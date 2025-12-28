Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Σοκαριστική στιγμή στο Κόπα Άφρικα: Ο τερματοφύλακας του Σουδάν κατέρρευσε την ώρα του αγώνα με την Ισημερινή Γουινέα
Σοκαριστική στιγμή στο Κόπα Άφρικα: Ο τερματοφύλακας του Σουδάν κατέρρευσε την ώρα του αγώνα με την Ισημερινή Γουινέα
Ο Μονγκέντ Ελνέελ περπατούσε μέσα στην περιοχή του, και καθώς ένιωσε αδιαθεσία έπεσε μπρούμυτα χωρίς να έχει τις αισθήσεις του - Ο γκολκίπερ του Σουδάν συνήλθε και συνέχισε κανονικά τον αγώνα
Μία σοκαριστική στιγμή σημειώθηκε στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν για το Κόπα Άφρικα, όταν ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, κατέρρευσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο.
Ευτυχώς, μετά την άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων των δύο ομάδων, ο γκολκίπερ του Σουδάν συνήλθε και σηκώθηκε, χωρίς να υπάρχει ένδειξη για κάτι σοβαρό.
Θυμίζουμε ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις με ποδοσφαιριστές που κατέρρευσαν μόνη τους στο γήπεδο, η πιο χαρακτηριστική ήταν του Έρικσεν στο ματς της Δανίας με την Φινλανδία για το Euro 2020.
Ευτυχώς, μετά την άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων των δύο ομάδων, ο γκολκίπερ του Σουδάν συνήλθε και σηκώθηκε, χωρίς να υπάρχει ένδειξη για κάτι σοβαρό.
Θυμίζουμε ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις με ποδοσφαιριστές που κατέρρευσαν μόνη τους στο γήπεδο, η πιο χαρακτηριστική ήταν του Έρικσεν στο ματς της Δανίας με την Φινλανδία για το Euro 2020.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα