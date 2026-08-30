Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Βόλεϊ: Αποχώρησε υποβασταζόμενη η Μπακοδήμου στο δεύτερο σετ του αγώνα της Εθνικής με τη Γαλλία, βίντεο
Βόλεϊ: Αποχώρησε υποβασταζόμενη η Μπακοδήμου στο δεύτερο σετ του αγώνα της Εθνικής με τη Γαλλία, βίντεο
Η 26χρονη παίκτρια γύρισε το πόδι της και έφυγε από το παρκέ με τη βοήθεια των ανθρώπων της Εθνικής
Άτυχη στάθηκε η Φαίη Μπακοδήμου κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ του αγώνα της Εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών με τη Γαλλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Ο αγώνας για τη φάση των «16» διεξάγεται στο Μπρνο της Τσεχίας και προς το τέλος του σετ, η 26χρονη αθλήτρια τραυματίστηκε στο πόδι.
Το γύρισε σε μια προσπάθεια της.
Αποτέλεσμα όλων αυτών, να χρειαστεί τη βοήθεια των ανθρώπων της Εθνικής για να αποχωρήσει από το παρκέ. Η Μπακοδήμου αποχώρησε με την Εθνική ομάδα να προηγείται 23-16 και 1-0 σετ.
Ο αγώνας για τη φάση των «16» διεξάγεται στο Μπρνο της Τσεχίας και προς το τέλος του σετ, η 26χρονη αθλήτρια τραυματίστηκε στο πόδι.
Το γύρισε σε μια προσπάθεια της.
Αποτέλεσμα όλων αυτών, να χρειαστεί τη βοήθεια των ανθρώπων της Εθνικής για να αποχωρήσει από το παρκέ. Η Μπακοδήμου αποχώρησε με την Εθνική ομάδα να προηγείται 23-16 και 1-0 σετ.
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