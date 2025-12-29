Ο Παναθηναϊκός καλωσόρισε τον Τεττέη : «Ήρθα για να αποδείξω το μαχητικό πνεύμα μου»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Πιστεύω ότι έχω έρθει εδώ πέρα για να βοηθήσω πάρα πολύ και να βοηθήσουν κι εμένα. Σίγουρα και ο πρόεδρος και οι οπαδοί θέλουν το καλύτερο για την ομάδα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο».«Θα ήθελα σίγουρα να με θυμούνται ως πρωταθλητή στον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο ως ποδοσφαιριστή, αλλά και ως ένα άτομο που τα έδωσε όλα και ήταν πάντα καλός. Καλός σαν χαρακτήρας, σαν παίκτης. Γιατί πάντα αυτά μένουν στο ποδόσφαιρο».«Δεν έχω ποτέ ταβάνι. Πάντα ονειρεύομαι το κάτι παραπάνω. Κι εδώ θέλω να δείξω πολλά περισσότερα πράγματα, ακόμα και στην Ευρώπη».«Την ψυχή μου και την μαχητικότητά μου και ότι δεν τα παρατάω ποτέ».«Ότι έχω έρθει εδώ για να δείξω τι μπορώ να κάνω πραγματικά».Η ομάδα του Παναθηναϊκού δημοσίευσε και ένα βίντεο στο Instagram, όπου ο Ανδρέας κάνει γκελάκια στη Φωκίωνος Νέγρη, εκεί όπου μεγάλωσε από μικρό παιδί. Σημειώνεται ότι ο 24χρονος θα φοράει το νούμερο 7.