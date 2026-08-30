Στην Ευελπίδων ο Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ήταν σε πανηγύρι στη Λαμία
ΕΛΛΑΔΑ
Άρης Μουγκοπέτρος Αλκοτέστ Σύλληψη Αυτόφωρο

Στην Ευελπίδων ο Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ήταν σε πανηγύρι στη Λαμία

Πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 250 μέρες μετά το αλκοτέστ - Οι μετρήσεις έδειξαν 0,71 και 0,63 mg/l, πάνω από το επιτρεπόμενο όριο με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο αυτόφωρο

Στην Ευελπίδων ο Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ήταν σε πανηγύρι στη Λαμία
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Λίνα Κεκέση
UPD: 115 ΣΧΟΛΙΑ
Το κατώφλι της Ευελπίδων πέρασε πριν από λίγο ο Άρης Μουγκοπέτρος ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ήταν σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας.


Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο μουσικός να κινείται με αυξημένη ταχύτητα.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρειάστηκε να τον ακολουθήσουν για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Ο οδηγός τελικά ακινητοποίησε το όχημα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε αλκοτέστ, καθώς διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση.

Οι μετρήσεις του αλκοτέστ

Ο έλεγχος έδειξε υψηλές τιμές αλκοόλ, με την πρώτη μέτρηση να καταγράφει ένδειξη 0,71 mg/l και τη δεύτερη 0,63 mg/l.

Το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Μετά τη σύλληψή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατήθηκε προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Κλείσιμο

Το πρόστιμο και η αφαίρεση διπλώματος

Για την παράβαση επιβλήθηκαν στον μουσικό οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, με πρόστιμο ύψους 1.375 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες.

Βγήκε στη σκηνή στις 3:00 τα ξημερώματα

Σύμφωνα με άνθρωπο που βρέθηκε στο χώρο της εκδήλωσης, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανέβηκε στη σκηνή περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και για περίπου μισή ώρα έπαιζε μόνος του κλαρίνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Άρης Μουγκοπέτρος έφυγε από το πανηγύρι περίπου στις 4:30. Νωρίτερα είχε μιλήσει στον κόσμο για την περιπέτεια που είχε περάσει με τον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του.

Μετά την εμφάνισή του και την ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους, ο μουσικός αποχώρησε από το πανηγύρι και επέστρεψε στην Αθήνα, όπου λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε ο έλεγχος της Τροχαίας που οδήγησε στη σύλληψή του.
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Λίνα Κεκέση
UPD: 115 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της διατροφής

Το μέλλον της διατροφής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης