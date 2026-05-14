Κρούσματα μηνιγγίτιδας σε κολλέγιο της νότιας Αγγλίας – Πέθανε ένας φοιτητής, άλλοι δύο νοσηλεύονται
Συρροή κρουσμάτων μηνιγγίτιδας καταγράφεται στην κομητεία Μπέρκσιρ της νότιας Αγγλίας, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του κι άλλοι δύο νοσηλεύονται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).
Όπως διευκρινίζει, τρία κρούσματα αφορούν νέους που συνδέονται με κολλέγιο της περιοχής. Ένα εξ αυτών αφορά μηνιγγίτιδα τύπου Β και αναμένονται τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων.
Σε ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα μηνιγγίτιδας, έχουν προσφερθεί αντιβιοτικά για προληπτικούς λόγους.
Παθολόγος της περιοχής όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα ανέφερε ότι ο νέος που έχασε τη ζωή του ήταν φοιτητής στο κολλέγιο Χένλι, ενώ πρόσθεσε ότι οι υγειονομικές Αρχές έχουν έρθει σε επικοινωνία με όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του.
Οι βρετανικές υγειονομικές Αρχές επισημαίνουν ότι η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μεταδίδεται μέσω στενής επαφής και ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός.
Τον Μάρτιο επιδημία μηνιγγίτιδας στο Κεντ της Αγγλίας είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους επί συνόλου 27 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, αυξάνοντας τη ζήτηση εμβολίων.
