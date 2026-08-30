Βόλεϊ: Αποχώρησε υποβασταζόμενη η Μπακοδήμου στο δεύτερο σετ του αγώνα της Εθνικής με τη Γαλλία, βίντεο
SPORTS
Βόλεϊ Φαίη Μπακοδήμου Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ

Βόλεϊ: Αποχώρησε υποβασταζόμενη η Μπακοδήμου στο δεύτερο σετ του αγώνα της Εθνικής με τη Γαλλία, βίντεο

Η 26χρονη παίκτρια γύρισε το πόδι της και έφυγε από το παρκέ με τη βοήθεια των ανθρώπων της Εθνικής

Βόλεϊ: Αποχώρησε υποβασταζόμενη η Μπακοδήμου στο δεύτερο σετ του αγώνα της Εθνικής με τη Γαλλία, βίντεο
Άτυχη στάθηκε η Φαίη Μπακοδήμου κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ του αγώνα της Εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών με τη Γαλλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 

Ο αγώνας για τη φάση των «16» διεξάγεται στο Μπρνο της Τσεχίας και προς το τέλος του σετ, η 26χρονη αθλήτρια τραυματίστηκε στο πόδι. 

Το γύρισε σε μια προσπάθεια της. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών, να χρειαστεί τη βοήθεια των ανθρώπων της Εθνικής για να αποχωρήσει από το παρκέ.  Η Μπακοδήμου αποχώρησε με την Εθνική ομάδα να προηγείται 23-16 και 1-0 σετ. 

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