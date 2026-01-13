Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Premier League: Αυξημένα κατά 30% τα λάθη του VAR στον πρώτο γύρο
Τα επίσημα στοιχεία της επιτροπής KMI δείχνουν πισωγύρισμα στη χρήση της τεχνολογίας – Περισσότερες οι περιπτώσεις που το VAR «ξέχασε» να παρέμβει
Παρά τις προσπάθειες για τη βελτίωση της διαιτησίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το πρώτο μισό της φετινής Premier League προκαλούν προβληματισμό. Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτροπής Key Match Incidents (KMI) που εξασφάλισε το BBC Sport, τα σφάλματα του VAR παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η ακτινογραφία των λαθών
Η έρευνα δείχνει ότι οι λανθασμένες αποφάσεις αυξήθηκαν από 10 σε 13 σε σύγκριση με πέρυσι. Παρόλο που η εικόνα παραμένει καλύτερη από τις σεζόν 2022-23 (23 λάθη) και 2023-24 (20 λάθη), η φετινή ανοδική τάση ανησυχεί τους συλλόγους.
Απουσία παρέμβασης: Η συντριπτική πλειονότητα των λαθών (11 από τα 13) αφορά περιπτώσεις όπου το VAR απέτυχε να παρέμβει, ενώ υπήρχε «ξεκάθαρο και προφανές λάθος» του διαιτητή.
Λανθασμένες παρεμβάσεις: Τα περιστατικά όπου το VAR παρενέβη ενώ δεν έπρεπε, μειώθηκαν από 3 σε 2.
Μείωση ανατροπών: Οι συνολικές αποφάσεις που άλλαξαν μέσω VAR έπεσαν από 57 πέρυσι σε 47 φέτος (πτώση 17,5%).
Λάθη στο γήπεδο: Τα σφάλματα των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο που δεν θεωρήθηκαν «αρκετά σοβαρά» για να προκαλέσουν την παρέμβαση του VAR, αυξήθηκαν επίσης από 12 σε 15.
Πώς λειτουργεί η επιτροπή KMI
Η επιτροπή KMI συστάθηκε το 2022 από τους ίδιους τους συλλόγους της Premier League, προκειμένου να υπάρχει ανεξάρτητος έλεγχος των επιδόσεων των διαιτητών, έξω από το σώμα της PGMOL (Επιτροπή Διαιτησίας).
Αποτελείται από πέντε μέλη. Τρείς πρώην παίκτες και προπονητές, έναν εκπρόσωπο της Premier League και έναν εκπρόσωπο της PGMOL.
Η επιτροπή συνεδριάζει κάθε εβδομάδα και αναλύει κάθε κρίσιμη φάση (γκολ, πέναλτι, αποβολές). Η ανάλυση γίνεται με βάση τους κανονισμούς αλλά και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για το πώς πρέπει να διευθύνονται οι αγώνες στην Αγγλία.
