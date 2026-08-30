Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη σύζυγο και τα παιδιά του στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα, δείτε φωτογραφίες
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη σύζυγο και τα παιδιά του στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα, δείτε φωτογραφίες
Ο Greek Freak βρέθηκε στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ για να στηρίξει από κοντά τον αδερφό του, Άλεξ, που αγωνίζεται στην ομάδα της Πάτρας - Στο γήπεδο και ο πρώην παίκτης των ερυθρόλευκων, Μπράιαν Ντάνστον
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με την σύζυγο του, Μαράϊα και τα παιδιά τους βρέθηκα το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν την φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα.
Ο Greek Freak θέλησε να στηρίξει από κοντά τον αδερφό του, Άλεξ, που αγωνίζεται στην ομάδα της Πάτρας.
Δείτε φωτογραφίες:
Παράλληλα, την προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης βοηθά ο πρώην παίκτης των ερυθρόλευκων, Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος δίνει λύσεις στους ψηλούς στην ομάδα του Μπαρτζώκα σε αυτό το σημείο της σεζόν.
Στο γήπεδο βρίσκονται και οι Μπαζίνας και Καραγιαννίδης που βρίσκονται στην αποστολή της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου και τη Δευτέρα θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία σε ένα πολύ κρίσιμο ματς.
Ο Greek Freak θέλησε να στηρίξει από κοντά τον αδερφό του, Άλεξ, που αγωνίζεται στην ομάδα της Πάτρας.
Δείτε φωτογραφίες:
Παράλληλα, την προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης βοηθά ο πρώην παίκτης των ερυθρόλευκων, Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος δίνει λύσεις στους ψηλούς στην ομάδα του Μπαρτζώκα σε αυτό το σημείο της σεζόν.
Στο γήπεδο βρίσκονται και οι Μπαζίνας και Καραγιαννίδης που βρίσκονται στην αποστολή της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου και τη Δευτέρα θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία σε ένα πολύ κρίσιμο ματς.
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