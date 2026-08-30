Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Premier League: Το απόλυτο η Τσέλσι 4-3 τη Μπράιτον του βασικού Κωστούλα, στο 1-1 έμειναν Λιντς και Μπρέντφορντ, δείτε τα γκολ
Premier League: Το απόλυτο η Τσέλσι 4-3 τη Μπράιτον του βασικού Κωστούλα, στο 1-1 έμειναν Λιντς και Μπρέντφορντ, δείτε τα γκολ
Η Σάντερλαντ επικράτησε 1-0 της Φούλαμ με γκολ του Ιζίντορ στο φινάλε
Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με επτά γκολ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», η Τσέλσι επικράτησε με 4-3 της Μπράιτον, σε μια αναμέτρηση που είχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Χαράλαμπος Κωστούλας ξεκίνησε βασικός για τους φιλοξενούμενους και αγωνίστηκε μέχρι το 81ο λεπτό, όταν παραχώρησε τη θέση του στον Πρόμις Ντέιβιντ.
Οι «μπλε» μπήκαν δυνατά στο ματς και πήραν αέρα δύο τερμάτων χάρη στα γκολ των Λάβια στο 4΄ και Νέτο στο 14΄.
Ο Ζοάο Πέδρο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 32΄, ενώ ο Γιαλκουγιέ είχε μειώσει προσωρινά για την Μπράιτον στο 36΄.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ένα αυτογκόλ του Ζοάο Πέδρο στο 63΄ ξαναέβαλε τους φιλοξενούμενους στη διεκδίκηση του αγώνα, όμως ο Πάλμερ στο 74΄ σημείωσε το 4-2 για την Τσέλσι, με τον Γκρος να διαμορφώνει το τελικό 4-3 στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Στο «Έλαντ Ρόουντ», Λιντς και Μπρέντφορντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 41ο λεπτό με τον Κέβιν Σάντε, όμως η Λιντς κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας χάρη σε τέρμα του Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν στο 79΄.
Τέλος, η Σάντερλαντ πήρε σπουδαία εντός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στη Φούλαμ, με τον Ουίλσον Ιζιντόρ να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 75ο λεπτό και να χαρίζει το τρίποντο στην ομάδα του.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')
Οι «μπλε» μπήκαν δυνατά στο ματς και πήραν αέρα δύο τερμάτων χάρη στα γκολ των Λάβια στο 4΄ και Νέτο στο 14΄.
Ο Ζοάο Πέδρο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 32΄, ενώ ο Γιαλκουγιέ είχε μειώσει προσωρινά για την Μπράιτον στο 36΄.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ένα αυτογκόλ του Ζοάο Πέδρο στο 63΄ ξαναέβαλε τους φιλοξενούμενους στη διεκδίκηση του αγώνα, όμως ο Πάλμερ στο 74΄ σημείωσε το 4-2 για την Τσέλσι, με τον Γκρος να διαμορφώνει το τελικό 4-3 στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Στο «Έλαντ Ρόουντ», Λιντς και Μπρέντφορντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 41ο λεπτό με τον Κέβιν Σάντε, όμως η Λιντς κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας χάρη σε τέρμα του Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν στο 79΄.
Τέλος, η Σάντερλαντ πήρε σπουδαία εντός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στη Φούλαμ, με τον Ουίλσον Ιζιντόρ να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 75ο λεπτό και να χαρίζει το τρίποντο στην ομάδα του.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (60' Ίσακ, 80' Μουνιόθ - 24' Εντογιέ, 70' πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)
Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1 (41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)
Κόβεντρι - Χαλ 0-1 (82΄ Μίλαρ)
Τότεναμ - Νιούκαστλ 0-2 (62΄ Ελάνγκα, 72΄ Ουϊσα)
Τσέλσι - Μπράιτον 4-3 (4΄ Λάβια, 14΄ Νέτο, 32΄ Ζοάο Πέδρο, 74΄ Πάλμερ - 36΄ Γιαλκουγιέ, 63΄ αυτ. Ζοάο Πέδρο, 90΄+6΄ Γκρος)
Λιντς - Μπρέντφορντ 1-1 (79΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 41΄ Σάντε)
Σάντερλαντ - Φούλαμ 1-0 (75΄ Ιζιντόρ)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς
Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 6
Χαλ 6
Τσέλσι 6
Μπρέντφορντ 4
Νιούκαστλ 4
Έβερτον 4
Λιντς 4
Μπράιτον 3
Άρσεναλ 3 -1αγ.
Ίπσουιτς 3 -1αγ.
Σάντερλαντ 3
Λίβερπουλ 2
Μπόρνμουθ 1
Νότιγχαμ Φόρεστ 1
Φούλαμ 0
Κρίσταλ Πάλας 0
Μάντσεστερ Γ. 0 -1αγ.
Κόβεντρι 0
Τότεναμ 0
Άστον Βίλα 0 -1αγ.
Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1 (41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)
Κόβεντρι - Χαλ 0-1 (82΄ Μίλαρ)
Τότεναμ - Νιούκαστλ 0-2 (62΄ Ελάνγκα, 72΄ Ουϊσα)
Τσέλσι - Μπράιτον 4-3 (4΄ Λάβια, 14΄ Νέτο, 32΄ Ζοάο Πέδρο, 74΄ Πάλμερ - 36΄ Γιαλκουγιέ, 63΄ αυτ. Ζοάο Πέδρο, 90΄+6΄ Γκρος)
Λιντς - Μπρέντφορντ 1-1 (79΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 41΄ Σάντε)
Σάντερλαντ - Φούλαμ 1-0 (75΄ Ιζιντόρ)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς
Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 6
Χαλ 6
Τσέλσι 6
Μπρέντφορντ 4
Νιούκαστλ 4
Έβερτον 4
Λιντς 4
Μπράιτον 3
Άρσεναλ 3 -1αγ.
Ίπσουιτς 3 -1αγ.
Σάντερλαντ 3
Λίβερπουλ 2
Μπόρνμουθ 1
Νότιγχαμ Φόρεστ 1
Φούλαμ 0
Κρίσταλ Πάλας 0
Μάντσεστερ Γ. 0 -1αγ.
Κόβεντρι 0
Τότεναμ 0
Άστον Βίλα 0 -1αγ.
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