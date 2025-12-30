Μπρινιόλι: «Στην ΑΕΚ παρόλο που δεν παίζω πολύ, έχω βρει μία ισορροπία για την καριέρα μου»

Συνέντευξη στην Ιταλία έδωσε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, μιλώντας για την καριέρα του στην Ελλάδα, αλλά και για το παρελθόν