Αταμάν: «Ήταν σημαντικό να πάρουμε τη νίκη, δεν είναι εύκολο ψυχολογικά με τη διαβολοβομάδα της Euroleague», βίντεο

O Εργκίν Αταμάν δεν θέλησε να σχολιάσει την επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-85 της Καρδίτσας με τον Ναν να σταματάει στους 27 πόντους και στρέφει πλέον το βλέμμα του στη Euroleague και στα παιχνίδια με Αρμάνι και Βίρτους. 

Μετά τον αγώνα ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στην ΕΡΤ για την σημασία της νίκης και απέφυγε να σχολιάσει την επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση του Σαββάτου.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν 

«Ήταν σημαντικό να πάρουμε τη νίκη. Δεν είναι εύκολο ψυχολογικά με τη διαβολοβομάδα της EuroLeague και έπειτα από μια ήττα. Πρέπει να προετοιμαστούμε, έχουμε δυο πολύ σημαντικά παιχνίδια στην έδρα μας. Και πριν από αυτά, ήταν σημαντική η νίκη κόντρα στην Καρδίτσα».

Για την επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση του Παναθηναϊκού: «Είμαι εδώ για να κοουτσάρω στο παιχνίδι με την Καρδίτσα, όπως και καταφέραμε να κάνουμε».

