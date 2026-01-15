Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Έφυγε από τη ζωή στα 51 του ο Άντε Γκργκούρεβιτς πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ και του Άρη
Εκτός από την Ένωση και τους Θεσσαλονικείς έχει αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και με τις φανέλες της Ολύμπιας Λάρισας και Ολύμπιας Πάτρας
Θλίψη στον κόσμο του μπάσκετ. Ο Άντε Γκργκούρεβιτς που είχε αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες στην Ελλάδα όπως η ΑΕΚ, ο Άρης, η Ολύμπια Λάρισας και η Ολύμπια Πάτρας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.
Οι άνθρωποι της Ένωσης και της ομάδας της Θεσσαλονίκης έστειλαν τα συλλυπητήρια στους οικείους του Γκργκούρεβιτς.
Το 2012 είχε σταματήσει το μπάσκετ και στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προπονητική. Έκατσε στον πάγκο της Σπλιτ ως assistant.
Tα συλλυπητήρια της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Ante Grgurević, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.
Ο Grgurević υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού Πρωταθλήματος.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του.
AEK BC expresses its sorrow for the death of Ante Grgurević, who passed away at the age of just 51.
Grgurević wore the jersey of the “Queen” during a particularly difficult period for the Club, in the 2006-2007 season, making eight appearances in the Greek League.
AEK BC family extends its sincere condolences to his family and loved ones.
Τα συλλυπητήρια του Άρη
Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην αθλητή της ομάδας μας, Ante Grgurevic. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.
Ο Κροάτης πρώην σέντερ – φόργουορντ βοήθησε τον ΑΡΗ να επιστρέψει στη Euroleague, τη σεζόν 2005-06. Εμείς θα τον θυμόμαστε χαμογελαστό και χαρούμενο, να αποθεώνεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μετά από τη νίκη στον τελευταίο αγώνα, στο Μαρούσι.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…
