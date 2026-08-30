Η ΕΕ σέβεται την επιλογή του λαού της Ισλανδίας, λέει εκπρόσωπος της Κομισιόν
Η ΕΕ σέβεται την επιλογή του λαού της Ισλανδίας, λέει εκπρόσωπος της Κομισιόν
Οι Ισλανδοί απέρριψαν την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημοψήφισμα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται την επιλογή του ισλανδικού λαού. Η Ισλανδία παραμένει στενός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διεξήχθη χθες, Σάββατο, στη χώρα.
Οι Ισλανδοί απέρριψαν την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημοψήφισμα, ένα πλήγμα για τις Βρυξέλλες, οι οποίες θα έβλεπαν θετικά μια υποψηφιότητα του πλούσιου νησιού του Βορείου Ατλαντικού.
Στην ερώτηση «Πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση;», το 52,8% των Ισλανδών απάντησε «όχι» και το 47,2% «ναι», σύμφωνα με τα επίσημα τελικά αποτελέσματα που μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RUV.
Οι Ισλανδοί απέρριψαν την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημοψήφισμα, ένα πλήγμα για τις Βρυξέλλες, οι οποίες θα έβλεπαν θετικά μια υποψηφιότητα του πλούσιου νησιού του Βορείου Ατλαντικού.
Στην ερώτηση «Πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση;», το 52,8% των Ισλανδών απάντησε «όχι» και το 47,2% «ναι», σύμφωνα με τα επίσημα τελικά αποτελέσματα που μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RUV.
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