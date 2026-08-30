Παρουσία Αλαφούζου η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τον αγώνα με τον Λεβαδειακό
SPORTS
Γιάννης Αλαφούζος Παναθηναϊκός Κορωπί

Παρουσία Αλαφούζου η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν από τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, παρακολούθησε το πρόγραμμα και είχε κατ' ιδίαν συναντήσεις

Παρουσία Αλαφούζου η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τον αγώνα με τον Λεβαδειακό
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Το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από τον πρώτο αγώνα του στη φετινή Stoiximan Super league κόντρα στον Λεβαδειακό εκτός έδρας την Δευτέρα (31/08-19:30) έδωσε ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού», Γιάννης Αλαφούζος.

Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Στέφανο Κοτσόλη.

Πριν από απ' αυτό, είχε κατ' ιδίαν τόσο με κείνον όσο και με τον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ στις οποίες συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα τρέχοντα θέματα της ομάδας.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε την πρώτη αγωνιστική λόγω της αναβολής που πήρε με τη Κηφισιά εξαιτίας των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων με τη Χράντετς Κράλοβε κι έτσι τώρα θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στους Βοιωτούς.


Πηγή:www.gazzetta.gr
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