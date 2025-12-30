Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Αγωνία στους Νάγκετς: Ο Γιόκιτς χτύπησε στο γόνατο και σφάδαζε στο παρκέ, δείτε βίντεο
Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με τους Χιτ
Αγωνία επικρατεί στις τάξεις των Ντένβερ Νάγκετς μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς στο γόνατο του αριστερού του ποδιού στον αγώνα με τους Μαϊάμι Χιτ το βράδυ της Δευτέρας.
Όπως καταγράφηκε από τις κάμερες, ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ενώ έκανε πίσω βήματα για να καλύψει στην άμυνα και την ίδια ώρα τον πάτησε ο συμπαίκτης του, Σπένσερ Τζόουνς.
Ο Γιόκιτς, μάλιστα, έπεσε στο παρκέ και για αρκετά δευτερόλεπτα σφάδαζε από τους πόνους.
Τελικά ο Σέρβος σούπερ σταρ σηκώθηκε μόνος του αλλά δεν κατέστη δυνατό να επιστρέψει στο παρκέ.
Σημειώνεται ότι ο Γιόκιτς στη φετινή σεζόν του ΝΒΑ «γράφει» 29,9 πόντους, 12,4 ριμπάουντ και 11,1 ασίστ κατά μέσο όρο.
Nikola Jokic is down holding his knee 😳 pic.twitter.com/6kUNzTAopx— Heat Central (@HeatCulture13) December 30, 2025
