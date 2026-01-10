Η βαθμολογία μετά από τις νίκες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή κερδίζοντας 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι - Ο ΠΑΟΚ 3-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο
Με τρία παιχνίδια έκανε... ποδαρικό στο 2026 το Σάββατο η Stoiximan Super League 1.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας στο Περιστέρι 2-0 του Ατρομήτου και ανέβηκε στην κορυφή και στο +2 από την ΑΕΚ η οποία την Κυριακή (19:30) παίζει στο Βικελίδης με τον Άρη.
Ο ΠΑΟΚ με κορυφαίο τον Κωνσταντέλια επικράτησε εύκολα 3-0 στο Αγρίνιο του Παναιτωλικού ενώ στο 1-1 έμειναν στη Νίκαια η Κηφισιά και η ΑΕΛ.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Κηφισιά - ΑΕΛ 1-1
Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2
Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
16:00 Λεβαδειακός - Βόλος
17:30 ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης
19:30 Άρης-ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός
Βαθμολογία (Σε 16 αγώνες)
- Ολυμπιακός 39
- ΠΑΟΚ 38
- ΑΕΚ 37
- Λεβαδειακός 28
- Βόλος 25
- Παναθηναϊκός 22
- Άρης 20
- Κηφισιά 19
- Παναιτωλικός 15
- Αστέρας Τρίπολης 13
- Ατρόμητος 13
- ΟΦΗ 12
- ΑΕΛ 10
- Πανσερραϊκός 5
