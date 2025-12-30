Αγωνία στους Νάγκετς: Ο Γιόκιτς χτύπησε στο γόνατο και σφάδαζε στο παρκέ, δείτε βίντεο
SPORTS
Νίκολα Γιόκιτς Ντένβερ Νάγκετς Τραυματισμός Γόνατο

Αγωνία στους Νάγκετς: Ο Γιόκιτς χτύπησε στο γόνατο και σφάδαζε στο παρκέ, δείτε βίντεο

Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με τους Χιτ

Αγωνία στους Νάγκετς: Ο Γιόκιτς χτύπησε στο γόνατο και σφάδαζε στο παρκέ, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αγωνία επικρατεί στις τάξεις των Ντένβερ Νάγκετς μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς στο γόνατο του αριστερού του ποδιού στον αγώνα με τους Μαϊάμι Χιτ το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως καταγράφηκε από τις κάμερες, ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ενώ έκανε πίσω βήματα για να καλύψει στην άμυνα και την ίδια ώρα τον πάτησε ο συμπαίκτης του, Σπένσερ Τζόουνς.

Ο Γιόκιτς, μάλιστα, έπεσε στο παρκέ και για αρκετά δευτερόλεπτα σφάδαζε από τους πόνους.



Τελικά ο Σέρβος σούπερ σταρ σηκώθηκε μόνος του αλλά δεν κατέστη δυνατό να επιστρέψει στο παρκέ.

Σημειώνεται ότι ο Γιόκιτς στη φετινή σεζόν του ΝΒΑ «γράφει» 29,9 πόντους, 12,4 ριμπάουντ και 11,1 ασίστ κατά μέσο όρο.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης