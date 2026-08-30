Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Παρουσία Αλαφούζου η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τον αγώνα με τον Λεβαδειακό
Παρουσία Αλαφούζου η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τον αγώνα με τον Λεβαδειακό
Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν από τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, παρακολούθησε το πρόγραμμα και είχε κατ' ιδίαν συναντήσεις
Το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από τον πρώτο αγώνα του στη φετινή Stoiximan Super league κόντρα στον Λεβαδειακό εκτός έδρας την Δευτέρα (31/08-19:30) έδωσε ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού», Γιάννης Αλαφούζος.
Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Στέφανο Κοτσόλη.
Πριν από απ' αυτό, είχε κατ' ιδίαν τόσο με κείνον όσο και με τον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ στις οποίες συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα τρέχοντα θέματα της ομάδας.
Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε την πρώτη αγωνιστική λόγω της αναβολής που πήρε με τη Κηφισιά εξαιτίας των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων με τη Χράντετς Κράλοβε κι έτσι τώρα θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στους Βοιωτούς.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Στέφανο Κοτσόλη.
Πριν από απ' αυτό, είχε κατ' ιδίαν τόσο με κείνον όσο και με τον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ στις οποίες συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα τρέχοντα θέματα της ομάδας.
Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε την πρώτη αγωνιστική λόγω της αναβολής που πήρε με τη Κηφισιά εξαιτίας των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων με τη Χράντετς Κράλοβε κι έτσι τώρα θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στους Βοιωτούς.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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