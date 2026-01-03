Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ήρθαν στα χέρια στη Σαουδική Αραβία: Δέχτηκε χαστούκι ο Ζοάο Φέλιξ, πρώτη ήττα για την Αλ Νασρ, δείτε βίντεο
Ήρθαν στα χέρια στη Σαουδική Αραβία: Δέχτηκε χαστούκι ο Ζοάο Φέλιξ, πρώτη ήττα για την Αλ Νασρ, δείτε βίντεο
Με επεισοδιακό τρόπο έληξε ο αγώνας της Αλ Αχλί εναντίον της Αλ Νασρ, με τον Ζοάο Φέλιξ να εμπλέκεται σε καυγά και να δέχεται χαστούκι από αντίπαλο αμυντικό
Μια απίστευτη στιγμή βίας επισκίασε το μεγάλο ντέρμπι της Σαουδικής Αραβίας, με θύμα τον Ζοάο Φέλιξ. Ο Πορτογάλος σταρ δέχθηκε ένα δυνατό χαστούκι στο πρόσωπο από τον Αλί Ματζράσι, σε μια φάση που προκάλεσε την άμεση αποβολή του παίκτη της Αλ Αχλί και την οργή των ανθρώπων της Αλ Νασρ.
Το περιστατικό συνέβη στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όταν τα πνεύματα οξύνθηκαν επικίνδυνα. Ο Ματζράσι πλησίασε τον πρώην παίκτη της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα και τον χτύπησε με δύναμη στο πρόσωπο.
Ο Ζοάο Φέλιξ επιχείρησε να ζητήσει τον λόγο, όμως οι συμπαίκτες του, με πρώτο τον Ινίγο Μαρτίνεθ, μπήκαν στη μέση για να τον συγκρατήσουν και να αποτρέψουν μια γενικευμένη συμπλοκή, ενώ ο διαιτητής έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ματζράσι.
Η Αλ Αχλί επικράτησε τελικά με 3-2, υποχρεώνοντας την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην πρώτη της ήττα για τη φετινή σεζόν.
Το περιστατικό συνέβη στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όταν τα πνεύματα οξύνθηκαν επικίνδυνα. Ο Ματζράσι πλησίασε τον πρώην παίκτη της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα και τον χτύπησε με δύναμη στο πρόσωπο.
Ali Majrashi, jugador saudí del Al-Ahli, deleita al mundo entero al marcar un gol al desconocido Joao Félix.— The Atleti House 🏠 (@AtletiHouse) January 2, 2026
😍pic.twitter.com/qOkzs9iqIx
Η Αλ Αχλί επικράτησε τελικά με 3-2, υποχρεώνοντας την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην πρώτη της ήττα για τη φετινή σεζόν.
JOAO FELIX GOT PUNSHED pic.twitter.com/gUlZVlAIzO— KinG £ (@xKGx__) January 2, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα