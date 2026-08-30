Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δάσος στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δάσος στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας
Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με επτά οχήματα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) σε δάσος στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας.
Λίγο πριν τις 18:00 ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποίησαν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Λίγο πριν τις 18:00 ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποίησαν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στη νήσο Κέρκυρα. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026
UPD:
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