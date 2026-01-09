Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα το Μαρόκο του Ελ Κααμπί, 2-0 το Καμερούν, δείτε τα γκολ
Ο άσος του Ολυμπιακού έδωσε την ασίστ για το 1-0 του Μπραχίμ Ντίας στο 26', ενώ το 2-0 πέτυχε ο Σαϊμπάρι στο 74'
Το Μαρόκο επικράτησε 2-0 του Καμερούν στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα στο κατάμεστο από φιλάθλους γήπεδο του Ραμπάτ και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έκανε την κεφαλιά πάσα για το 1-0 του Μπραχίμ Ντίας, θα παίξει για την πρόκρισή της στον τελικό, με μία εκ των Νιγηρία ή Αλγερία που αγωνίζονται το Σάββατο στις 18:00.
Το σκορ άνοιξε ο Μπραχίμ Ντίας στο 26' από ασίστ - κεφαλιά του Ελ Κααμπί, ενώ τα τέρματα του Μαρόκου διπλασίασε ο Σαϊμπάρι στο 74' με σουτ εντός περιοχής μετά από εκτέλεση φάουλ.
Ο ημιτελικός θα διεξαχθεί ξανά στην πρωτεύουσα την Τετάρτη 14/1 στις 22:00.
