Στην Ευελπίδων ο Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ήταν σε πανηγύρι στη Λαμία
Στην Ευελπίδων ο Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ήταν σε πανηγύρι στη Λαμία
Πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 250 μέρες μετά το αλκοτέστ - Οι μετρήσεις έδειξαν 0,71 και 0,63 mg/l, πάνω από το επιτρεπόμενο όριο με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο αυτόφωρο
Το κατώφλι της Ευελπίδων πέρασε πριν από λίγο ο Άρης Μουγκοπέτρος ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ήταν σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο μουσικός να κινείται με αυξημένη ταχύτητα.
Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρειάστηκε να τον ακολουθήσουν για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Ο οδηγός τελικά ακινητοποίησε το όχημα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε αλκοτέστ, καθώς διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση.
Το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Μετά τη σύλληψή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατήθηκε προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Μετά την εμφάνισή του και την ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους, ο μουσικός αποχώρησε από το πανηγύρι και επέστρεψε στην Αθήνα, όπου λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε ο έλεγχος της Τροχαίας που οδήγησε στη σύλληψή του.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο μουσικός να κινείται με αυξημένη ταχύτητα.
Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρειάστηκε να τον ακολουθήσουν για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Ο οδηγός τελικά ακινητοποίησε το όχημα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε αλκοτέστ, καθώς διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση.
Οι μετρήσεις του αλκοτέστΟ έλεγχος έδειξε υψηλές τιμές αλκοόλ, με την πρώτη μέτρηση να καταγράφει ένδειξη 0,71 mg/l και τη δεύτερη 0,63 mg/l.
Το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Μετά τη σύλληψή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατήθηκε προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Το πρόστιμο και η αφαίρεση διπλώματοςΓια την παράβαση επιβλήθηκαν στον μουσικό οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, με πρόστιμο ύψους 1.375 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες.
Βγήκε στη σκηνή στις 3:00 τα ξημερώματαΣύμφωνα με άνθρωπο που βρέθηκε στο χώρο της εκδήλωσης, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανέβηκε στη σκηνή περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και για περίπου μισή ώρα έπαιζε μόνος του κλαρίνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Άρης Μουγκοπέτρος έφυγε από το πανηγύρι περίπου στις 4:30. Νωρίτερα είχε μιλήσει στον κόσμο για την περιπέτεια που είχε περάσει με τον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του.
Μετά την εμφάνισή του και την ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους, ο μουσικός αποχώρησε από το πανηγύρι και επέστρεψε στην Αθήνα, όπου λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε ο έλεγχος της Τροχαίας που οδήγησε στη σύλληψή του.
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