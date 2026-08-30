Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Κηφισιά - ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολης - Ολυμπιακό, Ατρόμητο - ΠΑΟΚ και Άρη - ΟΦΗ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Κηφισιά - ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολης - Ολυμπιακό, Ατρόμητο - ΠΑΟΚ και Άρη - ΟΦΗ
Οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στη δράση, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει Premier League, La Liga, Serie A, MotoGP και US Open
Η Κυριακή (30/08/2026) είναι γεμάτη αθλητική δράση, με το ελληνικό πρωτάθλημα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Τέσσερις σημαντικές αναμετρήσεις της Super League δεσπόζουν στο πρόγραμμα, με την ΑΕΚ να δοκιμάζεται απέναντι στην Κηφισιά, τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στην Τρίπολη για το ματς με τον Αστέρα, τον ΠΑΟΚ να φιλοξενείται από τον Ατρόμητο και τον Άρη να υποδέχεται τον ΟΦΗ.
Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κορυφαίες αναμετρήσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το Grand Prix της Αραγονίας στο MotoGP, τη δράση από το US Open, αλλά και τον μεγάλο τελικό της Εθνικής βόλεϊ ανδρών απέναντι στη Γαλλία για το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες.
Αθλητικές μεταδόσεις
09:45 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Warm Up)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)
13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αμπερντίν – Ρέιντζερς Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Ανόβερο Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)
14:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
15:30 Novasports 6HD Φέγενορντ – Ντεν Χάαγκ Eredivisie
Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κορυφαίες αναμετρήσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το Grand Prix της Αραγονίας στο MotoGP, τη δράση από το US Open, αλλά και τον μεγάλο τελικό της Εθνικής βόλεϊ ανδρών απέναντι στη Γαλλία για το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες.
Αθλητικές μεταδόσεις
09:45 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Warm Up)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)
13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αμπερντίν – Ρέιντζερς Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Ανόβερο Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)
14:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
15:30 Novasports 6HD Φέγενορντ – Ντεν Χάαγκ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μπράιτον Premier League
16:00 Novasports Prime Σάντερλαντ – Φούλαμ Premier League
16:00 Novasports 2HD Λιντς – Μπρέντφορντ Premier League
16:30 Novasports 4HD Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών
17:45 Novasports Start Τέλσταρ – Άγιαξ Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα LaLiga
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς Premier League
18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Σάλκε Bundesliga
19:00 Eurosport 1 US OPEN Τένις
19:30 Novasports 2HD Άρης – ΟΦΗ Super League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Κόμο Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS22
20:15 Novasports 4HD Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Super League
20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Βαλένθια LaLiga
21:00 Novasports Prime Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Super League
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Super League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Τελικός βόλεϊ ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Ίντερ Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Ντριμ – Μινεσότα Λινξ WNBA Regular Season
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Θέλτα – Μπιλμπάο LaLiga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal
16:00 Novasports Prime Σάντερλαντ – Φούλαμ Premier League
16:00 Novasports 2HD Λιντς – Μπρέντφορντ Premier League
16:30 Novasports 4HD Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών
17:45 Novasports Start Τέλσταρ – Άγιαξ Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα LaLiga
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς Premier League
18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Σάλκε Bundesliga
19:00 Eurosport 1 US OPEN Τένις
19:30 Novasports 2HD Άρης – ΟΦΗ Super League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Κόμο Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS22
20:15 Novasports 4HD Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Super League
20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Βαλένθια LaLiga
21:00 Novasports Prime Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Super League
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Super League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Τελικός βόλεϊ ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Ίντερ Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Ντριμ – Μινεσότα Λινξ WNBA Regular Season
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Θέλτα – Μπιλμπάο LaLiga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα