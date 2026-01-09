Στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα το Μαρόκο του Ελ Κααμπί, 2-0 το Καμερούν, δείτε τα γκολ
SPORTS
Καμερούν Μαρόκο Κόπα Άφρικα Αγιούμπ Ελ Κααμπί Μπραχίμ Ντίας

Ο άσος του Ολυμπιακού έδωσε την ασίστ για το 1-0 του Μπραχίμ Ντίας στο 26', ενώ το 2-0 πέτυχε ο Σαϊμπάρι στο 74'

Το Μαρόκο επικράτησε 2-0 του Καμερούν στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα στο κατάμεστο από φιλάθλους γήπεδο του Ραμπάτ και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. 

Η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έκανε την κεφαλιά πάσα για το 1-0 του Μπραχίμ Ντίας, θα παίξει για την πρόκρισή της στον τελικό, με μία εκ των Νιγηρία ή Αλγερία που αγωνίζονται το Σάββατο στις 18:00. 

Το σκορ άνοιξε ο Μπραχίμ Ντίας στο 26' από ασίστ - κεφαλιά του Ελ Κααμπί, ενώ τα τέρματα του Μαρόκου διπλασίασε ο Σαϊμπάρι στο 74' με σουτ εντός περιοχής μετά από εκτέλεση φάουλ. 

Ο ημιτελικός θα διεξαχθεί ξανά στην πρωτεύουσα την Τετάρτη 14/1 στις 22:00. 


