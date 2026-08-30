Θρίαμβος για την Εθνική βόλεϊ Γυναικών: Απέκλεισε 3-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στις «8» του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, βίντεο
Θρίαμβος για την Εθνική βόλεϊ Γυναικών: Απέκλεισε 3-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στις «8» του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, βίντεο
Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου πέτυχαν μια ιστορική και μεγάλη επιτυχία στο Μπρνο της Τσεχίας
Το απίθανο ταξίδι αυτής της εκπληκτικής ομάδας συνεχίζεται και το παραμύθι που έχει αρχίσει να γράφεται εδώ στο Μπρνο έχει κι άλλα κεφάλαια να συμπληρώσει καθώς η Εθνική γυναικών βρίσκεται στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης!
Μετά από μια εμφάνιση που άγγιξε το τέλειο τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου όχι απλά πήραν τη ρεβάνς από τη Γαλλία για την περσινή ήττα μας στο Παγκόσμιο, αλλά απέδειξαν ότι όλα όσα έχουν κάνει στην Τσεχία μόνο τυχαία δεν ήταν.
«Στη ζωή δεν σου δίνονται πολλές τέτοιες ευκαιρίες και πρέπει να τις αρπάζεις. Είστε καλά, το βλέπω και μπορείτε», είπε μεταξύ άλλων στα αποδυτήρια πριν το ματς ο κ. Οικονόμου στις αθλήτριες του και τον δικαίωσαν στο απόλυτο... Ακόμη και κόντρα στους θεούς και δαίμονες που μας κατατρέχουν καθώς στο φινάλε του β' σετ (που είχε τελειώσει καθώς το σκορ ήταν 23-16) προέκυψε ο τραυματισμός της Μπακοδήμου... Το σοκ τεράστιο, αλλά όπως απέδειξαν έχουν χτίσει τέτοιο χαρακτήρα που πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να τις λυγίσει...
Ο προημιτελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού Σερβία - Κροατία.
Το ματς
Στο πρώτο σετ η Γαλλία πήρε τον πρώτο πόντο και αυτό ήταν το τελευταίο της προβάδισμα. Το 4-4 έγινε 7-4 με δύο γαλλικά λάθη και στο 11-9 η Εθνική (που είχε εύκολη την αλλαγή (λόγω καλής υποδοχής και μοιράσματος από την Τάνη), άρχισε να λειτουργεί καλύτερα και στο μπλοκ (14-9) για να φτάσει στο 18-11 με άσσο της Μπακοδήμου. Ο Ερνάντεθ άλλαξε ακραίες, πάσα, διαγώνιο, αλλά λύσεις δεν βρήκε με το σετ να κλείνει στο 25-16 με μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου.
Το δεύτερο σετ μία από τα ίδια με τη διαφορά ότι απλά αργήσαμε λίγο να πάρουμε τη διαφορά και όταν το κάναμε και το σετ είχε τελειώσει ήρθε το σοκ με τον τραυματισμό της Φαίης. Στο 12-11 έγινε 15-11 με τον Ερνάντεθ να αλλάζει διαγώνια (Εντιάι αντί Ντεπί) και η πρώτη με επίθεση και δύο απίθανους άσσους έφερε το ματς στον πόντο (15-14), αλλά αυτά τα κορίτσια έδειξαν ότι δεν καταλαβαίνουν από πίεση. Απάντησαν στο σερί των Γαλλίδων με δικό μας σερί 5-0 για το 20-14 και μέχρι το 23-16 όλα ήταν βγαλμένα από τα πιο τρελά μας όνειρα... Εκεί σε μία κόντρα ήρθε το στραβοπάτημα της Φαίης και στο δικό της «αχ» πάγωσε όλο το γήπεδο. Η διεθνής ακραία αποχώρησε εν μέσω αποθέωσης υποβασταζόμενη με το σετ να τελειώνει το 25-18.
Η Γωγώ Αγγελοπούλου, όπως και στην πρεμιέρα με την Τσεχία πέρασε στο ματς, αλλά παρά το τι έγινε στο φινάλε του β' σετ η Ελλάδα συνέχισε να λειτουργεί υποδειγματικά στα πάντα και με τα σερβίς της Τικμανίδου ξεφύγαμε 5-2, με το 5-4 να γίνεται 8-4 και να φτάνουμε στο +6 (11-5) μετά από ένα τρομερό ράλι... Η Γαλλία λογικό ήταν λογικό να πιέσει από το σερβίς για να μείνει ζωντανή, πλησίασε σε 16-14, αλλά είπαμε αυτή η ομάδα δεν χαμπαριάζει από απώλειες και πίεση. Η Ανθούθλη πήρε την αλλαγή (17-14), η Τικμανίδου έπιασε το μπλοκ (18-14) η Χατζηευστρατιάδου πήρε τον άσσο (19-14) για να φτάσουμε στο 20-15 και την επανεμφάνιση του εφιάλτη Εντιάι...
Η διαγώνια της Γαλλίας μας πίεσε αφάνταστα και με τυχερό άσσο (πήγαινε άουτ και βρήκε την Ανθούλη) έκανε το 20-19. Το ματς ήταν πλέον στην κόψη του ξυραφιού, αλλά για την 20χρονη Γωγώ Αγγελοπούλου (δίδυμο ακραίων με την 18χρονη Τικμανίδου σε νοκ άουτ ματς με τη Γαλλία) πέρα έβρεχε... Πήρε την αλλαγή (21-19), πήγε στο σερβίς και αυτό που ακολούθησε ήταν μια... ραψωδία. Απίθανες άμυνες, τρομερό μπλοκ, τελειωμένες κόντρες για το 24-19 και αυτή τη φορά η Γαλλία δεν είχε άλλα κόλπα. Πήρε τον επόμενο πόντο, όμως η Μάρθα Ανθούλη έπρεπε να βάλει τον επίλογο και το έκανε για το 25-20...
Μετά από μια εμφάνιση που άγγιξε το τέλειο τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου όχι απλά πήραν τη ρεβάνς από τη Γαλλία για την περσινή ήττα μας στο Παγκόσμιο, αλλά απέδειξαν ότι όλα όσα έχουν κάνει στην Τσεχία μόνο τυχαία δεν ήταν.
«Στη ζωή δεν σου δίνονται πολλές τέτοιες ευκαιρίες και πρέπει να τις αρπάζεις. Είστε καλά, το βλέπω και μπορείτε», είπε μεταξύ άλλων στα αποδυτήρια πριν το ματς ο κ. Οικονόμου στις αθλήτριες του και τον δικαίωσαν στο απόλυτο... Ακόμη και κόντρα στους θεούς και δαίμονες που μας κατατρέχουν καθώς στο φινάλε του β' σετ (που είχε τελειώσει καθώς το σκορ ήταν 23-16) προέκυψε ο τραυματισμός της Μπακοδήμου... Το σοκ τεράστιο, αλλά όπως απέδειξαν έχουν χτίσει τέτοιο χαρακτήρα που πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να τις λυγίσει...
Ο προημιτελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού Σερβία - Κροατία.
Το ματς
Στο πρώτο σετ η Γαλλία πήρε τον πρώτο πόντο και αυτό ήταν το τελευταίο της προβάδισμα. Το 4-4 έγινε 7-4 με δύο γαλλικά λάθη και στο 11-9 η Εθνική (που είχε εύκολη την αλλαγή (λόγω καλής υποδοχής και μοιράσματος από την Τάνη), άρχισε να λειτουργεί καλύτερα και στο μπλοκ (14-9) για να φτάσει στο 18-11 με άσσο της Μπακοδήμου. Ο Ερνάντεθ άλλαξε ακραίες, πάσα, διαγώνιο, αλλά λύσεις δεν βρήκε με το σετ να κλείνει στο 25-16 με μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου.
Το δεύτερο σετ μία από τα ίδια με τη διαφορά ότι απλά αργήσαμε λίγο να πάρουμε τη διαφορά και όταν το κάναμε και το σετ είχε τελειώσει ήρθε το σοκ με τον τραυματισμό της Φαίης. Στο 12-11 έγινε 15-11 με τον Ερνάντεθ να αλλάζει διαγώνια (Εντιάι αντί Ντεπί) και η πρώτη με επίθεση και δύο απίθανους άσσους έφερε το ματς στον πόντο (15-14), αλλά αυτά τα κορίτσια έδειξαν ότι δεν καταλαβαίνουν από πίεση. Απάντησαν στο σερί των Γαλλίδων με δικό μας σερί 5-0 για το 20-14 και μέχρι το 23-16 όλα ήταν βγαλμένα από τα πιο τρελά μας όνειρα... Εκεί σε μία κόντρα ήρθε το στραβοπάτημα της Φαίης και στο δικό της «αχ» πάγωσε όλο το γήπεδο. Η διεθνής ακραία αποχώρησε εν μέσω αποθέωσης υποβασταζόμενη με το σετ να τελειώνει το 25-18.
Η Γωγώ Αγγελοπούλου, όπως και στην πρεμιέρα με την Τσεχία πέρασε στο ματς, αλλά παρά το τι έγινε στο φινάλε του β' σετ η Ελλάδα συνέχισε να λειτουργεί υποδειγματικά στα πάντα και με τα σερβίς της Τικμανίδου ξεφύγαμε 5-2, με το 5-4 να γίνεται 8-4 και να φτάνουμε στο +6 (11-5) μετά από ένα τρομερό ράλι... Η Γαλλία λογικό ήταν λογικό να πιέσει από το σερβίς για να μείνει ζωντανή, πλησίασε σε 16-14, αλλά είπαμε αυτή η ομάδα δεν χαμπαριάζει από απώλειες και πίεση. Η Ανθούθλη πήρε την αλλαγή (17-14), η Τικμανίδου έπιασε το μπλοκ (18-14) η Χατζηευστρατιάδου πήρε τον άσσο (19-14) για να φτάσουμε στο 20-15 και την επανεμφάνιση του εφιάλτη Εντιάι...
Η διαγώνια της Γαλλίας μας πίεσε αφάνταστα και με τυχερό άσσο (πήγαινε άουτ και βρήκε την Ανθούλη) έκανε το 20-19. Το ματς ήταν πλέον στην κόψη του ξυραφιού, αλλά για την 20χρονη Γωγώ Αγγελοπούλου (δίδυμο ακραίων με την 18χρονη Τικμανίδου σε νοκ άουτ ματς με τη Γαλλία) πέρα έβρεχε... Πήρε την αλλαγή (21-19), πήγε στο σερβίς και αυτό που ακολούθησε ήταν μια... ραψωδία. Απίθανες άμυνες, τρομερό μπλοκ, τελειωμένες κόντρες για το 24-19 και αυτή τη φορά η Γαλλία δεν είχε άλλα κόλπα. Πήρε τον επόμενο πόντο, όμως η Μάρθα Ανθούλη έπρεπε να βάλει τον επίλογο και το έκανε για το 25-20...
Κι αμέσως μετά όλοι μαζί έγιναν μια αγκαλιά πανηγυρίζοντας μια ιστορική πρόκριση...
Διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 11-16, 13-21, 16-25
2ο σετ: 7-8, 14-16, 15-21, 18-25
3ο σετ: 4-8, 12-16, 19-21, 20-25
*Οι πόντοι της Γαλλίας προήλθαν από 3 άσσους, 40 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 6 άσσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 0-3 (16-25, 18-25, 20-25) σε 78'
ΓΑΛΛΙΑ (Σέζαρ Ερνάντεθ): Ραταϊρί 9 (9/23 επ., 27% υπ. - 7% άριστες), Σιλβί 5 (5/11 επ.), Ντεπί 12 (11/24 επ., 1 μπλοκ), Ελουγκά 4 (4/5 επ.), Ντανάρ, Ροτάρ 4 (4/18 επ., 38% υπ. - 24% άριστες) / Ζελίν (λ, 52% υπ. - 24% άριστες), Μπαρμπέ 2 (2/2 επ.), Γκιαρντίνο, Κουέτ, Ντιαγέ 5 (2/4 επ., 3 άσοι), Φανγκουεντού 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ολινγκά 1 (1/3 επ.), Ματί.
ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 6 (2/8 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Τικμανίδου 9 (6/16 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 57% υπ. - 21% άριστες), Τάνη 1 (1/1 επ.), Μπακοδήμου 9 (7/15 επ., 2 άσσοι, 30% υπ. - 10% άριστες), Παπαγεωργίου 9 (8/10 επ., 1 μπλοκ), Ανθούλη 20 (17/26 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 43% υπ. - 7% άριστες), Κλέπκου, Αντωνακάκη (50% υπ. - 17% άριστες), Αγγελοπούλου 4 (4/7 επ.).
Διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 11-16, 13-21, 16-25
2ο σετ: 7-8, 14-16, 15-21, 18-25
3ο σετ: 4-8, 12-16, 19-21, 20-25
*Οι πόντοι της Γαλλίας προήλθαν από 3 άσσους, 40 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 6 άσσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 0-3 (16-25, 18-25, 20-25) σε 78'
ΓΑΛΛΙΑ (Σέζαρ Ερνάντεθ): Ραταϊρί 9 (9/23 επ., 27% υπ. - 7% άριστες), Σιλβί 5 (5/11 επ.), Ντεπί 12 (11/24 επ., 1 μπλοκ), Ελουγκά 4 (4/5 επ.), Ντανάρ, Ροτάρ 4 (4/18 επ., 38% υπ. - 24% άριστες) / Ζελίν (λ, 52% υπ. - 24% άριστες), Μπαρμπέ 2 (2/2 επ.), Γκιαρντίνο, Κουέτ, Ντιαγέ 5 (2/4 επ., 3 άσοι), Φανγκουεντού 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ολινγκά 1 (1/3 επ.), Ματί.
ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 6 (2/8 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Τικμανίδου 9 (6/16 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 57% υπ. - 21% άριστες), Τάνη 1 (1/1 επ.), Μπακοδήμου 9 (7/15 επ., 2 άσσοι, 30% υπ. - 10% άριστες), Παπαγεωργίου 9 (8/10 επ., 1 μπλοκ), Ανθούλη 20 (17/26 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 43% υπ. - 7% άριστες), Κλέπκου, Αντωνακάκη (50% υπ. - 17% άριστες), Αγγελοπούλου 4 (4/7 επ.).
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