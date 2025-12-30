Ευχές για την Πρωτοχρονιά από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, βίντεο
Ολυμπιακός Πρωτοχρονιά 2026 Αγιούμπ Ελ Κααμπί Χρήστος Μουζακίτης Ροντινέι Παναγιώτης Ρέτσος Τσικίνιο

Ροντινέι,  Ρέτσος,  Ελ Κααμπί,  Τζολάκης, Μουζακίτης και Τσικίνιο εύχονται στον κόσμο Ολυ

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν στις προπονήσεις αφού το Σάββατο θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο του 2026. 

Ο Ολυμπιακός παίζει στις 3/1 στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ στον τελικό του Σούπερ Καπ και στόχος της ομάδας είναι να ξεκινήσει με νίκη και με τίτλο τη χρονιά. 

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Πειραιά που θέλουν όλα τα τρόπαια και το 2026 ευχήθηκαν στον κόσμο «καλές γιορτές» και «καλή Πρωτοχρονιά» με υγεία και χαρές για όλους. 


