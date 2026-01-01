Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Οσιμέν: Γενέθλια με… ένα κιλό διαμάντια στον λαιμό, βίντεο
Ο Νιγηριανός φορ της Γαλατασαράι γιόρτασε τα 27 του χρόνια με το μεγαλύτερο διαμαντένιο μενταγιόν στο ποδόσφαιρο, αξίας και λάμψης που προκαλούν συζητήσεις
Με τρόπο που δεν περνά απαρατήρητος γιόρτασε τα 27α γενέθλιά του ο Βίκτορ Οσιμέν, επιλέγοντας την απόλυτη υπερβολή. Ο Νιγηριανός επιθετικός, που αγωνίζεται στη Γαλατασαράι, χάρισε στον εαυτό του το μεγαλύτερο διαμαντένιο μενταγιόν που έχει εμφανιστεί ποτέ στο ποδόσφαιρο, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ενός από τους πιο εκρηκτικούς σταρ εντός κι εκτός γηπέδων.
Το εντυπωσιακό κόσμημα ζυγίζει περίπου 1.500 γραμμάρια και είναι διακοσμημένο με 986 καράτια διαμαντιών. Πρόκειται για μια αλυσίδα που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο κόσμημα έχει φορέσει εν ενεργεία ποδοσφαιριστής.
Το μενταγιόν φέρει ισχυρούς συμβολισμούς, καθώς απεικονίζει τη σημαία της Νιγηρίας, τα αρχικά VO9, αλλά και την εικόνα ενός GOAT, υπογραμμίζοντας τη φιλοδοξία και την αυτοπεποίθηση του Οσιμέν, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ανάμεσα στους κορυφαίους επιθετικούς του πλανήτη.
Η εμφάνισή του με το κόσμημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές να διχάζονται ανάμεσα στον θαυμασμό για τη χλιδή και στην κριτική για την υπερβολή.
