Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, ήχησε το 112, δείτε βίντεο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, ήχησε το 112, δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (30/8) σε δάσος στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού. Λίγο μετά τις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν συνολικά 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν συνολικά 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Η ανακοίνωση του δήμου Ωρωπού
«Εστία πυρκαγιάς έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Μαρκοπούλου του Δήμου Ωρωπού, στον οικισμό Αγίου Ιωάννη. Η φωτιά καίει σε δασική περιοχή, σε πολύ μικρή απόσταση από το δάσος της Μαυροσουβάλας, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ έχουν ζητηθεί και εναέρια μέσα για την επιχείρηση κατάσβεσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού, με τις εθελοντικές ομάδες που ανήκουν στη δύναμή της να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Σε λίγο νεότερη ενημέρωση».
Το μήνυμα του 112 έγραφε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαρκόπουλο #Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 30, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαρκόπουλο #Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026
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