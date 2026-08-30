Αγωνία για Κωνσταντέλια: «Φοβόμαστε το χειρότερο, περιμένουμε τις εξετάσεις», λένε στην Ντόρτμουντ
Αγωνία για Κωνσταντέλια: «Φοβόμαστε το χειρότερο, περιμένουμε τις εξετάσεις», λένε στην Ντόρτμουντ
Σκόραρε στο ντεμπούτο του στην Μπουντεσλίγκα ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, αλλά αποχώρησε τραυματίας στο δεύτερο ημίχρονο - Περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων οι Γερμανοί
Από την απόλυτη χαρά στην αγωνία μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έζησε ένα ντεμπούτο που δύσκολα θα ξεχάσει στην Μπουντεσλίγκα, όμως η πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ επισκιάστηκε από τον τραυματισμό που υπέστη στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με το Αμβούργο.
Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός κατάφερε να βρει δίχτυα στο πρώτο του παιχνίδι στο γερμανικό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας με το «καλημέρα» τον ενθουσιασμό που υπήρχε στις τάξεις της Ντόρτμουντ για την απόκτησή του. Ωστόσο, λίγο αργότερα η χαρά μετατράπηκε σε ανησυχία, όταν αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας πρόβλημα στο γόνατο.
Οι πρώτες εκτιμήσεις προκαλούν έντονο προβληματισμό στους ανθρώπους του γερμανικού συλλόγου, καθώς υπάρχει φόβος για σοβαρό τραυματισμό, ακόμη και για πιθανή ζημιά στον πρόσθιο χιαστό. Η οριστική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.
«Θα μπορούσα να πω ότι θα περιμένουμε τα αποτελέσματα αύριο και θα κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής – στην πραγματικότητα φοβόμαστε το χειρότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ρίκεν ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο η Ντόρτμουντ να κινηθεί μεταγραφικά, εφόσον επιβεβαιωθεί σοβαρός τραυματισμός του Κωνσταντέλια, με δεδομένο ότι η μεταγραφική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της.
«Ανάλογα με το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός, θα το συζητήσουμε. Αλλά τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις ημέρες δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι», σημείωσε.
«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι θα επικοινωνήσουμε σήμερα. Αλλά είμαστε σίγουρα ανήσυχοι για σοβαρό τραυματισμό», ανέφερε.
Όταν ρωτήθηκε αν το πρόβλημα σχετίζεται με τον χιαστό, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Ναι, αυτό είναι το θέμα».
Όμως η στιγμή του τραυματισμού άλλαξε τα πάντα. Πλέον, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων, με τον φόβο ότι ένας ονειρικός ξεκίνημα στη Bundesliga μπορεί να μετατραπεί σε μια μεγάλη δοκιμασία για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Ο ίδιος ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, εμφανίστηκε επίσης ιδιαίτερα προβληματισμένος, τονίζοντας πως η ομάδα μπορεί να πλήρωσε πολύ ακριβά τη νίκη της, αν επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο.
Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός κατάφερε να βρει δίχτυα στο πρώτο του παιχνίδι στο γερμανικό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας με το «καλημέρα» τον ενθουσιασμό που υπήρχε στις τάξεις της Ντόρτμουντ για την απόκτησή του. Ωστόσο, λίγο αργότερα η χαρά μετατράπηκε σε ανησυχία, όταν αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας πρόβλημα στο γόνατο.
Οι πρώτες εκτιμήσεις προκαλούν έντονο προβληματισμό στους ανθρώπους του γερμανικού συλλόγου, καθώς υπάρχει φόβος για σοβαρό τραυματισμό, ακόμη και για πιθανή ζημιά στον πρόσθιο χιαστό. Η οριστική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.
Ρίκεν: «Θα μπορούσα να πω ότι περιμένουμε και ελπίζουμε, αλλά φοβόμαστε το χειρότερο»Ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, δεν έκρυψε την αγωνία του για την κατάσταση του 23χρονου ποδοσφαιριστή.
«Θα μπορούσα να πω ότι θα περιμένουμε τα αποτελέσματα αύριο και θα κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής – στην πραγματικότητα φοβόμαστε το χειρότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
💬 Lars Ricken tout à l’heure dans la zone mixte à propos de la sortie sur blessure de Giannis #Konstantelias :— Unser Fußball (@unserfussball) August 29, 2026
« Je pourrais encore dire que nous attendons l’examen de demain et espérons le meilleur. Mais je dois être honnête, nous craignons en fait le pire ! » #BVB pic.twitter.com/t9geVXfpTY
Ο Ρίκεν ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο η Ντόρτμουντ να κινηθεί μεταγραφικά, εφόσον επιβεβαιωθεί σοβαρός τραυματισμός του Κωνσταντέλια, με δεδομένο ότι η μεταγραφική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της.
«Ανάλογα με το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός, θα το συζητήσουμε. Αλλά τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις ημέρες δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι», σημείωσε.
«Είμαστε σίγουρα ανήσυχοι για σοβαρό τραυματισμό»Την ανησυχία του είχε εκφράσει νωρίτερα και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο οποίος υπογράμμισε πως η Ντόρτμουντ περιμένει τις εξετάσεις πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση.
«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι θα επικοινωνήσουμε σήμερα. Αλλά είμαστε σίγουρα ανήσυχοι για σοβαρό τραυματισμό», ανέφερε.
Όταν ρωτήθηκε αν το πρόβλημα σχετίζεται με τον χιαστό, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Ναι, αυτό είναι το θέμα».
Το χειρότερο σενάριο μετά το ιδανικό ξεκίνημαΗ εικόνα του Κωνσταντέλια στο πρώτο του παιχνίδι είχε δημιουργήσει ενθουσιασμό στη Γερμανία. Ο Έλληνας άσος, που αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, μπήκε αμέσως στο κλίμα της νέας του ομάδας και έδειξε γιατί η Ντόρτμουντ επέμενε για την απόκτησή του.
Όμως η στιγμή του τραυματισμού άλλαξε τα πάντα. Πλέον, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων, με τον φόβο ότι ένας ονειρικός ξεκίνημα στη Bundesliga μπορεί να μετατραπεί σε μια μεγάλη δοκιμασία για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Ο ίδιος ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, εμφανίστηκε επίσης ιδιαίτερα προβληματισμένος, τονίζοντας πως η ομάδα μπορεί να πλήρωσε πολύ ακριβά τη νίκη της, αν επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο.
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