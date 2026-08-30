«Ήταν λάθος μου, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω» είπε ο Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αύριο η δίκη του

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σε βαθμό πλημμελήματος





Σήμερα ο μουσικός οδηγήθηκε στην εισαγγελία και σε βάρος του ασκήθηκε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σε βαθμό πλημμελήματος. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο μετά τις 12 το μεσημέρι ενώπιον Αυτοφώρου.







Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο μουσικός να κινείται με αυξημένη ταχύτητα.



Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρειάστηκε να τον ακολουθήσουν για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Ο οδηγός τελικά ακινητοποίησε το όχημα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε



Κλείσιμο Οι μετρήσεις του αλκοτέστ Ο έλεγχος έδειξε υψηλές τιμές αλκοόλ, με την πρώτη μέτρηση να καταγράφει ένδειξη 0,71 mg/l και τη δεύτερη 0,63 mg/l.



Το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Μετά τη σύλληψή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατήθηκε προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.



Το πρόστιμο και η αφαίρεση διπλώματος Για την παράβαση επιβλήθηκαν στον μουσικό οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, με πρόστιμο ύψους 1.375 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες. Από τις 250 μέρες για το δίπλωμα τις 180 (6μηνες) τις έφαγε για την ποσότητα του αλκοόλ και τις υπόλοιπες επειδή κινούνταν σε πεζόδρομο.



«Ήταν ένα λάθος μου, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω», σχολίασε ο Άρης Μουγκοπέτρος , ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (30/8) να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο μουσικός ήταν σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας.Σήμερα ο μουσικός οδηγήθηκε στην εισαγγελία και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για, σε βαθμό πλημμελήματος. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και παραπέμφθηκε ναΤο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο μουσικός να κινείται με αυξημένη ταχύτητα.Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρειάστηκε να τον ακολουθήσουν για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Ο οδηγός τελικά ακινητοποίησε το όχημα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε αλκοτέστ , καθώς διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση.Ο έλεγχος έδειξε υψηλές τιμές αλκοόλ, με την πρώτη μέτρηση να καταγράφει ένδειξη 0,71 mg/l και τη δεύτερη 0,63 mg/l.Το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.Μετά τη σύλληψή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατήθηκε προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.Για την παράβαση επιβλήθηκαν στον μουσικό οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, με πρόστιμο ύψους 1.375 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες. Από τις 250 μέρες για το δίπλωμα τις 180 (6μηνες) τις έφαγε για την ποσότητα του αλκοόλ και τις υπόλοιπες επειδή κινούνταν σε πεζόδρομο.

Βγήκε στη σκηνή στις 3:00 τα ξημερώματα Σύμφωνα με άνθρωπο που βρέθηκε στο χώρο της εκδήλωσης, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανέβηκε στη σκηνή περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και για περίπου μισή ώρα έπαιζε μόνος του κλαρίνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Άρης Μουγκοπέτρος έφυγε από το πανηγύρι περίπου στις 4:30. Νωρίτερα είχε μιλήσει στον κόσμο για την περιπέτεια που είχε περάσει με τον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του.



Μετά την εμφάνισή του και την ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους, ο μουσικός αποχώρησε από το πανηγύρι και επέστρεψε στην Αθήνα, όπου λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε ο έλεγχος της Τροχαίας που οδήγησε στη σύλληψή του.