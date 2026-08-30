Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Κηφισιά - ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολης - Ολυμπιακό, Ατρόμητο - ΠΑΟΚ και Άρη - ΟΦΗ
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Super League

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Κηφισιά - ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολης - Ολυμπιακό, Ατρόμητο - ΠΑΟΚ και Άρη - ΟΦΗ

Οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στη δράση, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει Premier League, La Liga, Serie A, MotoGP και US Open

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Κηφισιά - ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολης - Ολυμπιακό, Ατρόμητο - ΠΑΟΚ και Άρη - ΟΦΗ
Η Κυριακή (30/08/2026) είναι γεμάτη αθλητική δράση, με το ελληνικό πρωτάθλημα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Τέσσερις σημαντικές αναμετρήσεις της Super League δεσπόζουν στο πρόγραμμα, με την ΑΕΚ να δοκιμάζεται απέναντι στην Κηφισιά, τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στην Τρίπολη για το ματς με τον Αστέρα, τον ΠΑΟΚ να φιλοξενείται από τον Ατρόμητο και τον Άρη να υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κορυφαίες αναμετρήσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το Grand Prix της Αραγονίας στο MotoGP, τη δράση από το US Open, αλλά και τον μεγάλο τελικό της Εθνικής βόλεϊ ανδρών απέναντι στη Γαλλία για το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Αθλητικές μεταδόσεις
09:45 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)

13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αμπερντίν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

Κλείσιμο
14:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Ανόβερο Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)

14:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

15:30 Novasports 6HD Φέγενορντ – Ντεν Χάαγκ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μπράιτον Premier League

16:00 Novasports Prime Σάντερλαντ – Φούλαμ Premier League

16:00 Novasports 2HD Λιντς – Μπρέντφορντ Premier League

16:30 Novasports 4HD Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών

17:45 Novasports Start Τέλσταρ – Άγιαξ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα LaLiga

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς Premier League

18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Σάλκε Bundesliga

19:00 Eurosport 1 US OPEN Τένις

19:30 Novasports 2HD Άρης – ΟΦΗ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Κόμο Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS22

20:15 Novasports 4HD Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Super League

20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Βαλένθια LaLiga

21:00 Novasports Prime Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Super League

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Super League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Τελικός βόλεϊ ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Ίντερ Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Ντριμ – Μινεσότα Λινξ WNBA Regular Season

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Θέλτα – Μπιλμπάο LaLiga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

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