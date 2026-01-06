Ο Έρικ Τεν Χαγκ τεχνικός διευθυντής της Τβέντε
Ο Ολλανδός τεχνικός, επιστρέφει στον σύλλογο της γενέτειρας του, όπου έκανε καριέρα ως ποδοσφαιριστής

Στα 55 του χρόνια και μετά από τα αποτυχημένα περάσματα του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Έρικ Τεν Χαγκ επιστρέφει στο ποδόσφαιρο αλλά σε ρόλο έκπληξη.

Όπως ανακοίνωσε η Τβέντε, ο Ολλανδός τεχνικός θα διαδεχτεί τον Γιάν Στρέουερ από την επόμενη σεζόν στη θέση του τεχνικού διευθυντή, αλλά θα εμπλακεί στην ποδοσφαιρική οργάνωση του συλλόγου από την 1η Φεβρουαρίου.



Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή του Τεν Χαγκ στον σύλλογο όπου έπαιξε πάνω από 250 αγώνες σε διάφορες περιόδους. Μετά την καριέρα του ως παίκτης, έκανε τα πρώτα του βήματα ως προπονητής, πρώτα στην ακαδημία νέων και αργότερα ως βοηθός του  Φρεντ Ρούττεν.

«Είναι υπέροχο και ιδιαίτερο να επιστρέφω στην Τβέντε, όπου η ποδοσφαιρική και προπονητική μου καριέρα ξεκίνησαν εδώ», δήλωσε ο Τεν Χαγκ στην ιστοσελίδα του συλλόγου και συμπλήρωσε: «Με την εμπειρία μου στην ανάπτυξη νέων παικτών, στη δημιουργία ομάδων και στην κουλτούρα του υψηλού επιπέδου αθλητισμού, θέλω να ενισχύσω τη τεχνική βάση της Τβέντε μαζί με το εποπτικό συμβούλιο, τη διοίκηση και το προσωπικό, έτσι ώστε ο σύλλογος να μπορέσει να πραγματοποιήσει το δυναμικό του ως περιφερειακός ηγέτης.»

