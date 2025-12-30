Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Κοντά στην απόκτηση της Σπανού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός
Κοντά στην απόκτηση της Σπανού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στην Άρτεμις Σπανού, η οποία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις «πράσινες»
Η Άρτεμις Σπανού, φαίνεται να είναι κοντά σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.
Η Ελληνίδα σέντερ, έχει κινήσει το ενδιαφέρον της Σελέν Ερντέμ και φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων σε Eurocup Women και Α1 γυναικών.
Η Σπανού τη φετινή χρονιά αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπρνο και μετράει μ.ο 14.4 πόντους και 7.6 ριμπάουντ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα μόνο για τον Πανιώνιο από το 2006 μέχρι το 2010.
