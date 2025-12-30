Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ευχές για την Πρωτοχρονιά από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, βίντεο
Ροντινέι, Ρέτσος, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Μουζακίτης και Τσικίνιο εύχονται στον κόσμο Ολυ
Οι παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν στις προπονήσεις αφού το Σάββατο θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο του 2026.
Ο Ολυμπιακός παίζει στις 3/1 στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ στον τελικό του Σούπερ Καπ και στόχος της ομάδας είναι να ξεκινήσει με νίκη και με τίτλο τη χρονιά.
Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Πειραιά που θέλουν όλα τα τρόπαια και το 2026 ευχήθηκαν στον κόσμο «καλές γιορτές» και «καλή Πρωτοχρονιά» με υγεία και χαρές για όλους.
Οι παίκτες μας σας εύχονται Καλή Χρονιά!— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 30, 2025
Our players wish you a Happy New Year!
🎆 2026 🎆 pic.twitter.com/5gkdZz4c9Y
