Κοντά στην απόκτηση της Σπανού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός
SPORTS
Παναθηναϊκός Άρτεμις Σπανού Σελέν Ερντέμ

Κοντά στην απόκτηση της Σπανού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στην Άρτεμις Σπανού, η οποία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις «πράσινες»

Κοντά στην απόκτηση της Σπανού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Άρτεμις Σπανού, φαίνεται να είναι κοντά σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Η Ελληνίδα σέντερ, έχει κινήσει το ενδιαφέρον της Σελέν Ερντέμ και φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων σε Eurocup Women και Α1 γυναικών.

Η Σπανού τη φετινή χρονιά αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπρνο και μετράει μ.ο 14.4 πόντους και 7.6 ριμπάουντ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα μόνο για τον Πανιώνιο από το 2006 μέχρι το 2010.

Πηγή:www.gazzetta.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης