Η βαθμολογία μετά από τις νίκες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού
Η βαθμολογία μετά από τις νίκες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή κερδίζοντας 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι - Ο ΠΑΟΚ 3-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο

Η βαθμολογία μετά από τις νίκες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού
Με τρία παιχνίδια έκανε... ποδαρικό στο 2026 το Σάββατο η Stoiximan Super League 1. 

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας στο Περιστέρι 2-0 του Ατρομήτου και ανέβηκε στην κορυφή και στο +2 από την ΑΕΚ η οποία την Κυριακή (19:30) παίζει στο Βικελίδης με τον Άρη. 

Ο ΠΑΟΚ με κορυφαίο τον Κωνσταντέλια επικράτησε εύκολα 3-0 στο Αγρίνιο του Παναιτωλικού ενώ στο 1-1 έμειναν στη Νίκαια η Κηφισιά και η ΑΕΛ. 


Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 
Κηφισιά - ΑΕΛ 1-1 
Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2
Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3 
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 
16:00 Λεβαδειακός - Βόλος 
17:30 ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης 
Κλείσιμο
19:30 Άρης-ΑΕΚ 
21:00 Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 


Βαθμολογία (Σε 16 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 39
  2. ΠΑΟΚ 38
  3. ΑΕΚ 37
  4. Λεβαδειακός 28
  5. Βόλος 25
  6. Παναθηναϊκός 22
  7. Άρης 20
  8. Κηφισιά 19
  9. Παναιτωλικός 15
  10. Αστέρας Τρίπολης 13
  11. Ατρόμητος 13
  12. ΟΦΗ 12
  13. ΑΕΛ 10
  14. Πανσερραϊκός 5
*ΑΕΚ, Βόλος, Λεβαδειακός, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Πανσερραϊκός έχουν από έναν αγώνα λιγότερο ενώ Παναθηναϊκός και ΟΦΗ από δύο. 
