Ο τηλεοπτικός χάρτης των νέων σειρών: Στροφή στην κωμωδία, νέα πρόσωπα και ερωτικά τρίγωνα, τι θα δούμε φέτος στη μικρή οθόνη
Ο τηλεοπτικός χάρτης των νέων σειρών: Στροφή στην κωμωδία, νέα πρόσωπα και ερωτικά τρίγωνα, τι θα δούμε φέτος στη μικρή οθόνη
Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα κανάλια για την πρεμιέρα της μυθοπλασίας, η οποία φέτος έρχεται με αλλαγές και νέους παίκτες
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Οσο και αν οι ζώνες που φιλοξενούν τα ζωντανά μαγκαζίνο πλήττονται από περικοπές και ραγδαίες αλλαγές, η μυθοπλασία αντιστέκεται και παραμένει αλώβητη. Την ώρα που τα χρυσά συμβόλαια των παρουσιαστών έχουν υποστεί, εκτός από μειώσεις, και δραματικές αλλαγές στους όρους συνεργασίας, οι παραγωγοί τρίβουν τα χέρια τους με τα σίριαλ τα οποία είναι η απόλυτη σταθερά και μάλιστα με όρους υγιούς ανταγωνισμού και ευεργετικής χρηματοδότησης από το ΕΚΚΟΜΕΔ.
Φέτος, στη μυθοπλασία υπάρχουν αλλαγές. Καταρχάς υπάρχει μία σημαντική στροφή στην κωμωδία. Από τον ALPHA, το STAR και το MEGA. Στα σημαντικά και ίσως η έκπληξη της σεζόν είναι η δυναμική επιστροφή του ΣΚΑΪ στη μυθοπλασία - και μάλιστα με δύο καθημερινές σειρές, πριν και μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει τη σκαλέτα του και επιχειρεί να κερδίσει χαμένο έδαφος με νέες προσπάθειες και η ΕΡΤ δεν κάνει μεγάλο άνοιγμα αλλά προσεκτικές κινήσεις. Τα πρόσωπα λίγο πολύ είναι γνωστά και οι πρωταγωνιστές σε μεγάλο βαθμό είναι αυτοί που και τις προηγούμενες χρονιές έκαναν αίσθηση. Στα ευχάριστα, η επιστροφή της Βίκυς Σταυροπούλου σε κωμική σειρά, το «Κάμπινγκ», ύστερα από χρόνια, του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη σε δραματική σειρά, του Δημήτρη Πιατά σε νέα κωμική σειρά, ενώ σε δεύτερους ρόλους θα δούμε έπειτα από καιρό την Κατερίνα Διδασκάλου, τη Ράνια Σχίζα, τη Βάνα Ραμπότα, τη Νάντια Κοντογεώργη και τον Ρένο Χαραλαμπίδη.
Με σενάρια που αντλούν θεματολογία από τον πυρήνα της ελληνικής οικογένειας, με καθημερινές καταστάσεις και πολύ καλό καστ αυτές οι δύο κωμωδίες δημιούργησαν μια νέα τάση στην παραγωγή, η οποία φέτος είναι πιο εμφανής. Το μπαμ που είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια με τις οικογενειακές κωμωδίες επαναλαμβάνεται, και φυσικά από αυτό δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί και ένα άλλο φαινόμενο, που εξέπληξε ευχάριστα πέρυσι: το «Τότε και τώρα» στον ΣΚΑΪ με τους Αλέξανδρο Τσουβέλα και Ελενα Χαραλαμπούδη να γοητεύουν παλιές και νέες γενιές μέσα από μία ευφυή σύγκρουση νοοτροπίας του παρελθόντος με το παρόν. Οχι τυχαία, τα ποσοστά της συγκεκριμένης ιδιαίτερης εκπομπής ήταν σχεδόν τα ίδια και στο γενικό σύνολο και στο δυναμικό κοινό. Φυσικά, και οι τρεις σειρές συνεχίζονται - και μάλιστα κάνουν πρεμιέρα από την αρχή της σεζόν.
Στο ευχάριστο αυτό κλίμα παραμένει και το STAR, το οποίο, αποφεύγοντας πειραματισμούς με νέες απόπειρες, δείχνει εμπιστοσύνη στα «Φαντάσματα» που πήραν πράσινο φως για δεύτερη σεζόν, ενώ «πράσινο» άναψε για τέταρτη σεζόν και για το «IQ 160».
Φέτος, στη μυθοπλασία υπάρχουν αλλαγές. Καταρχάς υπάρχει μία σημαντική στροφή στην κωμωδία. Από τον ALPHA, το STAR και το MEGA. Στα σημαντικά και ίσως η έκπληξη της σεζόν είναι η δυναμική επιστροφή του ΣΚΑΪ στη μυθοπλασία - και μάλιστα με δύο καθημερινές σειρές, πριν και μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει τη σκαλέτα του και επιχειρεί να κερδίσει χαμένο έδαφος με νέες προσπάθειες και η ΕΡΤ δεν κάνει μεγάλο άνοιγμα αλλά προσεκτικές κινήσεις. Τα πρόσωπα λίγο πολύ είναι γνωστά και οι πρωταγωνιστές σε μεγάλο βαθμό είναι αυτοί που και τις προηγούμενες χρονιές έκαναν αίσθηση. Στα ευχάριστα, η επιστροφή της Βίκυς Σταυροπούλου σε κωμική σειρά, το «Κάμπινγκ», ύστερα από χρόνια, του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη σε δραματική σειρά, του Δημήτρη Πιατά σε νέα κωμική σειρά, ενώ σε δεύτερους ρόλους θα δούμε έπειτα από καιρό την Κατερίνα Διδασκάλου, τη Ράνια Σχίζα, τη Βάνα Ραμπότα, τη Νάντια Κοντογεώργη και τον Ρένο Χαραλαμπίδη.
Οι «Μπαμπάδες» και το «Σόι» έφεραν πίσω το γέλιοΜε τηλεθέαση που παραπέμπει σε άλλες εποχές και δεκαετίες, το περυσινό comeback της σειράς «Το σόι σου» στον ALPHA οδήγησε τη φετινή κούρσα. Σε αυτό βοήθησε και η εμφάνιση μιας ακόμη οικογενειακής κωμωδίας, με τίτλο «Μπαμπά σ’ αγαπώ», που κατάφερε να κάνει την ανατροπή στην ουρά της περασμένης σεζόν. Ποσοστά κοντά στο 20%, ενώ στην περίπτωση του πρώτου ξεπέρασαν και το 30%, κάτι που στις μέρες μας πλέον αφορά μόνο αθλητικά γεγονότα και τη Eurovision.
Με σενάρια που αντλούν θεματολογία από τον πυρήνα της ελληνικής οικογένειας, με καθημερινές καταστάσεις και πολύ καλό καστ αυτές οι δύο κωμωδίες δημιούργησαν μια νέα τάση στην παραγωγή, η οποία φέτος είναι πιο εμφανής. Το μπαμ που είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια με τις οικογενειακές κωμωδίες επαναλαμβάνεται, και φυσικά από αυτό δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί και ένα άλλο φαινόμενο, που εξέπληξε ευχάριστα πέρυσι: το «Τότε και τώρα» στον ΣΚΑΪ με τους Αλέξανδρο Τσουβέλα και Ελενα Χαραλαμπούδη να γοητεύουν παλιές και νέες γενιές μέσα από μία ευφυή σύγκρουση νοοτροπίας του παρελθόντος με το παρόν. Οχι τυχαία, τα ποσοστά της συγκεκριμένης ιδιαίτερης εκπομπής ήταν σχεδόν τα ίδια και στο γενικό σύνολο και στο δυναμικό κοινό. Φυσικά, και οι τρεις σειρές συνεχίζονται - και μάλιστα κάνουν πρεμιέρα από την αρχή της σεζόν.
Στο ευχάριστο αυτό κλίμα παραμένει και το STAR, το οποίο, αποφεύγοντας πειραματισμούς με νέες απόπειρες, δείχνει εμπιστοσύνη στα «Φαντάσματα» που πήραν πράσινο φως για δεύτερη σεζόν, ενώ «πράσινο» άναψε για τέταρτη σεζόν και για το «IQ 160».
Στον ALPHA επιστρέφει έπειτα από αρκετό καιρό και η δεύτερη σεζόν για μια ακόμη επιτυχημένη κωμωδία με τίτλο «Φόνοι στο καμπαναριό» που είχε πάει πολύ καλά στις επιδόσεις του πολυπόθητου πίνακα μέτρησης. Σε αυτό μέτρησε κι ένα πολύ καλό καστ με Ρένια Λουιζίδου, Ανδρη Θεοδότου, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ, Τζωρτζίνα Λιώση και Θάνο Λέκκα. Στα συν η σκηνοθεσία ενός μετρ του είδους, του Αντώνη Αγγελόπουλου, ο οποίος έχει υπογράψει πολλές επιτυχίες.
Το MEGA, κρίνοντας και από τη συχνότητα προβολής των τρέιλερ, έχει επενδύσει πολύ στην πορεία που θα έχει το «Κάμπινγκ». Κι αυτό το σίριαλ θα διεκδικήσει μία θέση ανάμεσα στις πολλές κωμωδίες και, εκτός από το γεγονός ότι λαμβάνει χώρα σε ένα προνομιακό σκηνικό για σίριαλ αυτού του είδους, έχει κι ένα ενδιαφέρον καστ με κάποιους πρωταγωνιστές να ξεχωρίζουν λίγο παραπάνω. Οι Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Μπέσσυ Μάλφα, Νίκη Παλληκαράκη, Νάντια Κοντογεώργη και Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ενσαρκώνουν χαρακτήρες με διαφορετικές διαδρομές, μυστικά και αντιφάσεις, που ισορροπούν ανάμεσα στην κωμωδία και τη συγκίνηση. Το κανάλι πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε κι άλλη κωμωδία, την «Νταντά της γειτονιάς», ακολουθώντας και τις πολιτικές των ημερών, με πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Η υπόθεση εξέλισσεται στο Περιστέρι όπου ένας συνταξιούχος δάσκαλος και χήρος θα γίνει μέσα από ένα απρόοπτο λάθος η «νταντά» δύο πιτσιρικιών μιας μαμάς που ζει και εργάζεται μόνη. Ευχάριστη η επιστροφή του Δημήτρη Πιατά.
Στον ΑΝΤ1 εμφανίζονται λίγο παραπάνω διστακτικοί, καθώς μέχρι στιγμής δεν απέδωσαν όλες οι απόπειρες. Μετά τη συμπαθητική περσινή πορεία τους, οι «Σούπερ ήρωες» δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους και φέτος, παρόλο που το περιβάλλον είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ο σταθμός δεν πρότεινε νέα κωμική σειρά, επιμένοντας σε δραματικά σίριαλ που προφανώς πιστεύει ότι ταιριάζουν καλύτερα στο κοινό του και ίσως μειώνουν το ρίσκο, λόγω αυξημένου ανταγωνισμού.
Δράμα, έρωτας και ιδρώταςΕδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Σε κάθε «τίμιο» δράμα πρωταγωνιστεί ο έρωτας. Είτε παράνομος, είτε προβληματικός, είτε παράφορος, είτε κατά τις σύγχρονες γραφές «it’s complicated». Φέτος στο επίκεντρο βρίσκονται οι γυναίκες και είναι σαφές πως σε μεγάλο ποσοστό η επιλογή των δραματικών σίριαλ έγινε με άξονα τη θηλυκότητα.
Ο ΣΚΑΪ επιστρέφει στη μυθοπλασία με τις σειρές «Μπλε ώρες» και «Αλέξανδρος και Κλεοπάτρα». Και οι δύο φυσικά φέρουν τις γνωστές για τον χώρο της μυθοπλασίας υπογραφές, των Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλη Νικολάου. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον ΣΚΑΪ η συγκεκριμένη απόπειρα, μετά τις επιλογές με τον «Γλυκάνισο» και τους «Πανθέους». Ωστόσο, η συνεργασία με τον Γεωργίου είναι δοκιμασμένη και με επιτυχία και το γεγονός ότι ο σταθμός επενδύει σε καθημερινές σειρές, τη γνωστή και ως «μέθοδος αιχμαλωσίας της συνήθειας» του κοινού, δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα συνθήκη ανταγωνισμού. Το καστ μεγάλο και με γνωστές συμμετοχές: Γιώργος Παρτσαλάκης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Πασχάλης Τσαρούχας, Αντώνης Φραγκάκης, Νόνη Ιωαννίδου, Βάσια Παναγοπούλου, Βάνα Μπάρμπα, Χρήστος Λούλης, Κώστας Κόκλας, Στέφανος Μιχαήλ.
Ο ALPHA πρωταγωνιστεί και σε αυτόν τον τομέα. Οι σειρές του πέρυσι τερμάτισαν πρώτες, αν και οι περισσότερες ήταν ήδη στον αέρα και για άλλες σεζόν. Φέτος, επιχειρεί γενική ανανέωση με διαφορετικές προτάσεις και ρίχνει στον ανταγωνισμό τις σειρές «Οι κόρες της Αρετής», «Για σένα», «Μία γυναίκα». Από τις πρώτες περιγραφές των σειρών επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι ο έρωτας συνιστά κινητήριο δύναμη, καθώς στο «Για σένα» μέσα από μια αποκάλυψη που ανατρέπει τη ζωή του, ο πρωταγωνιστής, που έχει πάψει να πιστεύει στην αγάπη, συναντά μία γυναίκα και ο έρωτας γεννιέται. Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Μαρία Τζομπανάκη. Στις «Κόρες της Αρετής» μπαίνει στο επίκεντρο η μητρική αγάπη, η φιλοδοξία και οι επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας και το καστ είναι από τα πιο δυνατά του καναλιού με τους Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννο Περλέγκα, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Γιούλη Τσαγκαράκη, Δώρα Χρυσικού, Μάνια Παπαδημητρίου, Αλεξία Καλτσίκη, Ράνια Σχίζα. Στη σειρά «Μια Γυναίκα», τον πρωταγωνιστικό ρόλο η οποία ουσιαστικά αναγκάζεται να βιώσει τις δυσκολίες μιας μονογονεϊκής οικογένειας κρατά η Δανάη Παππά. Εκτός από το ότι πλαισιώνεται από τους Ελισάβετ Μουτάφη, Θάνο Λέκκα, Ηλία Βαλάση, Νικολέτα Καρρά και Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, έχει σκηνοθέτη έναν μετρ του είδους, τον Πιέρρο Ανδρακάκο, ο οποίος έρχεται μετά από πολλές επιτυχίες με πιο πρόσφατη αυτή που σημείωσε ο «Αγιος Ερωτας».
Το MEGA έχει στη φαρέτρα του τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», τη «Σύγκρουση» και το «Πού είσαι Ζαμπέτα». Στα «Μαύρα πουκάμισα» υπάρχει ένα πρωταγωνιστικό ερωτικό τρίγωνο με δύο άντρες που αν και δεμένοι σαν αδέλφια θα βρεθούν με μια γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους. Βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη και με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η «Σύγκρουση», σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, αφορά στις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την υποκειμενική εκδοχή των ηρώων. Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Καπουράνης, Αννα Καλογήρου.
Ο ΑΝΤ1 έρχεται με το «Ντέρτι», το «Κρίνο και αγκάθι» και τις «Σπιλιάδες». Το «Ντέρτι» είχε προαναγγελθεί πριν από δύο χρόνια αλλά ματαιώθηκε λόγω ομοειδούς σειράς στον ανταγωνισμό. Φέτος, ο ΑΝΤ1 αποφασίζει να το ρίξει στην αρένα και έχει μεγάλες προσδοκίες, καθώς πρόκειται για σενάριο που υπογράφει το συγγραφικό δίδυμο Τσαμπάνη - Καλκόβαλης, το οποίο άνοιξε τον δρόμο της ολικής επαναφοράς της μυθοπλασίας πριν από χρόνια με τις «Αγριες μέλισσες». Ολα εκτυλίσσονται γύρω από ένα νυχτερινό κέντρο, το «Ντέρτι», και το καστ απαρτίζεται από τους Ευγενία Ξυγκόρου, Τάσο Νούσια, Κλέλια Ρένεση. Το «Κρίνο και αγκάθι» είναι η νέα μεγάλη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, στην Αρκαδία του1959 με δύο οικογένειες και τον έρωτα που γίνεται εκδίκηση. Πρωταγωνιστούν οι Αναστασία Παντούση, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης, Στέλιος Μάινας και Μαρία Ζορμπά, Γιώργος Γεροντιδάκης, Τάσος Ιορδανίδης, Ορέστης Τζιόβας.
H δραματική σειρά «Σπιλιάδες» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαβασιλείου και σενάριο Μαρίας Γεωργιάδου και στο επίκεντρο βρίσκεται μία γυναίκα η οποία λόγω απώλειας μνήμης ζει διπλή ζωή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με τους Ντένια Ψυλλιά, Γιάννη Κουκουράκη, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρο Σβήγκο, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Αλίνα Κωτσοβούλου.
Η ΕΡΤ θα προβάλλει τη νέα σειρά «Κουτσουπιές», την ιδιαίτερη σειρά «TV Land», το «Αύριο», τις «Θάλασσες μας χώρισαν», που είχαν προγραμματιστεί από την περασμένη σεζόν. Τέλος, στον προγραμματισμό της υπάρχει η σειρά «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη».
Η χρηματοδότησηΦυσικά όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν τόσο εύκολα αν απουσίαζε η χρηματοδότηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ιδιωτική τηλεόραση. Το ΕΚΚΟΜΕΔ, στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027 μοιράζει μεγάλα ποσά στις παραγωγές της μυθοπλασίας, κάτι που συνιστά το μεγαλύτερο κίνητρο για την παραγωγή αλλά και τον ορό ζωής για τα κανάλια.
Στον ALPHA οι σειρές που ήδη έχουν πάρει έγκριση χρηματοδότησης είναι οι εξής: «Μία γυναίκα» με συνολικό προϋπολογισμό 4.809.000 ευρώ, σύνολο επιλέξιμων δαπανών 3.847.200 ευρώ, που θα λάβει επιδότηση 1.538.880 ευρώ, το «Ραντεβού με την Ευτυχία» με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 3.120.000 ευρώ και προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 2.496.000 ευρώ και επιδότηση 998.400 ευρώ. «Οι Κόρες της Αρετής», με συνολικό κόστος 6.600.000 ευρώ, επιλέξιμες δαπάνες ύψους 5.280.000 ευρώ και επιδότηση 2.112.000 ευρώ. «Το σόι σου» έχει επιλεγμένο προϋπολογισμό 7.225.000 ευρώ και επιδότηση 2.312.000 ευρώ.
Τα «Φαντάσματα» στο STAR έχουν επιλεγμένο προϋπολογισμό δαπανών ύψους 1.650.000 με επιδότηση 528.000 ευρώ.
Στο MEGA η σειρά «Κάμπινγκ» έχει προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 4.961.480 ευρώ και επιδότηση 1.984.592 ευρώ.
Στον ΑΝΤ1 το «Ντέρτι» με συνολικό κόστος άνω των 7.500.000 ευρώ, λαμβάνει επιδότηση 3.126.000 ευρώ. Το «Κρίνο και αγκάθι» έχει συνολικό προϋπολογισμό 9.291.000 ευρώ, προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 7.432.800 ευρώ και επιδότηση 2.973.120 ευρώ.
Στην ΕΡΤ, το «TV Land» έχει συνολικό κόστος ύψους 3.693.171 ευρώ. Το κόστος της σειράς «Κουτσουπιές» είναι 6.086.000 ευρώ. Και οι δύο σειρές της δημόσιας τηλεόρασης θα προβληθούν για δύο σεζόν.
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