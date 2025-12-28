Σοκαριστική στιγμή στο Κόπα Άφρικα: Ο τερματοφύλακας του Σουδάν κατέρρευσε την ώρα του αγώνα με την Ισημερινή Γουινέα
SPORTS
Ισημερινή Γουινέα Σουδάν Κόπα Άφρικα Μονγκέντ Ελνέελ

Σοκαριστική στιγμή στο Κόπα Άφρικα: Ο τερματοφύλακας του Σουδάν κατέρρευσε την ώρα του αγώνα με την Ισημερινή Γουινέα

Ο Μονγκέντ Ελνέελ περπατούσε μέσα στην περιοχή του, και καθώς ένιωσε αδιαθεσία έπεσε μπρούμυτα χωρίς να έχει τις αισθήσεις του - Ο γκολκίπερ του Σουδάν συνήλθε και συνέχισε κανονικά τον αγώνα

Σοκαριστική στιγμή στο Κόπα Άφρικα: Ο τερματοφύλακας του Σουδάν κατέρρευσε την ώρα του αγώνα με την Ισημερινή Γουινέα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μία σοκαριστική στιγμή σημειώθηκε στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης Ισημερινή ΓουινέαΣουδάν για το Κόπα Άφρικα, όταν ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, κατέρρευσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο.

Ευτυχώς, μετά την άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων των δύο ομάδων, ο γκολκίπερ του Σουδάν συνήλθε και σηκώθηκε, χωρίς να υπάρχει ένδειξη για κάτι σοβαρό.

Θυμίζουμε ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις με ποδοσφαιριστές που κατέρρευσαν μόνη τους στο γήπεδο, η πιο χαρακτηριστική ήταν του Έρικσεν στο ματς της Δανίας με την Φινλανδία για το Euro 2020. 

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης