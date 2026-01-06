Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ο Έρικ Τεν Χαγκ τεχνικός διευθυντής της Τβέντε
Ο Ολλανδός τεχνικός, επιστρέφει στον σύλλογο της γενέτειρας του, όπου έκανε καριέρα ως ποδοσφαιριστής
Στα 55 του χρόνια και μετά από τα αποτυχημένα περάσματα του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Έρικ Τεν Χαγκ επιστρέφει στο ποδόσφαιρο αλλά σε ρόλο έκπληξη.
Όπως ανακοίνωσε η Τβέντε, ο Ολλανδός τεχνικός θα διαδεχτεί τον Γιάν Στρέουερ από την επόμενη σεζόν στη θέση του τεχνικού διευθυντή, αλλά θα εμπλακεί στην ποδοσφαιρική οργάνωση του συλλόγου από την 1η Φεβρουαρίου.
Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή του Τεν Χαγκ στον σύλλογο όπου έπαιξε πάνω από 250 αγώνες σε διάφορες περιόδους. Μετά την καριέρα του ως παίκτης, έκανε τα πρώτα του βήματα ως προπονητής, πρώτα στην ακαδημία νέων και αργότερα ως βοηθός του Φρεντ Ρούττεν.
«Είναι υπέροχο και ιδιαίτερο να επιστρέφω στην Τβέντε, όπου η ποδοσφαιρική και προπονητική μου καριέρα ξεκίνησαν εδώ», δήλωσε ο Τεν Χαγκ στην ιστοσελίδα του συλλόγου και συμπλήρωσε: «Με την εμπειρία μου στην ανάπτυξη νέων παικτών, στη δημιουργία ομάδων και στην κουλτούρα του υψηλού επιπέδου αθλητισμού, θέλω να ενισχύσω τη τεχνική βάση της Τβέντε μαζί με το εποπτικό συμβούλιο, τη διοίκηση και το προσωπικό, έτσι ώστε ο σύλλογος να μπορέσει να πραγματοποιήσει το δυναμικό του ως περιφερειακός ηγέτης.»
🔴⚽ 𝐄𝐫𝐢𝐤 𝐭𝐞𝐧 𝐇𝐚𝐠 𝐯𝐚𝐧𝐚𝐟 𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐢𝐳𝐨𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐅𝐂 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐞— FC Twente (@fctwente) January 6, 2026
Erik ten Hag treedt per 1 februari in dienst van FC Twente en is met ingang van het seizoen 2026-2027 de technisch directeur.
➡️ https://t.co/rjIPcEx46K… pic.twitter.com/TYQI7YDSch
📽️ 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙫𝙞𝙚𝙬 | 𝘌𝘳𝘪𝘬 𝘵𝘦𝘯 𝘏𝘢𝘨— FC Twente (@fctwente) January 6, 2026
📺 Bekijk hier het hele interview https://t.co/ki69roUlo8 #FCTwente pic.twitter.com/4C9CmABQSh
