Βίντεο: Βουρκωμένος ο ήρωας του ΠΑΟΚ Δημήτρης Μοναστηρλής μετά την πρόκριση επί του Ατρόμητου, δείτε βίντεο

Ο 21χρονος τερματοφύλακας λύγισε μετά την απόκρουση του πέναλτι που έστειλε του ΠΑΟΚ στους 8 του Κυπέλλου - Οι αγκαλιές με τους συμπαίκτες, η αποθέωση από τον κόσμο και τα δάκρυα με τον πατέρα του





Αυτές οι αναγκαστικές απουσίες, προκάλεσαν ένα ντόμινο αλλαγών στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου και έδωσαν τα γάντια του βασικού στον





Αμέσως όλος ο ασπρόμαυρος πάγκος έπεσε πάνω του με τον νεαρό να λυγίζει και να βουρκώνει από τη συγκίνηση έχοντας ζήσει το πιο απίθανο ντεμπούτο που θα μπορούσε να φανταστεί με την ομάδα την οποία υπηρετεί από το 2013 όταν και αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΝΕ.











«Πριν από δύο μέρες μου είπε ο προπονητής τερματοφυλάκων ότι λόγω της ίωσης που ταλαιπωρεί τον Τσιφτσή είναι πιθανό να ξεκινήσω και ότι ο κόουτς με εμπιστεέυεται. Χθες στην προπόνηση δεν ήρθε ο Αντώνης (Τσιφτσής) και ήμουν έτοιμος ψυχολογικλά», είπε χαρακτηριστικά ενώ όταν ρωτήθηκε για το πως αισθάνθηκε όταν μπήκε στο γήπεδο και ξεκίνησε ο αγώνας τόνισε:





«Ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρός, δεν φανυταζόμουν ότι θα έρθει τόσο γρήγορα. Πριν το ματς είχα άγχος, αλλά μπαίνοντας στο γήπεδο μου έφυγε. Με βοήθησαν και οι συμπαίκτες μου και τους ευχαριστώ».



Ενώ όταν ρωτήθηκε για τη διαδικασία των πέναλτι απάντησε: «Είναι δύσκολο να περιγράψω το πως σκέφτηκα, αλλά από την αρχή είχα την αίσθηση ότι θα νικήσουμε στα πέναλτι... Όταν έφτασε στο τελευταίο ήμουν 100% σίγουρος ότι θα το απέκρουα... Διάλεξα σωστά και το έβγαλα»



Όσον αφορά το τι ένιωσε αμέσως μετά; «Πάρα πολλά συναισθήματα γιατί δεν μπορούσα ούτε στο πιο τρελό μου όνειρο να το φανταστώ ότι θα εξελισσόταν έτσι το πρώτο μου ματς... Όλοι έπεσαν πάνω μου και ευχαριστώ τον κόουτς που μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Πήγα στον πατέρα μου και κλαίγαμε κι οι δύο. Αυτό που εισέπραξα από τον κόσμο δεν μπορώ να το περιγράψω και μακάρι όλα τα παιδιά των ακαδημιών να το νιώσουν»