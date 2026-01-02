Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Οι απόντες και οι αμφίβολοι των ματς της Παρασκευής στην Euroleague
Απόψε θα ολοκληρωθεί η 19η αγωνιστική της Euroleague και το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι παιχνίδια. Φυσικά, ξεχωρίζει το ντέρμπι αιωνίων μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens.
Πάμε να δούμε τους παίκτες που θα απουσιάσουν από τα ματς, αλλά και εκείνους που είναι αμφίβολοι.
Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας (19:00, Novasports 5)Λάρκιν, Παπαγιάννης, Γιλντιζί δεν θα παίξουν για την Εφές. Αμφίβολοι οι Λι, Λόιντ και Πουαριέ. Στα πιτς για τους φιλοξενούμενος οι Μπολομπόι, Κάναν, Κάρτερ, Πλάβσιτς και Ριβέρο. Αμφίβολοι είναι οι Ντόμπριτς, Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Νουόρα.
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε (21:00, Novasports 3)Ο Σεντεκέρσκις δεν θα παίξει για τους Βάσκους, ενώ αμφίβολοι είναι οι Ντιακιτέ και Σίμονς. Εκτός για τη Φενέρ οι Μπάνγκο, Μπιτίμ, Γουίλμπεκιν και Ζάγκαρς. Θα κριθεί τελευταια στιγμή του Γιάντουνεν.
Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (21:15, Novasports Prime)Σαμοντούροβ και Λεσόρ δεν θα αγωνιστούν για τον Παναθηναϊκό. Δεν θα παίξουν οι Έβανς, Φαλ, ΜακΚίσικ και Γουόρντ για τον Ολυμπιακό.
Βίρτους – Ολίμπια Μιλάνο (21:30, Novasports Start)Εκτός για τη Βίρτους οι Ντιαρά, Έντουαρντς και Σμάιλαγκιτς, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Τζάλοου. Δεν θα αγωνιστούν για την Αρμάνι οι Μπολμάρο, Ντιόπ, Φλακαντόρι, Σέστινα και Τονούτ.
Ρεάλ – Dubai BC (21:45, Novasports 6)Ο Οκέκε είναι αμφίβολος για τη Ρεάλ, ενώ το ίδιο ισχύει για τον Μούσα για το Ντουμπάι. Δεν μπορούν να αγωνιστούν για τους φιλοξενούμενος οι Τζαϊτέ και Μέισον.
Μπάγερν – Μακάμπι(22:00, Novasports 5)Εκτός θα είναι οι Χάρις και Γιοκουμπάιτις για τη Μπάγερν, ενώ οι Μπάλντγουιν και Ντινγουίντι είναι αμφίβολοι. Στα πιτς για τους Ισραηλινούς οι ΝτιΜπαρτολομέο, Ντάουτιν και Χάκνινς.
