Ήρθαν στα χέρια στη Σαουδική Αραβία: Δέχτηκε χαστούκι ο Ζοάο Φέλιξ, πρώτη ήττα για την Αλ Νασρ, δείτε βίντεο

SPORTS
Με επεισοδιακό τρόπο έληξε ο αγώνας της Αλ Αχλί εναντίον της Αλ Νασρ, με τον Ζοάο Φέλιξ να εμπλέκεται σε καυγά και να δέχεται χαστούκι από αντίπαλο αμυντικό

Μια απίστευτη στιγμή βίας επισκίασε το μεγάλο ντέρμπι της Σαουδικής Αραβίας, με θύμα τον Ζοάο Φέλιξ. Ο Πορτογάλος σταρ δέχθηκε ένα δυνατό χαστούκι στο πρόσωπο από τον Αλί Ματζράσι, σε μια φάση που προκάλεσε την άμεση αποβολή του παίκτη της Αλ Αχλί και την οργή των ανθρώπων της Αλ Νασρ.

Το περιστατικό συνέβη στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όταν τα πνεύματα οξύνθηκαν επικίνδυνα. Ο Ματζράσι πλησίασε τον πρώην παίκτη της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα και τον χτύπησε με δύναμη στο πρόσωπο.

Ο Ζοάο Φέλιξ επιχείρησε να ζητήσει τον λόγο, όμως οι συμπαίκτες του, με πρώτο τον Ινίγο Μαρτίνεθ, μπήκαν στη μέση για να τον συγκρατήσουν και να αποτρέψουν μια γενικευμένη συμπλοκή, ενώ ο διαιτητής έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ματζράσι.

Η Αλ Αχλί επικράτησε τελικά με 3-2, υποχρεώνοντας την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην πρώτη της ήττα για τη φετινή σεζόν.



