Πρώτο θέμα στον γερμανικό Τύπο ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια: «Η Ντόρτμουντ μπορεί να πλήρωσε πολύ ακριβά τη νίκη»

Ο Κόβατς: «Αν είναι χιαστός, πληρώσαμε πολύ ακριβά τη νίκη»



Από το γκολ και την αποθέωση στην αγωνία

Sky Sport Γερμανίας: «Η ανησυχία για χιαστό υπάρχει»Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το γερμανικό Sky Sport, μεταφέροντας τις δηλώσεις των ανθρώπων της Ντόρτμουντ αμέσως μετά το παιχνίδι.Ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Όλε Μπουκ, ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις μέχρι να υπάρξει διάγνωση, ωστόσο παραδέχθηκε ότι υπάρχει φόβος για σοβαρό τραυματισμό.Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ανησυχία για τον χιαστό, απάντησε πως «αυτή η ανησυχία υπάρχει».Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος μετά το τέλος του αγώνα.Όπως μεταφέρουν τα γερμανικά μέσα, ο Κόβατς ανέφερε ότι ο γιατρός της ομάδας δεν είχε καλή αίσθηση από τον έλεγχο που έγινε στο γόνατο του Έλληνα ποδοσφαιριστή.«Αν πρόκειται για ρήξη χιαστού, τότε πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτή τη νίκη», ήταν το μήνυμα του Γερμανού τεχνικού.Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι ο Κωνσταντέλιας του είπε πως ένιωσε ένα «κρακ» στο γόνατο, στοιχείο που αύξησε την ανησυχία γύρω από την κατάστασή του.Ο Κωνσταντέλιας είχε ξεκινήσει ιδανικά την παρουσία του στη Γερμανία. Με γκολ στο πρώτο του παιχνίδι πρωταθλήματος και εξαιρετική συνολική εικόνα, κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις στις τάξεις των φίλων της Ντόρτμουντ.Η Bild μάλιστα σημειώνει ότι η βραδιά είχε όλα τα στοιχεία μιας μεγάλης πρεμιέρας, με τον Έλληνα άσο να αποθεώνεται μαζί με τον Καρέτσα, πριν η στιγμή του τραυματισμού «παγώσει» το γήπεδο.Πλέον, όλοι περιμένουν τη μαγνητική εξέταση που θα δώσει την οριστική απάντηση. Μέχρι τότε, στη Ντόρτμουντ επικρατεί αγωνία για το αν ένας παίκτης που ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την καριέρα του στη Bundesliga θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.