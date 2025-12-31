Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Απίστευτο και όμως συνέβη στο Κόπα Άφρικα: Η Ουγκάντα χρησιμοποίησε και τους τρεις τερματοφύλακές της κόντρα στη Νιγηρία, βίντεο
Ο τραυματισμός του Ονιάνγκο και η αποβολή του αναπληρωματικού του οδήγησαν στην ήττα με 3-1 από τη Νιγηρία και στον πρόωρο αποχαιρετισμό της διοργάνωσης
Η Ουγκάντα αποχαιρέτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 με τον πιο απίστευτο τρόπο, καθώς χρησιμοποίησε τρεις διαφορετικούς τερματοφύλακες μέσα σε 11 λεπτά στην ήττα της με 3-1 από τη Νιγηρία στο Φεζ.
Οι «γερανοί» χρειαζόντουσαν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε πρόκριση, όμως όλα πήγαν στραβά από νωρίς. Ο Ντένις Ονιάνγκο, 40 ετών και βασικός γκολκίπερ της Μαμελόντι, γύρισε τον αστράγαλό του προσπαθώντας να αποτρέψει κόρνερ. Παρέμεινε στο ματς, πραγματοποιώντας μάλιστα μεγάλη απόκρουση στον Ονουάτσου, αλλά λίγα λεπτά αργότερα δέχτηκε το 1-0 και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο δεύτερο ημίχρονο.
Τη θέση του πήρε ο Σαλίμ Μαγούλα, όμως αποβλήθηκε μόλις 11 λεπτά μετά την είσοδό του, καθώς χρησιμοποίησε τα χέρια εκτός περιοχής για να σταματήσει τον Οσίμεν. Έτσι, ο τεχνικός Πολ Πουτ αναγκάστηκε να ρίξει στο γήπεδο και τον Νάφιαν Αλιόνζι, τον τρίτο τερματοφύλακα, βγάζοντας έναν μέσο για να καλύψει τη θέση.
Η συνέχεια ήταν εξίσου δύσκολη. Ο Αλιόνζι δέχτηκε δύο γκολ από τον Ονιεδίκα, πριν ο Μάτο μειώσει στο φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1. Το αποτέλεσμα άφησε την Ουγκάντα τελευταία στον όμιλο Γ’, με μόλις έναν βαθμό, ενώ η Νιγηρία, ήδη στην επόμενη φάση, έδειξε βάθος και σοβαρότητα παρά τις πολλές αλλαγές του προπονητή Έρικ Σελ.
Ένα ματς... συλλεκτικό, που θα μείνει στην ιστορία της διοργάνωσης για το σπάνιο φαινόμενο των τριών διαφορετικών τερματοφυλάκων σε λιγότερο από ένα τέταρτο αγώνα!
