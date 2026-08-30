Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Προμηθέα 77-63 στο πρώτο φετινό του φιλικό, έπαιξε ο ΜακΙντάϊρ
Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Προμηθέα 77-63 στο πρώτο φετινό του φιλικό, έπαιξε ο ΜακΙντάϊρ
Οι ερυθρόλευκοι είχαν 10 παίκτες στη σύνθεσή τους, αναμεσά τους οι Ντάνστον και Πάπας
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Προμηθέα με 77-63 στο πρώτο φιλικό, που έδωσε για φέτος και έγινε στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ. Παρουσία μάλιστα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του.
Οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα αγωνίστηκαν με 10 παίκτες μεταξύ των οποίων οι Τζωρτζ Πάπας, Δημήτρης Κλωναράς και Μπράιαντ Ντάνστον, που δεν είναι στο φετινό ρόστερ. Όπως συμβαίνει σε αυτό το στάδιο της σεζόν, παίκτες βοηθούν τις ομάδες, μια και υπάρχουν αρκετές απουσίες.
Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάϊρ αγωνίστηκε κανονικά και μάλιστα έγραψε 8 πόντους στην στατιστική του.
Το ματς είχε τρία δεκάλεπτα, με τον Πάπας να είναι ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού με 18 πόντους. Ο Γουόρντ πρόσθεσε 14 και ο Χολ 11.
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 56-36, 77-63.
Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Πάπας 18, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 8, Γουόρντ 14, Χολ 11, Ντάνστον 6, Τζόουνς 6, Πλώτας 7, Μπουρνελές 3, Κλωναράς 4, Παπαϊωάννου.
Οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα αγωνίστηκαν με 10 παίκτες μεταξύ των οποίων οι Τζωρτζ Πάπας, Δημήτρης Κλωναράς και Μπράιαντ Ντάνστον, που δεν είναι στο φετινό ρόστερ. Όπως συμβαίνει σε αυτό το στάδιο της σεζόν, παίκτες βοηθούν τις ομάδες, μια και υπάρχουν αρκετές απουσίες.
Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάϊρ αγωνίστηκε κανονικά και μάλιστα έγραψε 8 πόντους στην στατιστική του.
Το ματς είχε τρία δεκάλεπτα, με τον Πάπας να είναι ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού με 18 πόντους. Ο Γουόρντ πρόσθεσε 14 και ο Χολ 11.
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 56-36, 77-63.
Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Πάπας 18, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 8, Γουόρντ 14, Χολ 11, Ντάνστον 6, Τζόουνς 6, Πλώτας 7, Μπουρνελές 3, Κλωναράς 4, Παπαϊωάννου.
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