Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, ήχησε το 112, δείτε βίντεο

Η ανακοίνωση του δήμου Ωρωπού



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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαρκόπουλο #Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2026

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026

«Εστία πυρκαγιάς έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Μαρκοπούλου του Δήμου Ωρωπού, στον οικισμό Αγίου Ιωάννη. Η φωτιά καίει σε δασική περιοχή, σε πολύ μικρή απόσταση από το δάσος της Μαυροσουβάλας, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ έχουν ζητηθεί και εναέρια μέσα για την επιχείρηση κατάσβεσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού, με τις εθελοντικές ομάδες που ανήκουν στη δύναμή της να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Σε λίγο νεότερη ενημέρωση».Το μήνυμα του 112 έγραφε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαρκόπουλο #Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».