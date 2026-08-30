Πρώτο θέμα στον γερμανικό Τύπο ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια: «Η Ντόρτμουντ μπορεί να πλήρωσε πολύ ακριβά τη νίκη»
Πρώτο θέμα στον γερμανικό Τύπο ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια: «Η Ντόρτμουντ μπορεί να πλήρωσε πολύ ακριβά τη νίκη»
«Από το όνειρο στον εφιάλτη» γράφουν οι Γερμανοί για τον Έλληνα άσο – Σκόραρε στο ντεμπούτο του στην Μπουντεσλίγκα, αλλά αποχώρησε τραυματίας και υπάρχει φόβος για χιαστό
Η απόλυτη χαρά μετατράπηκε σε αγωνία για την Μπορούσια Ντόρτμουντ και τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας διεθνής έκανε ένα ονειρικό ντεμπούτο στην Μπουντεσλίγκα, καθώς σκόραρε στο πρώτο του παιχνίδι με τη νέα του ομάδα απέναντι στο Αμβούργο, όμως η βραδιά επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του στο γόνατο.
Ο γερμανικός Τύπος έχει θέσει πλέον τον Κωνσταντέλια στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με τα κορυφαία αθλητικά μέσα της χώρας να μεταδίδουν την έντονη ανησυχία που υπάρχει στις τάξεις της Ντόρτμουντ για πιθανή σοβαρή ζημιά.
Η Bild ήταν από τα πρώτα γερμανικά μέσα που έθεσαν ανοιχτά το ενδεχόμενο σοβαρού Bild: «Υποψία για ρήξη χιαστού στον νέο σούπερ Έλληνα» τραυματισμού, κάνοντας λόγο για «υποψία ρήξης χιαστού» στον νέο άσο της Ντόρτμουντ.
Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η νίκη με 2-0 επί του Αμβούργου επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του αγώνα.
Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει πως ο 23χρονος άσος αποχώρησε μετά από μονομαχία με τον Μπακερί Τζάτα, ενώ αναφέρει ότι οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν τις εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
Welt: «Η Ντόρτμουντ μπορεί να πλήρωσε πολύ ακριβά τη νίκη»
Η Welt στέκεται επίσης στη μεγάλη ανησυχία που έχει προκαλέσει ο τραυματισμός, τονίζοντας ότι η Ντόρτμουντ μπορεί να «πλήρωσε πολύ ακριβά» το θετικό ξεκίνημα στην Μπουντεσλίγκα.
Το γερμανικό μέσο αναφέρει πως ο Κωνσταντέλιας και ο συμπατριώτης του Κωνσταντίνος Καρέτσας εντυπωσίασαν στο ντεμπούτο τους, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να σκοράρει και να δείχνει από την πρώτη στιγμή την ποιότητά του.
Ωστόσο, η εικόνα του να αποχωρεί τραυματίας άλλαξε το κλίμα, με τον προπονητή Νίκο Κόβατς και τους ανθρώπους του συλλόγου να περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Ο γερμανικός Τύπος έχει θέσει πλέον τον Κωνσταντέλια στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με τα κορυφαία αθλητικά μέσα της χώρας να μεταδίδουν την έντονη ανησυχία που υπάρχει στις τάξεις της Ντόρτμουντ για πιθανή σοβαρή ζημιά.
Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η νίκη με 2-0 επί του Αμβούργου επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του αγώνα.
Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει πως ο 23χρονος άσος αποχώρησε μετά από μονομαχία με τον Μπακερί Τζάτα, ενώ αναφέρει ότι οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν τις εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
Welt: «Η Ντόρτμουντ μπορεί να πλήρωσε πολύ ακριβά τη νίκη»
Η Welt στέκεται επίσης στη μεγάλη ανησυχία που έχει προκαλέσει ο τραυματισμός, τονίζοντας ότι η Ντόρτμουντ μπορεί να «πλήρωσε πολύ ακριβά» το θετικό ξεκίνημα στην Μπουντεσλίγκα.
Το γερμανικό μέσο αναφέρει πως ο Κωνσταντέλιας και ο συμπατριώτης του Κωνσταντίνος Καρέτσας εντυπωσίασαν στο ντεμπούτο τους, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να σκοράρει και να δείχνει από την πρώτη στιγμή την ποιότητά του.
Ωστόσο, η εικόνα του να αποχωρεί τραυματίας άλλαξε το κλίμα, με τον προπονητή Νίκο Κόβατς και τους ανθρώπους του συλλόγου να περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Sky Sport Γερμανίας: «Η ανησυχία για χιαστό υπάρχει»
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το γερμανικό Sky Sport, μεταφέροντας τις δηλώσεις των ανθρώπων της Ντόρτμουντ αμέσως μετά το παιχνίδι.
Ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Όλε Μπουκ, ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις μέχρι να υπάρξει διάγνωση, ωστόσο παραδέχθηκε ότι υπάρχει φόβος για σοβαρό τραυματισμό.
Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ανησυχία για τον χιαστό, απάντησε πως «αυτή η ανησυχία υπάρχει».
Ο Κόβατς: «Αν είναι χιαστός, πληρώσαμε πολύ ακριβά τη νίκη»
Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος μετά το τέλος του αγώνα.
Όπως μεταφέρουν τα γερμανικά μέσα, ο Κόβατς ανέφερε ότι ο γιατρός της ομάδας δεν είχε καλή αίσθηση από τον έλεγχο που έγινε στο γόνατο του Έλληνα ποδοσφαιριστή.
«Αν πρόκειται για ρήξη χιαστού, τότε πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτή τη νίκη», ήταν το μήνυμα του Γερμανού τεχνικού.
Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι ο Κωνσταντέλιας του είπε πως ένιωσε ένα «κρακ» στο γόνατο, στοιχείο που αύξησε την ανησυχία γύρω από την κατάστασή του.
Η Bild μάλιστα σημειώνει ότι η βραδιά είχε όλα τα στοιχεία μιας μεγάλης πρεμιέρας, με τον Έλληνα άσο να αποθεώνεται μαζί με τον Καρέτσα, πριν η στιγμή του τραυματισμού «παγώσει» το γήπεδο.
Πλέον, όλοι περιμένουν τη μαγνητική εξέταση που θα δώσει την οριστική απάντηση. Μέχρι τότε, στη Ντόρτμουντ επικρατεί αγωνία για το αν ένας παίκτης που ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την καριέρα του στη Bundesliga θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το γερμανικό Sky Sport, μεταφέροντας τις δηλώσεις των ανθρώπων της Ντόρτμουντ αμέσως μετά το παιχνίδι.
Ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Όλε Μπουκ, ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις μέχρι να υπάρξει διάγνωση, ωστόσο παραδέχθηκε ότι υπάρχει φόβος για σοβαρό τραυματισμό.
Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ανησυχία για τον χιαστό, απάντησε πως «αυτή η ανησυχία υπάρχει».
Ο Κόβατς: «Αν είναι χιαστός, πληρώσαμε πολύ ακριβά τη νίκη»
Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος μετά το τέλος του αγώνα.
Όπως μεταφέρουν τα γερμανικά μέσα, ο Κόβατς ανέφερε ότι ο γιατρός της ομάδας δεν είχε καλή αίσθηση από τον έλεγχο που έγινε στο γόνατο του Έλληνα ποδοσφαιριστή.
«Αν πρόκειται για ρήξη χιαστού, τότε πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτή τη νίκη», ήταν το μήνυμα του Γερμανού τεχνικού.
Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι ο Κωνσταντέλιας του είπε πως ένιωσε ένα «κρακ» στο γόνατο, στοιχείο που αύξησε την ανησυχία γύρω από την κατάστασή του.
Από το γκολ και την αποθέωση στην αγωνίαΟ Κωνσταντέλιας είχε ξεκινήσει ιδανικά την παρουσία του στη Γερμανία. Με γκολ στο πρώτο του παιχνίδι πρωταθλήματος και εξαιρετική συνολική εικόνα, κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις στις τάξεις των φίλων της Ντόρτμουντ.
Η Bild μάλιστα σημειώνει ότι η βραδιά είχε όλα τα στοιχεία μιας μεγάλης πρεμιέρας, με τον Έλληνα άσο να αποθεώνεται μαζί με τον Καρέτσα, πριν η στιγμή του τραυματισμού «παγώσει» το γήπεδο.
Πλέον, όλοι περιμένουν τη μαγνητική εξέταση που θα δώσει την οριστική απάντηση. Μέχρι τότε, στη Ντόρτμουντ επικρατεί αγωνία για το αν ένας παίκτης που ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την καριέρα του στη Bundesliga θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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