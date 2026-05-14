Κρούσματα μηνιγγίτιδας σε κολλέγιο της νότιας Αγγλίας – Πέθανε ένας φοιτητής, άλλοι δύο νοσηλεύονται
ΚΟΣΜΟΣ
Αγγλία Μηνιγγίτιδα

Κρούσματα μηνιγγίτιδας σε κολλέγιο της νότιας Αγγλίας – Πέθανε ένας φοιτητής, άλλοι δύο νοσηλεύονται

Τον Μάρτιο ένα άλλο ξέσπασμα στο Κεντ της Αγγλίας είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους επί συνόλου 27 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

Κρούσματα μηνιγγίτιδας σε κολλέγιο της νότιας Αγγλίας – Πέθανε ένας φοιτητής, άλλοι δύο νοσηλεύονται
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συρροή κρουσμάτων μηνιγγίτιδας καταγράφεται στην κομητεία Μπέρκσιρ της νότιας Αγγλίας, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του κι άλλοι δύο νοσηλεύονται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Όπως διευκρινίζει, τρία κρούσματα αφορούν νέους που συνδέονται με κολλέγιο της περιοχής. Ένα εξ αυτών αφορά μηνιγγίτιδα τύπου Β και αναμένονται τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων.

Σε ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα μηνιγγίτιδας, έχουν προσφερθεί αντιβιοτικά για προληπτικούς λόγους.

Παθολόγος της περιοχής όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα ανέφερε ότι ο νέος που έχασε τη ζωή του ήταν φοιτητής στο κολλέγιο Χένλι, ενώ πρόσθεσε ότι οι υγειονομικές Αρχές έχουν έρθει σε επικοινωνία με όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του.

Οι βρετανικές υγειονομικές Αρχές επισημαίνουν ότι η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μεταδίδεται μέσω στενής επαφής και ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός.

Τον Μάρτιο επιδημία μηνιγγίτιδας στο Κεντ της Αγγλίας είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους επί συνόλου 27 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, αυξάνοντας τη ζήτηση εμβολίων.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης