Ερντογάν για το ναυάγιο στην Κερύνεια: Η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις της
Ερντογάν για το ναυάγιο στην Κερύνεια: Η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις της
Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος
Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων στο ναυάγιο του καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδροςΡετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε στις Σχολές Πολέμου του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, για τον απολογισμό της επιχείρησης, ενημερώνοντας για τον μέχρι στιγμής απολογισμό της επιχείρησης, λέγοντας ότι ξεκίνησαν άμεσα ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και τόνισε ότι οι έρευνες για τους αγνοουμένους συνεχίζονται.
Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι έρευνες θα έχουν θετική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η τουρκική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την επιχείρηση και έχει θέσει στη διάθεσή της όλες τις κρατικές δυνάμεις.
«Ελπίζουμε να λάβουμε θετικά νέα από αυτές τις προσπάθειες. Και εμείς παρακολουθούμε στενά αυτή την επιχείρηση, για την οποία έχουμε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του κράτους μας. Από εδώ, για ακόμη μία φορά, εύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές των αδελφών μας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και εύχομαι περαστικά στους πολίτες μας που διασώθηκαν ζωντανοί».
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