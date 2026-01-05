Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παντελίδη
Παναθηναϊκός Παύλος Παντελίδης Ανδρέας Τεττέη

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παντελίδη

Ο Παύλος Παντελίδης είναι και με τη βούλα ποδοσφαιριστής του Παναθηναικού, επιστρέφοντας μετά από έξι χρόνια στο τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παντελίδη
Tην μεταγραφή του Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Δευτέρας. Ο Έλληνας εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 και έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση με την νέα του ομάδα.



Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«Ο γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 2002 στην Αθήνα ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του στην ακαδημία του Παναθηναϊκού όπου παρέμεινε έως τα 17 του. Συνέχισε στη Θύελλα Ραφήνας στη Γ’ Εθνική ώσπου το 2023 πήρε μετεγγραφή στην Κηφισιά. Άμεσα δόθηκε δανεικός στην Ηλιούπολη με την οποία έπαιξε μία σεζόν στη Super League 2. Το 2024 επέστρεψε στην Κηφισιά για να συνδράμει στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, σκοράροντας μάλιστα το γκολ της νίκης στον καθοριστικό αγώνα ανόδου με αντίπαλο την Καλαμάτα. Εφέτος με επτά γκολ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Κηφισιάς ενώ κλήθηκε στην εθνική Ανδρών. Στον Παναθηναϊκό υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2029».

Μάλιστα στο βίντεο που ανέβασαν στο instagram οι πράσινοι, τον Παντελίδη καλωσορίζει στην ομάδα, ο μέχρι πρότινος συμπαίκτης του στην Κηφισιά Ανδρέας Τεττέη.



Στην πρώτη του συνέντευξη ο νεαρός εξτρέμ δήλωσε δικαιωμένος για την επιστροφή του στους «πράσινους», στους οποίους είχε αγωνιστεί κατά το παρελθόν στη Κ17 του συλλόγου.
