Νίκολιτς: Το πρωτάθλημα είναι η προτεραιότητα μας, το παιχνίδι με την Κηφισιά είναι από τα σημεία κλειδιά της σεζόν

Η ΑΕΚ μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση στη League Phase του Champions League επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στη Super League, καθώς. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ενόψει του αγώνα στάθηκε, γι' ακόμα μια φορά, στη σημασία του πρωταθλήματος, ενώ τόνισε πως το ματς στο «Απόστολος Νικολαΐδης» αποτελεί από τα «κλειδιά» της σεζόν.«Είμαι χαρούμενος με την κλήρωση, είναι το Champions League. Δεν μπορείς να παίξεις με τοπικές ομάδες τρίτης κατηγορίας στο Champions League. Ένας φίλος μου έκανε αυτό το αστείο κάποια χρόνια πίσω, αλλά λίγο – πολύ είναι η πραγματικότητα. Επίσης, είπα και μετά το τέλος του αγώνα, ότι είμαστε στη διοργάνωση. Δεν προκριθήκαμε για να είμαστε λουλούδια ikebana (σ.σ. διακοσμητικά) στο τραπέζι και να δείχνουμε όμορφοι. Είμαστε εκεί για να προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε. Πέρυσι, οι δέκα βαθμοί ήταν το όριο για την πρόκριση στα play offs και πιστεύω ότι φέτος οι έντεκα ή δώδεκα βαθμοί θα εξασφαλίζουν τα play offs. Αυτός είναι ο στόχος μας. Φυσικά, δεν θα είναι εύκολο, ίσως να μην είναι και ρεαλιστικό, αλλά ένας άλλος φίλος μου είπε κάποτε, ότι ο ρεαλισμός δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Οπότε, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί εκεί. Επίσης, μου αρέσει το γκρουπ, είναι ανταγωνιστικό, έχει μεγάλες ομάδες, έχει και ομάδες κοντά σε εμάς. Αυτά τα παιχνίδια θα είναι πολύ σημαντικά, ειδικά τα παιχνίδια στο ξεκίνημα της διοργάνωσης».«Αν δεις το καλεντάρι, δείχνει πραγματικά δύσκολο. Αλλά είναι αυτό που θέλαμε, αυτό για το οποίο προετοιμαστήκαμε. Είναι παρόμοιο, όχι ίδιο ακριβώς, αλλά παρόμοιο με κάτι που αντιμετωπίσαμε και πέρυσι. Φυσικά, έχουμε το Κύπελλο με νέο σύστημα, με τέσσερα παιχνίδια στη μέση όλων αυτών, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε 15, το λιγότερο 15 διεθνείς, ίσως και περισσότερους.Οπότε, τα διαλείμματα της FIFA δεν θα είναι η ευκαιρία μας να ξεκουραζόμαστε, να παίρνουμε καθαρό αέρα. Οι παίκτες μας θα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο από την Αφρική στην Αμερική και στην Ευρώπη. Θα είναι περίπλοκο σίγουρα, πρώτα από όλα σωματικά γιατί θα έχουν πτήσεις από εδώ κι από εκεί. Πρέπει να το οργανώσουμε πολύ καλά αυτό με τα ταξίδια και μετά είναι και το πνευματικό σκέλος.Όμως, θέλω να σας θυμίσω τα λόγια μου πριν από την έναρξη της σεζόν. Μιλούσα για τον εαυτό μου, αλλά είναι κάτι που θέλω να αφουγκραστεί όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον για το Champions League, είναι φυσιολογικό, είναι ανθρώπινο. Όμως, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι η προτεραιότητά μας. Αν επαναλάβουμε το περσινό αποτέλεσμα, θα είμαστε ξανά και μάλιστα απευθείας στη League Phase του Champions League. Οπότε, δεν βλέπω μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό για όλους για να το κατανοήσουν.Το πρώτο τεστ θα είναι την Κυριακή, γιατί η Κηφισιά για εμάς είναι ένας πολύ δυσάρεστος αντίπαλος. Με κάποιον τρόπο, παίζει με ιδιαίτερο κίνητρο απέναντί μας. Έχουν πολύ καλή ομάδα, πολύ καλό προπονητή. Πέρυσι τους κερδίσαμε δύο φορές, αλλά ήταν πολύ δύσκολα και τις δύο. Θυμάμαι, το ματς στο γήπεδο του Ατρόμητο, αλλά και στο δικό μας επίσης, το αποτέλεσμα ήταν μεγάλο, αλλά το παιχνίδι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το θυμάμαι πολύ καλά εκείνο το ματς, είχαμε αρκετή τύχη. Ξέρω πώς προετοιμάζονται για αυτό το παιχνίδι και η ομάδα μας θα πρέπει να είναι στο μέγιστο επίπεδο της συγκέντρωσης και της ενέργειας. Έτοιμη να φανεί πιο δυνατή από όλες τις απόψεις και να πάρει τους τρεις βαθμούς. Αυτός ο στόχος είναι, για εμένα, ένας από τους στόχους – κλειδιά για το συγκεκριμένο σημείο της σεζόν. Το θεωρώ ένα από τα σημεία κλειδιά για αυτή την εποχή της σεζόν.Ειδικά, από τη στιγμή που πρακτικά θα παίξουμε σε ένα σχεδόν άδειο γήπεδο. Κάτι που, ακόμη κι αν υπάρχουν από την πλευρά μου οι καλύτερες προθέσεις να το καταλάβω, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε έστω ένας μέρος του κόσμου μας στο γήπεδο;Είναι παιχνίδι υψηλής επικινδυνότητας; Κατανοώ απολύτως, ότι ίσως αυτή η χώρα να μην είναι έτοιμη για παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών μεταξύ του big – 5, ας το πούμε έτσι. Ότι δεν έχει έρθει ακόμη η στιγμή γι’ αυτό, ελπίζω να έρθει σύντομα. Όμως, πραγματικά δεν καταλαβαίνω το να παίζουμε με την Κηφισιά και να μην έχουμε τον κόσμο μας στο παιχνίδι. Όλοι εμείς που δουλεύουμε στο ποδόσφαιρο, όλοι μας, εσείς που είστε δημοσιογράφοι, εγώ σαν προπονητής, οι παίκτες, δεν θα υπήρχαμε χωρίς τον κόσμο. Χωρίς τους ανθρώπους που μας ακολουθούν. Όσα κάνουμε, τα κάνουμε γι’ αυτούς. Και τώρα, επειδή κάποιος ιδιωτικά παίρνει αποφάσεις, δεν έχουμε οπαδούς. Προσωπικά, δεν το καταλαβαίνω, μου είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβω, και θα ήμουν χαρούμενος να άκουγα την αιτιολογία μιας τέτοιας απόφασης. Κι ελπίζω, δυστυχώς ελπίζω, ότι το ίδιο στάτους θα παραμείνει σε όλα τα παιχνίδια, που θα δώσει η Κηφισιά στην έδρα της. Για όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν. Χωρίς εξαιρέσεις».