Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ο «βασιλιάς των crypto» του Κρεμλίνου: Ο απατεώνας που πήγε να «βυθίσει» τη Μολδαβία, έδειξε στον Πούτιν πώς να παρακάμπτει κυρώσεις
Ο «βασιλιάς των crypto» του Κρεμλίνου: Ο απατεώνας που πήγε να «βυθίσει» τη Μολδαβία, έδειξε στον Πούτιν πώς να παρακάμπτει κυρώσεις
Η πορεία του καταδικασμένου Ιλάν Σορ που γεννήθηκε στο Ισραήλ, μεγάλωσε στη Μολδαβία και τώρα ζει σαν βασιλιάς στη Μόσχα - Οι στενές φιλικές σχέσεις με τον Πεσκόφ, ο γάμος με Ρωσίδα ποπ σταρ και η έγκριση του Ρώσου προέδρου στο crypto σύστημά του
Πριν από περίπου έναν χρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, πλαισιωμένος από αξιωματούχους και στρατιωτικούς, παρακολουθούσε μέσω βιντεοσύνδεσης στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών να εξηγούν, στο πλαίσιο του Eastern Economic Forum του Βλαδιβοστόκ, πώς οι ίδιοι –και οι σιδηρόδρομοι, οι εμπορευματικοί σταθμοί, τα νοσοκομεία ή τα πανεπιστήμιά τους – υπηρετούσαν οικονομικά και κοινωνικά τη Ρωσία.
Ο στόχος του συγκεκριμένου Φόρουμ, εν μέσω των πιέσεων που δέχεται η χώρα από τις κυρώσεις της Δύσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, που βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του, ήταν προφανής: να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και ότι ο Πούτιν εξακολουθούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο.
Σε κάποιο σημείο, η κάμερα γύρισε και εστίασε σε δύο άνδρες με κοστούμια πίσω από ένα βήμα. Ο ένας που ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας που είχαν προετοιμάσει, ήταν εμφανώς νευρικός και η σύνδεση είχε αντίλαλο. Παρ' όλα αυτά, αυτά που είχε να πει άξιζαν την προσοχή του Ρώσου προέδρου.
Ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν ο φυγάς από τη Μολδαβία, ονόματι Ιλάν Σορ. Και είχε δημιουργήσει ένα νέο όπλο για τη Ρωσία: ένα κρυπτονόμισμα συνδεδεμένο με το ρούβλι, το A7A5, το οποίο μπορούσε να προσφέρει σε ρωσικές επιχειρήσεις, ολιγάρχες και κρατικούς φορείς μια χρηματοπιστωτική γέφυρα με τον υπόλοιπο κόσμο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα είχε ήδη χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων. Παρακάμπτοντας το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, προσέφερε παράλληλα έναν δρόμο γύρω από τις δυτικές κυρώσεις.
Το παρελθόν του Σορ κάθε άλλο παρά συνηθισμένο μπορεί να χαρακτηριστεί. Καταζητείται για να εκτίσει ποινή κάθειρξης 15 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για τον ρόλο του σε τραπεζική απάτη ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων, η οποία παραλίγο να οδηγήσει σε κατάρρευση το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Μολδαβίας.
Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δεν φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα από το βιογραφικό του. Η παρουσίασή του ενώπιον του Πούτιν τον Σεπτέμβριο, κατά την οποία ανακοίνωσε και το άνοιγμα νέου γραφείου της A7A5 στο Βλαδιβοστόκ, αποτέλεσε σαφές μήνυμα ότι απολαμβάνει πολιτική κάλυψη σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Η επιτυχία του συστήματος που δημιούργησε, θα μπορούσε μάλιστα να έχει συνέπειες πολύ πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Σορ απέδειξε πόσο γρήγορα μπορούν να δημιουργηθούν εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά δίκτυα με στόχο την παράκαμψη ακόμη και εξελιγμένων καθεστώτων κυρώσεων.
«Είναι πολύ έξυπνος και γι' αυτό αποτελεί τόσο μεγάλη πρόκληση για εμάς. Όσοι ερευνούν χρηματοπιστωτικά κυκλώματα εκπλήσσονται συνεχώς από το πόσο εξελιγμένος είναι», ανέφερε στον Economist κυβερνητικός αξιωματούχος στη Μολδαβία κι όπως πρόσθεσε, ο Σορ «έχει δημιουργήσει ένα σύστημα. Σήμερα αφορά την παράκαμψη κυρώσεων, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς: για τη στήριξη σαμποτάζ ή ακόμη και τρομοκρατών».
Για δεκαετίες οι ΗΠΑ αξιοποιούν την κυριαρχία τους στις βασικές υποδομές του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος προκειμένου να ασκούν πίεση σε κυβερνήσεις και να απομονώνουν όσες παραβιάζουν τις κυρώσεις τους.
Ο στόχος του συγκεκριμένου Φόρουμ, εν μέσω των πιέσεων που δέχεται η χώρα από τις κυρώσεις της Δύσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, που βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του, ήταν προφανής: να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και ότι ο Πούτιν εξακολουθούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο.
Σε κάποιο σημείο, η κάμερα γύρισε και εστίασε σε δύο άνδρες με κοστούμια πίσω από ένα βήμα. Ο ένας που ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας που είχαν προετοιμάσει, ήταν εμφανώς νευρικός και η σύνδεση είχε αντίλαλο. Παρ' όλα αυτά, αυτά που είχε να πει άξιζαν την προσοχή του Ρώσου προέδρου.
Ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν ο φυγάς από τη Μολδαβία, ονόματι Ιλάν Σορ. Και είχε δημιουργήσει ένα νέο όπλο για τη Ρωσία: ένα κρυπτονόμισμα συνδεδεμένο με το ρούβλι, το A7A5, το οποίο μπορούσε να προσφέρει σε ρωσικές επιχειρήσεις, ολιγάρχες και κρατικούς φορείς μια χρηματοπιστωτική γέφυρα με τον υπόλοιπο κόσμο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα είχε ήδη χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων. Παρακάμπτοντας το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, προσέφερε παράλληλα έναν δρόμο γύρω από τις δυτικές κυρώσεις.
Από την απάτη του 1 δισ. δολαρίων στην «αγκαλιά» του Πούτιν
Το παρελθόν του Σορ κάθε άλλο παρά συνηθισμένο μπορεί να χαρακτηριστεί. Καταζητείται για να εκτίσει ποινή κάθειρξης 15 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για τον ρόλο του σε τραπεζική απάτη ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων, η οποία παραλίγο να οδηγήσει σε κατάρρευση το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Μολδαβίας.
Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δεν φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα από το βιογραφικό του. Η παρουσίασή του ενώπιον του Πούτιν τον Σεπτέμβριο, κατά την οποία ανακοίνωσε και το άνοιγμα νέου γραφείου της A7A5 στο Βλαδιβοστόκ, αποτέλεσε σαφές μήνυμα ότι απολαμβάνει πολιτική κάλυψη σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Η επιτυχία του συστήματος που δημιούργησε, θα μπορούσε μάλιστα να έχει συνέπειες πολύ πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Σορ απέδειξε πόσο γρήγορα μπορούν να δημιουργηθούν εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά δίκτυα με στόχο την παράκαμψη ακόμη και εξελιγμένων καθεστώτων κυρώσεων.
«Είναι πολύ έξυπνος και γι' αυτό αποτελεί τόσο μεγάλη πρόκληση για εμάς. Όσοι ερευνούν χρηματοπιστωτικά κυκλώματα εκπλήσσονται συνεχώς από το πόσο εξελιγμένος είναι», ανέφερε στον Economist κυβερνητικός αξιωματούχος στη Μολδαβία κι όπως πρόσθεσε, ο Σορ «έχει δημιουργήσει ένα σύστημα. Σήμερα αφορά την παράκαμψη κυρώσεων, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς: για τη στήριξη σαμποτάζ ή ακόμη και τρομοκρατών».
Το κενό στο δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα
Για δεκαετίες οι ΗΠΑ αξιοποιούν την κυριαρχία τους στις βασικές υποδομές του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος προκειμένου να ασκούν πίεση σε κυβερνήσεις και να απομονώνουν όσες παραβιάζουν τις κυρώσεις τους.
Για ένα διάστημα, stablecoins (ψηφιακά κρυπτονομίσματα) συνδεδεμένα με το δολάριο, όπως το USDT της Tether, έμοιαζαν ικανά να λειτουργήσουν έξω από αυτό το σύστημα. Η Tether, όμως, θέλοντας να διατηρήσει την πρόσβασή της στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, άρχισε να συνεργάζεται περισσότερο με τις ρυθμιστικές και διωκτικές αρχές της Δύσης, προχωρώντας ακόμη και σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.
Για Ρώσους ολιγάρχες και επιχειρηματίες υπό κυρώσεις αυτό δημιουργούσε έναν σοβαρό κίνδυνο.
Η καινοτομία του Σορ ήταν ότι το A7A5 μπορούσε να κρατά τα κεφάλαια έξω από το σύστημα της Tether μέχρι την τελευταία στιγμή, επιτρέποντας στους Ρώσους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στο παγκόσμιο σύστημα πληρωμών με μικρότερο κίνδυνο εντοπισμού ή δέσμευσης των χρημάτων τους.
Ο Ιλάν Σορ γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ το 1987. Ο πατέρας του, Μίρον, ήταν διευθυντής θεάτρου στη σοβιετική Μολδαβία, αλλά είχε μεταναστεύσει εξαιτίας του αντισημιτισμού στην ΕΣΣΔ. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης επέστρεψε με την οικογένειά του στη Μολδαβία.
Σε μια χώρα που πιεζόταν γεωγραφικά ανάμεσα στον Δούναβη και τον Δνείπερο, πολιτικά ανάμεσα στη Ρωσία και τη Ρουμανία, είχε αποκτήσει την ανεξαρτησία της το 1991 και αντιμετώπιζε τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, ο Μίρον Σορ διέκρινε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Μέσα σε μία δεκαετία δημιούργησε μια επιτυχημένη αλυσίδα καταστημάτων duty free και «έκανε την τύχη του», διοργανώνοντας επιδείξεις μόδας με ρούχα Γάλλων σχεδιαστών, την ώρα που οι Μολδαβοί... με το ζόρι εξασφάλιζαν ένα πιάτο φαΐ.
Ο Ιλάν μεγάλωσε μέσα στην οικονομική άνεση και από μικρή ηλικία προετοιμαζόταν για να αναλάβει τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Στα 14 του απέκτησε το πρώτο του αυτοκίνητο, ενώ ο πατέρας του χρηματοδοτούσε τις πρώτες επιχειρηματικές του προσπάθειες, μεταξύ των οποίων καταστήματα κινητής τηλεφωνίας και ένα τυπογραφείο. «Πάντα είχα ό,τι ήθελα», είχε δηλώσει αργότερα.
Όταν ήταν 18 ετών, το 2005, ο πατέρας του πέθανε ξαφνικά και ο Σορ ανέλαβε την οικογενειακή αυτοκρατορία.
Σε αντίθεση, όμως, με τον σχετικά διακριτικό πατέρα του, ο νεαρός επιχειρηματίας αρεσκόταν σε έναν εντυπωσιακό τρόπο ζωής. Πολυτελή αυτοκίνητα, ακριβά πάρτι και επιδεικτική κατανάλωση έγιναν μέρος της δημόσιας εικόνας του. Το 2011 διοργάνωσε, μάλιστα, το μεγαλύτερο πάρτι της ζωής του, όταν παντρεύτηκε τη Σάρα Σεμεντούγιεβα, μια διαζευγμένη Ρωσίδα ποπ σταρ δέκα χρόνια μεγαλύτερή του, γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα, Τζάσμιν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο Σορ ναύλωσε έξι αεροπλάνα από τη Μόσχα για τους καλεσμένους του, οι οποίοι διασκέδασαν σε ένα κυβερνητικό κτίριο που είχε στολιστεί με λευκό μετάξι, γλαδιόλες και ένα χαλί από ροδοπέταλα.
Ένα χρόνο αργότερα, η Τζάσμιν γέννησε την κόρη του, τη Μαργαρίτα, και λίγο μετά τον γιο τους, τον Μίρον. Καθώς η οικογένειά του μεγάλωνε, το ίδιο συνέβαινε και με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Σορ, ο οποίος ήταν πρόθυμος να εισχωρήσει σε αυτόν που ήταν τότε ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της Μολδαβίας: το ξέπλυμα χρήματος.
Οι περισσότεροι Ρώσοι ολιγάρχες προτιμούσαν να διατηρούν τον πλούτο τους εκτός της χώρας τους, γνωρίζοντας ότι το σύστημα που είχαν εκμεταλλευτεί ήταν υπερβολικά αυθαίρετο για να το εμπιστευτούν: αν είχαν αφαιρέσει περιουσιακά στοιχεία από ασθενέστερους αντιπάλους, το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και σε αυτούς. Ως αποτέλεσμα, δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια έφευγαν από τη Ρωσία κάθε χρόνο. Τα χρήματα διέρχονταν από τράπεζες σε χώρες όπως η Λετονία ή η Κύπρος - οι οποίες έκαναν τα στραβά μάτια ως προς την προέλευσή τους - πριν καταλήξουν στο Λονδίνο, τη Ζυρίχη ή τη Νέα Υόρκη.
Οι πολιτικοί της Μολδαβίας, πρόθυμοι να αποκομίσουν ένα μερίδιο από τις προμήθειες που προέκυπταν από τη διακίνηση των ρωσικών χρηματικών μεταφορών, τροποποίησαν τους νόμους ώστε να καταστήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας πιο ευνοϊκό. Το αποτέλεσμα ήταν το «μολδαβικό πλυντήριο», ένα δαιδαλώδες σχήμα που διακίνησε περίπου 80 δισ. δολάρια σε μόλις τέσσερα χρόνια. Μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων ήταν αμφίβολης προέλευσης, ενώ ορισμένα κεφάλαια συνδέονταν με μια τεράστια απάτη που αποκάλυψε ο Σεργκέι Μαγκνίτσκι, ένας Ρώσος δικηγόρος ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα, ο οποίος πλήρωσε το τίμημα για την καταγγελία του, καθώς βασανίστηκε μέχρι θανάτου στη φυλακή.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ο Σορ άρχισε να διεισδύει στον τραπεζικό τομέα. Το 2012 απέκτησε κρυφά τον έλεγχο μολδαβικής τράπεζας μέσω εταιρειών-κελυφών και στη συνέχεια πήρε στην κατοχή του ακόμη μία. Αυτές οι τράπεζες συμμετείχαν στο «πλυντήριο» σε μικρή κλίμακα, αλλά σε κάποιο σημείο ο Σορ το σκέφτηκε διαφορετικά: αντί να κερδίζει απλώς προμήθειες μεταφέροντας τα χρήματα άλλων, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις ίδιες τις τράπεζες για να αποσπάσει τεράστια χρηματικά ποσά.
Το επόμενο βήμα του ήταν πολύ μεγαλύτερο: Από το 2012 έως το 2014 φέρεται να αφαίρεσε σχεδόν 1 δισ. δολάρια από το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας, χρησιμοποιώντας πλασματικά δάνεια και ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών και λογαριασμών.
Μία τράπεζά του χορηγούσε χρήματα σε εταιρεία-κέλυφος. Τα κεφάλαια μεταφέρονταν σε λογαριασμούς στη Λετονία και στη συνέχεια επέστρεφαν στη Μολδαβία για την αποπληρωμή δανείων άλλης τράπεζας. Εκείνη με τη σειρά της εξέδιδε νέα δάνεια προς άλλες εταιρείες ίδιου τύπου. Δημιουργήθηκε έτσι ένας χρηματοπιστωτικός φαύλος κύκλος, στον οποίο εικονικές εταιρείες δανείζονταν ολοένα περισσότερα χρήματα με εγγύηση κεφάλαια... που ήταν και τα ίδια δανεικά!
Μάλιστα, ο Σορ φρόντισε να ενισχύσει την ποσότητα των κεφαλαίων που ήταν έτοιμα να λεηλατηθούν, όταν απέκτησε το 2013 με τη γνωστή του μέθοδο (τις εταιρείες - βιτρίνα) τον έλεγχο του τρίτου χρηματοπιστωτικού του κεφαλαίου, της Banca de Economii, μιας προβληματικής αποταμιευτικής τράπεζας της Μολδαβίας με κληρονομιά από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.
Τον Νοέμβριο του 2014 τα χρήματα που κατέληξαν σε λογαριασμό λετονικής τράπεζας με τη μορφή δανείου, δεν επέστρεψαν ποτέ. Ο Σορ «την είχε κάνει» με τα μετρητά, ενώ έγγραφα που περιείχαν πληροφορίες σχετικά με την τύχη τους, φορτώθηκαν σε ένα θωρακισμένο φορτηγό, το οποίο αργότερα πυρπολήθηκε.
Σχεδόν 1 δισ. δολάρια - ποσό αντίστοιχο με περίπου το 10% του ΑΕΠ της Μολδαβίας - είχαν «κάνει φτερά». Τότε, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να καλύψει τις απώλειες με δημόσιο χρήμα για να αποτρέψει την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, ενώ οι τρεις εμπλεκόμενες τράπεζες οδηγήθηκαν τελικά σε εκκαθάριση.
Ο Σορ συνελήφθη το 2015. Ο ίδιος επέμενε στην αθωότητά του, λέγοντας ότι είχε παραπλανηθεί σχετικά με την έκταση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Banca de Economii όταν την αγόρασε, ενώ ανέφερε ότι οι τράπεζες κατέρρευσαν μόνο και μόνο επειδή οι πολιτικοί της Μολδαβίας είχαν διαδώσει ψευδείς φήμες, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού.
Την ίδια στιγμή, όμως, έβλεπε ότι είχε ελάχιστες πιθανότητες να αντικρούσει τις κατηγορίες, καθώς οι Μολδαβοί και δικαστές έψαχναν για έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Έτσι, σύντομα ανακάλυψε μια διέξοδο για να μην βρεθεί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Σύμφωνα με τη μολδαβική νομοθεσία, οι υποψήφιοι σε εκλογές δεν μπορούσαν να κρατούνται. Έτσι αποφάσισε να περάσει στην πολιτική.
Το 2015 εξελέγη δήμαρχος της πόλης Ορχέι (μια ώρα έξω από το Κισινάου) ως υποψήφιος φιλορωσικού λαϊκιστικού κόμματος. Έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος, το οποίο μετονόμασε σε Κόμμα Σορ. Η πολιτική στρατηγική του βασίστηκε σχεδόν κυριολεκτικά (καθόλου περίεργο με βάση τον τρόπο ζωής του) στο «άρτον και θεάματα», σε μια περιοχή που διατηρούσε ακόμα σοβιετικά κατάλοιπα.
Δημιούργησε καταστήματα με φθηνά τρόφιμα, υποσχέθηκε φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, χρηματοδότησε σχολεία και νοσοκομεία, προσέφερε δωρεάν Wi-Fi, αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης και δημιούργησε το δωρεάν θεματικό πάρκο OrheiLand. «Σίγουρα, τα έκλεψε όλα, αλλά έχτισε όλα αυτά για εμάς», είχε πει χαρακτηριστικά ένας κάτοικος.
Το 2017 ο Σορ καταδικάστηκε σε επτάμισι χρόνια φυλάκισης, ποινή που αργότερα διπλασιάστηκε. Οι προσφυγές του και η πολιτική του θέση, ωστόσο, τον κράτησαν εκτός φυλακής.
Η άνοδος της φιλοευρωπαίας Μάγια Σάντου άλλαξε τα δεδομένα. Η Σάντου είχε δεσμευθεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να οδηγήσει τη Μολδαβία πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απομακρύνοντάς την από την παραδοσιακή ρωσική επιρροή.
Το 2019 ο Σορ, που σε συνεντεύξεις χαρακτήριζε τη Σάντου «υστερική γυναίκα», η οποία με τα «gay parades» επιχειρεί να «σβήσει» τη ρωσική κουλτούρα, εγκατέλειψε τη χώρα και κατέφυγε στη γενέτειρά του, στο Ισραήλ. Από εκεί χρηματοδοτούσε το κόμμα του, υποστήριζε διαδηλώσεις και προωθούσε φιλορωσικά μηνύματα μέσω τηλεοπτικών σταθμών και κοινωνικών δικτύων.
Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, το ενδιαφέρον του Κρεμλίνου για τη Μολδαβία αυξήθηκε ακόμη περισσότερο. Η γεωγραφική θέση της χώρας, ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, είναι αυτή εξάλλου που την καθιστά πεδίο στρατηγικής σημασίας για τη Μόσχα.
Μέχρι το 2024, δημοσιογράφοι που είχαν διεισδύσει στο δίκτυο του Σορ διαπίστωσαν ότι χρήματα έφταναν μέσω της Promsvyazbank (PSB), της κρατικής ρωσικής τράπεζας που έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη χρηματοδότηση του αμυντικού τομέα.
Οι αρχές της Μολδαβίας μπλόκαραν τις απευθείας τραπεζικές μεταφορές και τότε άρχισε η μεταφορά μετρητών: έμπιστοι του επιχειρηματία ταξίδευαν αεροπορικώς από τη Μόσχα μεταφέροντας ο καθένας ποσά μικρότερα των 10.000 ευρώ, ώστε να αποφεύγεται η υποχρέωση δήλωσής τους στα τελωνεία.
Οι αρχές αποφάσισαν να δράσουν, ρίχνοντας στο παιχνίδι σκύλους ανίχνευσης μετρητών και ακολουθώντας εντατικούς ελέγχους σε πτήσεις που έφταναν από τη Μόσχα. Μάλιστα, τον Μάιο του 2024 κατασχέθηκαν μέσα σε μία ημέρα 1,5 εκατ. δολάρια. Έτσι, για κάποιο διάστημα, οι αρχές φαινόταν να παίρνουν το πάνω χέρι: οι κατασχέσεις και οι αυστηρότεροι έλεγχοι στις τραπεζικές μεταφορές απειλούσαν να παραλύσουν το Κόμμα Σορ κι εκείνος χρειαζόταν πλέον έναν διαφορετικό τρόπο μεταφοράς χρημάτων. Και τον βρήκε στα κρυπτονομίσματα.
Τον Ιανουάριο του 2025 εμφανίστηκε ένα νέο stablecoin: το A7A5. Σε αντίθεση με το USDT και άλλα stablecoins που συνδέονται με το δολάριο, το A7A5 συνδέθηκε με το ρωσικό ρούβλι.
Η λειτουργία του ήταν σχετικά απλή αλλά ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους ήθελαν να αποφύγουν τις δυτικές κυρώσεις. Οι Ρώσοι χρήστες μπορούσαν να διατηρούν τα κεφάλαιά τους σε A7A5 μέχρι τη στιγμή που χρειάζονταν να τα μεταφέρουν στο διεθνές σύστημα. Τότε αγόραζαν USDT και πραγματοποιούσαν αμέσως τη μεταφορά.
Με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα παρέμεναν εκτεθειμένα στο σύστημα της Tether – και άρα στον κίνδυνο δυτικής δέσμευσης – μόνο για λίγα δευτερόλεπτα.
Το A7A5 ανήκε στην εταιρεία A7, στην οποία ο Σορ ήλεγχε το 51%, ενώ το υπόλοιπο ανήκε στην κρατική Promsvyazbank (PSB). Αυτήακριβώς η συμμετοχή της κρατικής τράπεζας πρόσφερε στους ολιγάρχες την ασφάλεια που έψαχναν πριν του εμπιστευτούν τα χρήματά τους.
Το A7A5 άρχισε γρήγορα να αποκτά τεράστιο όγκο συναλλαγών. Σύμφωνα με πηγή της εταιρείας, μέχρι τον Μάιο διεκπεραίωνε συναλλαγές ύψους περίπου 8,5 δισ. δολαρίων τον μήνα.
Ρωσικά μέσα ανέφεραν ότι η Τουρκία είχε χρησιμοποιήσει το κρυπτονόμισμα για πληρωμές ρωσικού φυσικού αερίου και ότι κατασκευαστές drones το αξιοποιούσαν για την αγορά εξαρτημάτων από την Κίνα. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, μεταξύ των χρηστών του βρίσκονταν και ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας.
«Μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον προσβάσιμα στο ρωσικό καθεστώς μέσω του blockchain», ανέφερε στον Economist ο Άντριου Φίερμαν της Chainalysis.
Η δραστηριότητα του A7A5 παρουσίαζε επίσης ένα χαρακτηριστικό που πρόδιδε τη φύση των χρηστών του: οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν κυρίως κατά τις ώρες λειτουργίας των ρωσικών επιχειρήσεων και τα μεγάλα ποσά αποτελούσαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού όγκου σε σχέση με άλλα stablecoins. Και αυτό που φαινόταν, είναι οι χρήστες δεν ήταν μικροί επενδυτές, αλλά μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη Ρωσία ή συναλλάσσονταν μαζί της.
Στα τέλη του 2023 κι αφού προηγουμένως ένα δικαστήριο της Μολδαβίας είχε διπλασιάσει την ποινή του στα 15 χρόνια, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, τελούσαν υπό αμερικανικές κυρώσεις και είχαν αποκοπεί από τα δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εγκατέλειψε εκ νέου το Ισραήλ και κατέφυγε στη Ρωσία, όπου λίγους μήνες αργότερα απέκτησε τη ρωσική υπηκοότητα.
Κατά την παρουσία του στη Μόσχα, ο τρόπος ζωής και οι διασυνδέσεις του τον οδήγησαν ακόμη πιο κοντά στο περιβάλλον του Κρεμλίνου.
Σήμερα ζει με την οικογένειά του σε μια πολυτελή έπαυλη σε ακριβό προάστιο της ρωσικής πρωτεύουσας. Γείτονάς του είναι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ενώ η σύζυγος του Σορ διατηρεί κοινωνικές σχέσεις με τη σύζυγο του Πεσκόφ, Τατιάνα Νάβκα. Η ζωή του δεν μοιάζει, πλέον, με εκείνη ενός διεθνώς καταζητούμενου φυγά.
Ο Σορ πραγματοποιεί σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της A7 μέσω του Μπισκέκ, πρωτεύουσας του Κιργιστάν, το οποίο έχει εξελιχθεί σε σημαντικό ενδιάμεσο κόμβο στις προσπάθειες της Ρωσίας να εμπορεύεται με τον υπόλοιπο κόσμο, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις.
Δυτικές χώρες έχουν επιβάλει κυρώσεις σε αρκετές τράπεζες της χώρας, μεταξύ των οποίων και μία που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, συνδέεται με τον Σορ.
Παράλληλα, ο ίδιος ακολουθεί στο Κιργιστάν την ίδια συνταγή που χρησιμοποίησε στη Μολδαβία: έχει διεισδύσει στην κοινωνία, χρηματοδοτώντας ρωσόφωνο τηλεοπτικό σταθμό, καταστήματα με επιδοτούμενα τρόφιμα και ένα θεματικό πάρκο, το Eurasia, το οποίο εγκαινίασε πέρσι στο Μπισκέκ, χρησιμποιώντας το ίδιο όνομα που έχει δώσει σε ένα πολιτικό του ίδρυμα, το οποίο προωθεί στενότερες σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών.
Η A7 έχει ήδη ανοίξει γραφεία στη Νιγηρία και τη Ζιμπάμπουε και σχεδιάζει επέκταση σε άλλες αφρικανικές χώρες και στη Νότια Αμερική. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το ίδιο το A7A5 αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα.
Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic, οι χρήστες φοβούνται όλο και περισσότερο ότι τα κεφάλαιά τους μπορεί να δεσμευτούν όταν μετατρέπονται σε USDT. Ως αποτέλεσμα, οι συναλλαγές στο A7A5 έχουν μειωθεί απότομα τους τελευταίους μήνες.
Ακόμη κι αν το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα χάσει τελικά τη χρησιμότητά του για τους πλούσιους Ρώσους, η σημασία του ενδέχεται να παραμείνει πολύ μεγάλη.
Ο Σορ έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο για την οικοδόμηση ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος έξω από τη δυτική εποπτεία και τον έλεγχο. Καθεστώτα που βρίσκονται αντιμέτωπα με κυρώσεις, όπως το Ιράν ή χώρες όπως η Κίνα, η Κούβα και η Βόρεια Κορέα, θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν αντίστοιχα νομίσματα. Μάλιστα, τον περσινό Οκτώβριο, η εταιρεία του διοργάνωσε ένα crypto συνέδριο στο Ντουμπάι (ο ίδιος ήταν απών, ως καταζητούμενος της Ιντερπόλ) με τη συμμετοχή - κυρίως - Ρώσων ομιλητών και βασικό θέμα... την αποφυγή των δυτικών κυρώσεων!
Η πορεία του Σορ θεωρείται πρωτοφανής στη σύγχρονη Ρωσία. Ελάχιστοι, αν υπάρχουν, ξένοι έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν τόσο βαθιά στις δομές εξουσίας του Κρεμλίνου και ο λόγος δείχνει να είναι απλός: υποσχέθηκε να φανεί χρήσιμος σε μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις του Πούτιν – να διατηρήσει τη ρωσική οικονομία συνδεδεμένη με τον υπόλοιπο κόσμο παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
«Χτίζουν αυτόν τον συνασπισμό κρατών που δεν είναι ικανοποιημένα με τη δυτική τάξη πραγμάτων», ανέφερε στον Econmist πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών στη Μολδαβία για να συμπληρώσει: «Και ο Σορ τούς έδειξε ότι αυτή μπορεί να αλλάξει. Αρχίζουν να τον εμπιστεύονται».
Για Ρώσους ολιγάρχες και επιχειρηματίες υπό κυρώσεις αυτό δημιουργούσε έναν σοβαρό κίνδυνο.
Η καινοτομία του Σορ ήταν ότι το A7A5 μπορούσε να κρατά τα κεφάλαια έξω από το σύστημα της Tether μέχρι την τελευταία στιγμή, επιτρέποντας στους Ρώσους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στο παγκόσμιο σύστημα πληρωμών με μικρότερο κίνδυνο εντοπισμού ή δέσμευσης των χρημάτων τους.
Ο πλούσιος κληρονόμος από τη Μολδαβία
Ο Ιλάν Σορ γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ το 1987. Ο πατέρας του, Μίρον, ήταν διευθυντής θεάτρου στη σοβιετική Μολδαβία, αλλά είχε μεταναστεύσει εξαιτίας του αντισημιτισμού στην ΕΣΣΔ. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης επέστρεψε με την οικογένειά του στη Μολδαβία.
Σε μια χώρα που πιεζόταν γεωγραφικά ανάμεσα στον Δούναβη και τον Δνείπερο, πολιτικά ανάμεσα στη Ρωσία και τη Ρουμανία, είχε αποκτήσει την ανεξαρτησία της το 1991 και αντιμετώπιζε τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, ο Μίρον Σορ διέκρινε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Μέσα σε μία δεκαετία δημιούργησε μια επιτυχημένη αλυσίδα καταστημάτων duty free και «έκανε την τύχη του», διοργανώνοντας επιδείξεις μόδας με ρούχα Γάλλων σχεδιαστών, την ώρα που οι Μολδαβοί... με το ζόρι εξασφάλιζαν ένα πιάτο φαΐ.
Ο Ιλάν μεγάλωσε μέσα στην οικονομική άνεση και από μικρή ηλικία προετοιμαζόταν για να αναλάβει τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Στα 14 του απέκτησε το πρώτο του αυτοκίνητο, ενώ ο πατέρας του χρηματοδοτούσε τις πρώτες επιχειρηματικές του προσπάθειες, μεταξύ των οποίων καταστήματα κινητής τηλεφωνίας και ένα τυπογραφείο. «Πάντα είχα ό,τι ήθελα», είχε δηλώσει αργότερα.
Όταν ήταν 18 ετών, το 2005, ο πατέρας του πέθανε ξαφνικά και ο Σορ ανέλαβε την οικογενειακή αυτοκρατορία.
Ο γάμος με τη Ρωσίδα ποπ σταρ και το μεγάλο «πλυντήριο» της Μολδαβίας
Σε αντίθεση, όμως, με τον σχετικά διακριτικό πατέρα του, ο νεαρός επιχειρηματίας αρεσκόταν σε έναν εντυπωσιακό τρόπο ζωής. Πολυτελή αυτοκίνητα, ακριβά πάρτι και επιδεικτική κατανάλωση έγιναν μέρος της δημόσιας εικόνας του. Το 2011 διοργάνωσε, μάλιστα, το μεγαλύτερο πάρτι της ζωής του, όταν παντρεύτηκε τη Σάρα Σεμεντούγιεβα, μια διαζευγμένη Ρωσίδα ποπ σταρ δέκα χρόνια μεγαλύτερή του, γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα, Τζάσμιν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο Σορ ναύλωσε έξι αεροπλάνα από τη Μόσχα για τους καλεσμένους του, οι οποίοι διασκέδασαν σε ένα κυβερνητικό κτίριο που είχε στολιστεί με λευκό μετάξι, γλαδιόλες και ένα χαλί από ροδοπέταλα.
Ένα χρόνο αργότερα, η Τζάσμιν γέννησε την κόρη του, τη Μαργαρίτα, και λίγο μετά τον γιο τους, τον Μίρον. Καθώς η οικογένειά του μεγάλωνε, το ίδιο συνέβαινε και με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Σορ, ο οποίος ήταν πρόθυμος να εισχωρήσει σε αυτόν που ήταν τότε ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της Μολδαβίας: το ξέπλυμα χρήματος.
Οι περισσότεροι Ρώσοι ολιγάρχες προτιμούσαν να διατηρούν τον πλούτο τους εκτός της χώρας τους, γνωρίζοντας ότι το σύστημα που είχαν εκμεταλλευτεί ήταν υπερβολικά αυθαίρετο για να το εμπιστευτούν: αν είχαν αφαιρέσει περιουσιακά στοιχεία από ασθενέστερους αντιπάλους, το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και σε αυτούς. Ως αποτέλεσμα, δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια έφευγαν από τη Ρωσία κάθε χρόνο. Τα χρήματα διέρχονταν από τράπεζες σε χώρες όπως η Λετονία ή η Κύπρος - οι οποίες έκαναν τα στραβά μάτια ως προς την προέλευσή τους - πριν καταλήξουν στο Λονδίνο, τη Ζυρίχη ή τη Νέα Υόρκη.
Οι πολιτικοί της Μολδαβίας, πρόθυμοι να αποκομίσουν ένα μερίδιο από τις προμήθειες που προέκυπταν από τη διακίνηση των ρωσικών χρηματικών μεταφορών, τροποποίησαν τους νόμους ώστε να καταστήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας πιο ευνοϊκό. Το αποτέλεσμα ήταν το «μολδαβικό πλυντήριο», ένα δαιδαλώδες σχήμα που διακίνησε περίπου 80 δισ. δολάρια σε μόλις τέσσερα χρόνια. Μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων ήταν αμφίβολης προέλευσης, ενώ ορισμένα κεφάλαια συνδέονταν με μια τεράστια απάτη που αποκάλυψε ο Σεργκέι Μαγκνίτσκι, ένας Ρώσος δικηγόρος ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα, ο οποίος πλήρωσε το τίμημα για την καταγγελία του, καθώς βασανίστηκε μέχρι θανάτου στη φυλακή.
Η «κλοπή του αιώνα» στη Μολδαβία
Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ο Σορ άρχισε να διεισδύει στον τραπεζικό τομέα. Το 2012 απέκτησε κρυφά τον έλεγχο μολδαβικής τράπεζας μέσω εταιρειών-κελυφών και στη συνέχεια πήρε στην κατοχή του ακόμη μία. Αυτές οι τράπεζες συμμετείχαν στο «πλυντήριο» σε μικρή κλίμακα, αλλά σε κάποιο σημείο ο Σορ το σκέφτηκε διαφορετικά: αντί να κερδίζει απλώς προμήθειες μεταφέροντας τα χρήματα άλλων, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις ίδιες τις τράπεζες για να αποσπάσει τεράστια χρηματικά ποσά.
Το επόμενο βήμα του ήταν πολύ μεγαλύτερο: Από το 2012 έως το 2014 φέρεται να αφαίρεσε σχεδόν 1 δισ. δολάρια από το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας, χρησιμοποιώντας πλασματικά δάνεια και ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών και λογαριασμών.
Μία τράπεζά του χορηγούσε χρήματα σε εταιρεία-κέλυφος. Τα κεφάλαια μεταφέρονταν σε λογαριασμούς στη Λετονία και στη συνέχεια επέστρεφαν στη Μολδαβία για την αποπληρωμή δανείων άλλης τράπεζας. Εκείνη με τη σειρά της εξέδιδε νέα δάνεια προς άλλες εταιρείες ίδιου τύπου. Δημιουργήθηκε έτσι ένας χρηματοπιστωτικός φαύλος κύκλος, στον οποίο εικονικές εταιρείες δανείζονταν ολοένα περισσότερα χρήματα με εγγύηση κεφάλαια... που ήταν και τα ίδια δανεικά!
Μάλιστα, ο Σορ φρόντισε να ενισχύσει την ποσότητα των κεφαλαίων που ήταν έτοιμα να λεηλατηθούν, όταν απέκτησε το 2013 με τη γνωστή του μέθοδο (τις εταιρείες - βιτρίνα) τον έλεγχο του τρίτου χρηματοπιστωτικού του κεφαλαίου, της Banca de Economii, μιας προβληματικής αποταμιευτικής τράπεζας της Μολδαβίας με κληρονομιά από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.
Τον Νοέμβριο του 2014 τα χρήματα που κατέληξαν σε λογαριασμό λετονικής τράπεζας με τη μορφή δανείου, δεν επέστρεψαν ποτέ. Ο Σορ «την είχε κάνει» με τα μετρητά, ενώ έγγραφα που περιείχαν πληροφορίες σχετικά με την τύχη τους, φορτώθηκαν σε ένα θωρακισμένο φορτηγό, το οποίο αργότερα πυρπολήθηκε.
Σχεδόν 1 δισ. δολάρια - ποσό αντίστοιχο με περίπου το 10% του ΑΕΠ της Μολδαβίας - είχαν «κάνει φτερά». Τότε, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να καλύψει τις απώλειες με δημόσιο χρήμα για να αποτρέψει την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, ενώ οι τρεις εμπλεκόμενες τράπεζες οδηγήθηκαν τελικά σε εκκαθάριση.
Η πολιτική ως ασπίδα
Ο Σορ συνελήφθη το 2015. Ο ίδιος επέμενε στην αθωότητά του, λέγοντας ότι είχε παραπλανηθεί σχετικά με την έκταση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Banca de Economii όταν την αγόρασε, ενώ ανέφερε ότι οι τράπεζες κατέρρευσαν μόνο και μόνο επειδή οι πολιτικοί της Μολδαβίας είχαν διαδώσει ψευδείς φήμες, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού.
Την ίδια στιγμή, όμως, έβλεπε ότι είχε ελάχιστες πιθανότητες να αντικρούσει τις κατηγορίες, καθώς οι Μολδαβοί και δικαστές έψαχναν για έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Έτσι, σύντομα ανακάλυψε μια διέξοδο για να μην βρεθεί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Σύμφωνα με τη μολδαβική νομοθεσία, οι υποψήφιοι σε εκλογές δεν μπορούσαν να κρατούνται. Έτσι αποφάσισε να περάσει στην πολιτική.
Το 2015 εξελέγη δήμαρχος της πόλης Ορχέι (μια ώρα έξω από το Κισινάου) ως υποψήφιος φιλορωσικού λαϊκιστικού κόμματος. Έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος, το οποίο μετονόμασε σε Κόμμα Σορ. Η πολιτική στρατηγική του βασίστηκε σχεδόν κυριολεκτικά (καθόλου περίεργο με βάση τον τρόπο ζωής του) στο «άρτον και θεάματα», σε μια περιοχή που διατηρούσε ακόμα σοβιετικά κατάλοιπα.
Δημιούργησε καταστήματα με φθηνά τρόφιμα, υποσχέθηκε φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, χρηματοδότησε σχολεία και νοσοκομεία, προσέφερε δωρεάν Wi-Fi, αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης και δημιούργησε το δωρεάν θεματικό πάρκο OrheiLand. «Σίγουρα, τα έκλεψε όλα, αλλά έχτισε όλα αυτά για εμάς», είχε πει χαρακτηριστικά ένας κάτοικος.
Η σύγκρουση με τη Μάγια Σάντου και η φυγή
Το 2017 ο Σορ καταδικάστηκε σε επτάμισι χρόνια φυλάκισης, ποινή που αργότερα διπλασιάστηκε. Οι προσφυγές του και η πολιτική του θέση, ωστόσο, τον κράτησαν εκτός φυλακής.
Η άνοδος της φιλοευρωπαίας Μάγια Σάντου άλλαξε τα δεδομένα. Η Σάντου είχε δεσμευθεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να οδηγήσει τη Μολδαβία πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απομακρύνοντάς την από την παραδοσιακή ρωσική επιρροή.
Το 2019 ο Σορ, που σε συνεντεύξεις χαρακτήριζε τη Σάντου «υστερική γυναίκα», η οποία με τα «gay parades» επιχειρεί να «σβήσει» τη ρωσική κουλτούρα, εγκατέλειψε τη χώρα και κατέφυγε στη γενέτειρά του, στο Ισραήλ. Από εκεί χρηματοδοτούσε το κόμμα του, υποστήριζε διαδηλώσεις και προωθούσε φιλορωσικά μηνύματα μέσω τηλεοπτικών σταθμών και κοινωνικών δικτύων.
Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, το ενδιαφέρον του Κρεμλίνου για τη Μολδαβία αυξήθηκε ακόμη περισσότερο. Η γεωγραφική θέση της χώρας, ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, είναι αυτή εξάλλου που την καθιστά πεδίο στρατηγικής σημασίας για τη Μόσχα.
Τα ρωσικά χρήματα και η Promsvyazbank
Μέχρι το 2024, δημοσιογράφοι που είχαν διεισδύσει στο δίκτυο του Σορ διαπίστωσαν ότι χρήματα έφταναν μέσω της Promsvyazbank (PSB), της κρατικής ρωσικής τράπεζας που έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη χρηματοδότηση του αμυντικού τομέα.
Οι αρχές της Μολδαβίας μπλόκαραν τις απευθείας τραπεζικές μεταφορές και τότε άρχισε η μεταφορά μετρητών: έμπιστοι του επιχειρηματία ταξίδευαν αεροπορικώς από τη Μόσχα μεταφέροντας ο καθένας ποσά μικρότερα των 10.000 ευρώ, ώστε να αποφεύγεται η υποχρέωση δήλωσής τους στα τελωνεία.
Οι αρχές αποφάσισαν να δράσουν, ρίχνοντας στο παιχνίδι σκύλους ανίχνευσης μετρητών και ακολουθώντας εντατικούς ελέγχους σε πτήσεις που έφταναν από τη Μόσχα. Μάλιστα, τον Μάιο του 2024 κατασχέθηκαν μέσα σε μία ημέρα 1,5 εκατ. δολάρια. Έτσι, για κάποιο διάστημα, οι αρχές φαινόταν να παίρνουν το πάνω χέρι: οι κατασχέσεις και οι αυστηρότεροι έλεγχοι στις τραπεζικές μεταφορές απειλούσαν να παραλύσουν το Κόμμα Σορ κι εκείνος χρειαζόταν πλέον έναν διαφορετικό τρόπο μεταφοράς χρημάτων. Και τον βρήκε στα κρυπτονομίσματα.
Η γέννηση του A7A5
Τον Ιανουάριο του 2025 εμφανίστηκε ένα νέο stablecoin: το A7A5. Σε αντίθεση με το USDT και άλλα stablecoins που συνδέονται με το δολάριο, το A7A5 συνδέθηκε με το ρωσικό ρούβλι.
Η λειτουργία του ήταν σχετικά απλή αλλά ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους ήθελαν να αποφύγουν τις δυτικές κυρώσεις. Οι Ρώσοι χρήστες μπορούσαν να διατηρούν τα κεφάλαιά τους σε A7A5 μέχρι τη στιγμή που χρειάζονταν να τα μεταφέρουν στο διεθνές σύστημα. Τότε αγόραζαν USDT και πραγματοποιούσαν αμέσως τη μεταφορά.
Με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα παρέμεναν εκτεθειμένα στο σύστημα της Tether – και άρα στον κίνδυνο δυτικής δέσμευσης – μόνο για λίγα δευτερόλεπτα.
Το A7A5 ανήκε στην εταιρεία A7, στην οποία ο Σορ ήλεγχε το 51%, ενώ το υπόλοιπο ανήκε στην κρατική Promsvyazbank (PSB). Αυτήακριβώς η συμμετοχή της κρατικής τράπεζας πρόσφερε στους ολιγάρχες την ασφάλεια που έψαχναν πριν του εμπιστευτούν τα χρήματά τους.
Δισεκατομμύρια δολάρια μέσω blockchain
Το A7A5 άρχισε γρήγορα να αποκτά τεράστιο όγκο συναλλαγών. Σύμφωνα με πηγή της εταιρείας, μέχρι τον Μάιο διεκπεραίωνε συναλλαγές ύψους περίπου 8,5 δισ. δολαρίων τον μήνα.
Ρωσικά μέσα ανέφεραν ότι η Τουρκία είχε χρησιμοποιήσει το κρυπτονόμισμα για πληρωμές ρωσικού φυσικού αερίου και ότι κατασκευαστές drones το αξιοποιούσαν για την αγορά εξαρτημάτων από την Κίνα. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, μεταξύ των χρηστών του βρίσκονταν και ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας.
«Μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον προσβάσιμα στο ρωσικό καθεστώς μέσω του blockchain», ανέφερε στον Economist ο Άντριου Φίερμαν της Chainalysis.
Η δραστηριότητα του A7A5 παρουσίαζε επίσης ένα χαρακτηριστικό που πρόδιδε τη φύση των χρηστών του: οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν κυρίως κατά τις ώρες λειτουργίας των ρωσικών επιχειρήσεων και τα μεγάλα ποσά αποτελούσαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού όγκου σε σχέση με άλλα stablecoins. Και αυτό που φαινόταν, είναι οι χρήστες δεν ήταν μικροί επενδυτές, αλλά μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη Ρωσία ή συναλλάσσονταν μαζί της.
Από τη Μολδαβία στο Κρεμλίνο
Στα τέλη του 2023 κι αφού προηγουμένως ένα δικαστήριο της Μολδαβίας είχε διπλασιάσει την ποινή του στα 15 χρόνια, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, τελούσαν υπό αμερικανικές κυρώσεις και είχαν αποκοπεί από τα δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εγκατέλειψε εκ νέου το Ισραήλ και κατέφυγε στη Ρωσία, όπου λίγους μήνες αργότερα απέκτησε τη ρωσική υπηκοότητα.
Κατά την παρουσία του στη Μόσχα, ο τρόπος ζωής και οι διασυνδέσεις του τον οδήγησαν ακόμη πιο κοντά στο περιβάλλον του Κρεμλίνου.
Σήμερα ζει με την οικογένειά του σε μια πολυτελή έπαυλη σε ακριβό προάστιο της ρωσικής πρωτεύουσας. Γείτονάς του είναι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ενώ η σύζυγος του Σορ διατηρεί κοινωνικές σχέσεις με τη σύζυγο του Πεσκόφ, Τατιάνα Νάβκα. Η ζωή του δεν μοιάζει, πλέον, με εκείνη ενός διεθνώς καταζητούμενου φυγά.
Το Κιργιστάν και η επέκταση του δικτύου
Ο Σορ πραγματοποιεί σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της A7 μέσω του Μπισκέκ, πρωτεύουσας του Κιργιστάν, το οποίο έχει εξελιχθεί σε σημαντικό ενδιάμεσο κόμβο στις προσπάθειες της Ρωσίας να εμπορεύεται με τον υπόλοιπο κόσμο, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις.
Δυτικές χώρες έχουν επιβάλει κυρώσεις σε αρκετές τράπεζες της χώρας, μεταξύ των οποίων και μία που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, συνδέεται με τον Σορ.
Παράλληλα, ο ίδιος ακολουθεί στο Κιργιστάν την ίδια συνταγή που χρησιμοποίησε στη Μολδαβία: έχει διεισδύσει στην κοινωνία, χρηματοδοτώντας ρωσόφωνο τηλεοπτικό σταθμό, καταστήματα με επιδοτούμενα τρόφιμα και ένα θεματικό πάρκο, το Eurasia, το οποίο εγκαινίασε πέρσι στο Μπισκέκ, χρησιμποιώντας το ίδιο όνομα που έχει δώσει σε ένα πολιτικό του ίδρυμα, το οποίο προωθεί στενότερες σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών.
Το μοντέλο που μπορεί να αντιγράψουν άλλες χώρες
Η A7 έχει ήδη ανοίξει γραφεία στη Νιγηρία και τη Ζιμπάμπουε και σχεδιάζει επέκταση σε άλλες αφρικανικές χώρες και στη Νότια Αμερική. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το ίδιο το A7A5 αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα.
Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic, οι χρήστες φοβούνται όλο και περισσότερο ότι τα κεφάλαιά τους μπορεί να δεσμευτούν όταν μετατρέπονται σε USDT. Ως αποτέλεσμα, οι συναλλαγές στο A7A5 έχουν μειωθεί απότομα τους τελευταίους μήνες.
Ακόμη κι αν το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα χάσει τελικά τη χρησιμότητά του για τους πλούσιους Ρώσους, η σημασία του ενδέχεται να παραμείνει πολύ μεγάλη.
Ο Σορ έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο για την οικοδόμηση ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος έξω από τη δυτική εποπτεία και τον έλεγχο. Καθεστώτα που βρίσκονται αντιμέτωπα με κυρώσεις, όπως το Ιράν ή χώρες όπως η Κίνα, η Κούβα και η Βόρεια Κορέα, θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν αντίστοιχα νομίσματα. Μάλιστα, τον περσινό Οκτώβριο, η εταιρεία του διοργάνωσε ένα crypto συνέδριο στο Ντουμπάι (ο ίδιος ήταν απών, ως καταζητούμενος της Ιντερπόλ) με τη συμμετοχή - κυρίως - Ρώσων ομιλητών και βασικό θέμα... την αποφυγή των δυτικών κυρώσεων!
Η πορεία του Σορ θεωρείται πρωτοφανής στη σύγχρονη Ρωσία. Ελάχιστοι, αν υπάρχουν, ξένοι έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν τόσο βαθιά στις δομές εξουσίας του Κρεμλίνου και ο λόγος δείχνει να είναι απλός: υποσχέθηκε να φανεί χρήσιμος σε μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις του Πούτιν – να διατηρήσει τη ρωσική οικονομία συνδεδεμένη με τον υπόλοιπο κόσμο παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
«Χτίζουν αυτόν τον συνασπισμό κρατών που δεν είναι ικανοποιημένα με τη δυτική τάξη πραγμάτων», ανέφερε στον Econmist πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών στη Μολδαβία για να συμπληρώσει: «Και ο Σορ τούς έδειξε ότι αυτή μπορεί να αλλάξει. Αρχίζουν να τον εμπιστεύονται».
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