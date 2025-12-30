Μπαρτσελόνα: Πολυτιμότερος παίκτης της Euroleague για τον Δεκέμβριο ο Κέβιν Πάντερ

Ο Πάντερ βοήθησε τους «Μπλαουγκράνα» να έχουν ρεκόρ 4-1 σε αυτόν τον μήνα, με μέσο όρο 24,4 πόντους (92% βολές, 55,1% δίποντα, 46,9% τρίποντα), 3,4 ασίστ και 1,8 κλεψίματα, με 23 PIR ανά αγώνα