριστες), Φλιάκου, Αγγελοπούλου 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ).



ΕΣΚΙΜΟ (Ρικάρντο Φερνάντες): Μπούρσε 10 (10/26 επ.), Φρίας 6 (6/20 επ., 35% υπ. - 25% άριστες), Πέρες 13 (13/25 επ., 38% υπ. - 29% άριστες), Δελαγραμμάτικα 6 (4/8 επ., 2 μπλοκ),, Χέρμαν 2 (2/3 επ.), Σάνσο 7 (6/14 επ., 1 μπλοκ) / Ορέχας (λ, 33% υπ. - 17% άριστες), Προλ 2 (2/5 επ.), Πλάζα.



Ο προπονητής του Πανιωνίου Ντράγκαν Νέσιτς δήλωσε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό ματς και για μένα ήταν μια σημαντική νίκη, αφού ήταν και το δεύτερο παιχνίδι μας με τη νέα πασαδόρο. Όλα είναι πολύ εύκολα και πολύ δύσκολα. Είναι τιμή μου που είμαι προπονητής της ομάδας του Πανιωνίου Betsson και θα κάνω ότι μπορώ για να διαχειριστώ καλύτερα και γρηγορότερα όλες τις αλλαγές».



Η διαγώνια του Πανιωνίου Πολίνα Ραχίμοβα τόνισε: «Ευχαριστούμε που έρχεστε και ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας. Είναι πολύ σημαντική νίκη αυτή με 3-0 σετ και πρέπει να κρατήσουμε ενέργεια και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που φτάνουμε στα προημιτελικά και θέλουμε να φέρουμε ψηλά την ομάδα. Θέλω να δώσω το καλύτερο και να φέρω τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην ομάδα. Στόχος μας να κατακτήσουμε όλα τα υπόλοιπα κύπελλα σε Ελλάδα και Ευρώπη αφού έχουμε κάνει και το ξεκίνημα με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ».



Η πασαδόρος του Πανιωνίου Νίνα Στογίλκοβιτς είπε: «Νιώθω τέλεια και όλοι με έχουν υποδεχτεί πολύ καλά εδώ. Δεν είχαμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε αλλά πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να βελτιωθούμε γιατί αυτή η ομάδα αξίζει μόνο νίκες».