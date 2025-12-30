Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Μπαρτσελόνα: Πολυτιμότερος παίκτης της Euroleague για τον Δεκέμβριο ο Κέβιν Πάντερ
Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Κέβιν Πάντερ αναδείχθηκε MVP του μήνα στην Euroleague.
Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ της Μπαρτσελόνα είναι ο τελευταίος πολυτιμότερος παίκτης για το 2025, αφού το βραβείο αφορά στον Δεκέμβριο.
Ο Πάντερ βοήθησε τους «Μπλαουγκράνα» να έχουν ρεκόρ 4-1 σε αυτόν τον μήνα, με μέσο όρο 24,4 πόντους (92% βολές, 55,1% δίποντα, 46,9% τρίποντα), 3,4 ασίστ και 1,8 κλεψίματα, με 23 PIR ανά αγώνα.
Ο Πάντερ είχε και μία ιστορική βραδιά για τη 17η αγωνιστική, όταν πέτυχε 43 πόντους στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπασκόνια μετά από τρεις παρατάσεις και έγινε ο ένατος παίκτης του αιώνα, που ξεπέρασε τους 40 πόντους σε ένα παιχνίδι στην Ευρωλίγκα.
Παράλληλα, είχε κάνει και ρεκόρ συλλόγου με τα 12 εύστοχα δίποντα που είχε σε αυτό το ματς και με 40 PIR είχε αναδειχθεί και MVP της εν λόγω αγωνιστικής.
Επίσης, ο Πάντερ είχε βάλει και 24 πόντους σε 25 λεπτά συμμετοχής στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί του Ολυμπιακού.
Θυμίζουμε ότι MVP τον Οκτώβριο ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις Κάουνας και αντίστοιχα για τον Νοέμβριο ο Κένεθ Φαρίντ του Παναθηναϊκού.
Μιλώντας στο podcast «EL & FRIENDS», ο Πάντερ σχολίασε μεταξύ άλλων: «Το στατιστικό της δουλειάς που ρίχνω καθημερινά, αυτό δεν το βλέπει κανένας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Όταν έχεις τέτοιους αριθμούς, πάντα γυρίζεις πίσω, στο τι δουλειά έχω κάνει σε καθημερινή βάση».
