Ατυχία για την Παρτίζαν πριν το ματς με τον Ολυμπιακό: Ο Σέικ Μίλτον έσπασε το χέρι του

Ο Μίλτον φέτος μετρά 6.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 13 ματς στη Εuroleague

Ατυχία για την Παρτίζαν πριν το ματς με τον Ολυμπιακό: Ο Σέικ Μίλτον έσπασε το χέρι του
Η Παρτίζαν επικράτησε εκτός έδρας της Στουντέντσκι χωρίς να ιδρώσει με 78-66 πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι για τη EuroLeague. Αλλά σίγουρα τα νέα δεν είναι καλά για την ομάδα του Βελιγραδίου

Ο Τζοάν Πενιαρόγια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και ανέφερε πως ο Σέικ Μίλτον έσπασε το αριστερό του χέρι. Έπαιξε μόλις τρία λεπτά στο ματς και υπάρχει και η πιθανότητα του χειρουργείου.

Φέτος μετρά 6.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 13 ματς στη Εuroleague. Στις 14 Γενάρη θα υποδεχθεί την ομάδα του Μπαρτζώκα. Άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα φέτος για τους Σέρβους και την περιφέρεια τους.

