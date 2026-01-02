Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Εξαιρετική Σάκκαρη, κέρδισε την Οσάκα και πήρε την νίκη για την Ελλάδα στο United Cup
H Ελληνίδα τενίστρια κυριάρχησε της Ναόμι Οσάκα με 6-4, 6-2
Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε στο 2026 φουριόζα! Η Ελληνίδα τενίστρια απέναντι σε ένα μεγάλο όνομα, όπως η Ναόμι Οσάκα, έκανε ό,τι ήθελε στο court του Περθ και επικράτησε με 6-4, 6-2 στο πρώτο ματς του tie Ελλάδα - Ιαπωνία για το United Cup.
Με αυτή τη νίκη η Team Hellas πήρε το προβάδισμα στο tie και στο ματς που ακολουθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει το πλεονέκτημα κόντρα στον Σιντάρο Μοτσιζούκι για να σφραγίζει τη νίκη για την ελληνική αποστολή.
Ένα ματς στο οποίο οι δύο τενίστριες έγινε αντιληπτό πως έψαχναν τον αγωνιστικό τους ρυθμό. Αβίαστα λάθη, σερβίς με βάση στην ευστοχία και όχι στη δύναμη και φυσικά, τα οποία μεγάλωναν τα games χρονικά.
Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, βρίσκοντας break στο σερβίς της Οσάκα (2-0). Βέβαια, η απάντηση της Ιαπωνέζας ήταν άμεση και η απόσταση του ενός break καλύφθηκε άμεσα (2-2). Η Ελληνίδα τενίστρια είχε το προβάδισμα, χωρίς όμως να καταφέρει και πάλι να φτάσει σε ένα break.
Το σκορ πήγε game - game, με την Οσάκα να σερβίρει για να μείνει στο σετ (5-4). Εκεί η Σάκκαρη είδε την αντίπαλό της να της σβήνει διπλό set point, ωστόσο την τρίτη φορά που βρέθηκε μία ανάσα από το σετ δεν λάθεψε και πήρε το προβάδισμα στο ματς με 6-4.
Η Ναόμι Οσάκα στην ύστατη προσπάθειά της μπόρεσε να κάνει το break και να μειώσει σε 5-2, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό μιας και στο 8ο game η Σάκκαρη πραγματοποίησε ακόμη ένα break για να κλείσει το σετ με 6-2, δίνοντας το προβάδισμα στη «γαλανόλευκη».
