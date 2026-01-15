Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
ΠΑΟΚ: Ένα εργοστάσιο παραγωγής σκόρερ με την σκυτάλη να περνά από τον Τζίμα στον Μύθου, δείτε βίντεο
ΠΑΟΚ: Ένα εργοστάσιο παραγωγής σκόρερ με την σκυτάλη να περνά από τον Τζίμα στον Μύθου, δείτε βίντεο
Ο 18χρονος Ανέστης Μύθου σε λιγότερο από έναν μήνα πέτυχε γκολ εις βάρος Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, συνεχίζοντας την παράδοση των ασπρόμαυρων ακαδημιών και την παραγωγή γκολτζήδων
Όταν στις αρχές Φεβρουαρίου του 2025 η Μπράιτον έκλεινε τη μεταγραφή του Στέφανου Τζίμα, πληρώνοντας σχεδόν 27 εκατομμύρια ευρώ (τα 24 εκατ. πήγαν στα ταμεία του ΠΑΟΚ και τα υπόλοιπα στη Νυρεμβέργη που τον είχε πάρει δανεικό) στις τάξεις των φίλων του Δικεφάλου επικρατούσε μία σχετική απογοήτευση.
Από τη μία ένιωθαν περήφανοι που ένα παιδί των ακαδημιών τους έσπασε το ρεκόρ πώλησης του συλλόγου (μέχρι να προκύψει και η μεταγραφή Κωστούλα στη Μπράιτον ήταν και γενικά ρεκόρ του ελληνικού ποδοσφαίρου), από την άλλη δεν μπορούσαν να χωνέψουν το γεγονός ότι δεν είχαν προλάβει καν να το δουν με την ομάδα τους (έπαιξε 30 ματς στις σεζόν 2022-2024) και σχεδόν όλοι μονολογούσαν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοιον παίκτη για να καλύψει το κενό του...
Έντεκα μήνες αργότερα, πολύ πιο γρήγορα απ' ότι θα περίμενε κανείς, ένας άλλος επιθετικός από τις ομάδες νέων του ΠΑΟΚ έχει γίνει πλέον ο πρωταγωνιστής της ασπρόμαυρης επίθεσης, αρπάζοντας την ευκαιρία από τα μαλλιά και δείχνοντας ότι στις ασπρόμαυρες ακαδημίες η γραμμή παραγωγής συνεχίζει να βγάζει... υβριδικά μοντέλα!
Το τελευταίο της ακούει στο όνομα του Ανέστη Μύθου, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού και την πρόκριση του Δικεφάλου στα ημιτελικά του Κυπέλλου.
Ο 18χρονος επιθετικός βρίσκεται στην 8η θέση των νεότερων σκόρερ στην ιστορία του Δικεφάλου μετά το γκολ που πέτυχε στις 29 του περασμένου Οκτωβρίου στην Τούμπα και στον αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΛ (ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1) σε ηλικία 18 ημερών, πέντε μηνών και επτά ημερών (έχει γεννηθεί στις 22 Μαΐου 2007).
Στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας βρίσκεται φυσικά ο Τζίμας που είχε ανοίξει λογαριασμό στις 5 Μαρτίου 2023 όταν σκόραρε στο 6-0 επί του Ιωνικού για το πρωτάθλημα όντας 17 χρόνων και 57 ημηρών.
Στην ίδια λίστα και στην 4η θέση είναι Ευθύμης Κουλούρης που είχε πετύχει το πρώτο του ΠΑΟΚτσήδικο γκολ στη Ριζούπολη (3-0 τον Απόλλωνα σε ματς Κυπέλλου) σε ηλικία 17 χρονών, 11 μηνών και 7 ημερών.
Αμέσως μετά είναι ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, με τον Σάλπι να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ για τον Δικέφαλο στο θριαμβευτικό 7-0 στην Τιφλίδα επί της Λοκομοτίβ για το Κύπελλο UEFA στις 30/9/199 σε ηλικία 18 χρόνων, ενός μήνα και 12 ημερών.
Στην 7η θέση βρίσκουμε τον Χρήστο Τζόλη για τον οποίο πλέον ενδιαφέρονται σπουδαίοι σύλλογοι απ' όλη την Ευρώπη με τον Άμπελ Φερέιρα να τον ρίχνει στη μάχη στον αγώνα play off με τον ΟΦΗ στις 20 Ιουνίου 2020 κι ενώ ήταν 18 χρόνων, τεσσάρων μηνών και 21 ημερών.
Λίγο μεγαλύτερος σκόραρε για πρώτη φορά με τα ασπρόμαυρα ο Δημήτρης Πέλκας κόντρα στην Μπνέι Γεχούντα του Ισραήλ (Προκριματικά Europa League στις 9/8/2012) και ενώ ήταν 18 χρόνων, 9 μηνών και 14 ημερών.
Στην 11η θέση ο σπουδαίος Γιώργος Κούδας (15/9/65) όταν σε ηλικία 18 χρόνων, 9 μηνών και 21 ημερών σκόραρε για το Κύπελλο Εκθέσεων (ο προπομπός του UEFA) σκόραρε εναντίον της αυστριακής Βίνερ, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι μόλις στην 24η θέση καθώς πέτυχε το πρώτο γκολ στις 22 Ιανουαρίου 2023 και στο εντυπωσιακό 3-0 επί του ΠΑΟ στο πρωτάθλημα...
Από τη μία ένιωθαν περήφανοι που ένα παιδί των ακαδημιών τους έσπασε το ρεκόρ πώλησης του συλλόγου (μέχρι να προκύψει και η μεταγραφή Κωστούλα στη Μπράιτον ήταν και γενικά ρεκόρ του ελληνικού ποδοσφαίρου), από την άλλη δεν μπορούσαν να χωνέψουν το γεγονός ότι δεν είχαν προλάβει καν να το δουν με την ομάδα τους (έπαιξε 30 ματς στις σεζόν 2022-2024) και σχεδόν όλοι μονολογούσαν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοιον παίκτη για να καλύψει το κενό του...
Έντεκα μήνες αργότερα, πολύ πιο γρήγορα απ' ότι θα περίμενε κανείς, ένας άλλος επιθετικός από τις ομάδες νέων του ΠΑΟΚ έχει γίνει πλέον ο πρωταγωνιστής της ασπρόμαυρης επίθεσης, αρπάζοντας την ευκαιρία από τα μαλλιά και δείχνοντας ότι στις ασπρόμαυρες ακαδημίες η γραμμή παραγωγής συνεχίζει να βγάζει... υβριδικά μοντέλα!
Το τελευταίο της ακούει στο όνομα του Ανέστη Μύθου, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού και την πρόκριση του Δικεφάλου στα ημιτελικά του Κυπέλλου.
Ο 18χρονος επιθετικός βρίσκεται στην 8η θέση των νεότερων σκόρερ στην ιστορία του Δικεφάλου μετά το γκολ που πέτυχε στις 29 του περασμένου Οκτωβρίου στην Τούμπα και στον αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΛ (ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1) σε ηλικία 18 ημερών, πέντε μηνών και επτά ημερών (έχει γεννηθεί στις 22 Μαΐου 2007).
Στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας βρίσκεται φυσικά ο Τζίμας που είχε ανοίξει λογαριασμό στις 5 Μαρτίου 2023 όταν σκόραρε στο 6-0 επί του Ιωνικού για το πρωτάθλημα όντας 17 χρόνων και 57 ημηρών.
Στην ίδια λίστα και στην 4η θέση είναι Ευθύμης Κουλούρης που είχε πετύχει το πρώτο του ΠΑΟΚτσήδικο γκολ στη Ριζούπολη (3-0 τον Απόλλωνα σε ματς Κυπέλλου) σε ηλικία 17 χρονών, 11 μηνών και 7 ημερών.
Αμέσως μετά είναι ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, με τον Σάλπι να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ για τον Δικέφαλο στο θριαμβευτικό 7-0 στην Τιφλίδα επί της Λοκομοτίβ για το Κύπελλο UEFA στις 30/9/199 σε ηλικία 18 χρόνων, ενός μήνα και 12 ημερών.
Στην 7η θέση βρίσκουμε τον Χρήστο Τζόλη για τον οποίο πλέον ενδιαφέρονται σπουδαίοι σύλλογοι απ' όλη την Ευρώπη με τον Άμπελ Φερέιρα να τον ρίχνει στη μάχη στον αγώνα play off με τον ΟΦΗ στις 20 Ιουνίου 2020 κι ενώ ήταν 18 χρόνων, τεσσάρων μηνών και 21 ημερών.
🎥#Video Το γκολ του #Tzolis από το #PAOKTV #PAOKOFI #slgr #PlayOffs pic.twitter.com/DZkFviff2E— PAOK FC (@PAOK_FC) June 20, 2020
Λίγο μεγαλύτερος σκόραρε για πρώτη φορά με τα ασπρόμαυρα ο Δημήτρης Πέλκας κόντρα στην Μπνέι Γεχούντα του Ισραήλ (Προκριματικά Europa League στις 9/8/2012) και ενώ ήταν 18 χρόνων, 9 μηνών και 14 ημερών.
Στην 11η θέση ο σπουδαίος Γιώργος Κούδας (15/9/65) όταν σε ηλικία 18 χρόνων, 9 μηνών και 21 ημερών σκόραρε για το Κύπελλο Εκθέσεων (ο προπομπός του UEFA) σκόραρε εναντίον της αυστριακής Βίνερ, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι μόλις στην 24η θέση καθώς πέτυχε το πρώτο γκολ στις 22 Ιανουαρίου 2023 και στο εντυπωσιακό 3-0 επί του ΠΑΟ στο πρωτάθλημα...
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα