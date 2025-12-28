Σοκαριστική στιγμή στο Κόπα Άφρικα: Ο τερματοφύλακας του Σουδάν κατέρρευσε την ώρα του αγώνα με την Ισημερινή Γουινέα

Ο Μονγκέντ Ελνέελ περπατούσε μέσα στην περιοχή του, και καθώς ένιωσε αδιαθεσία έπεσε μπρούμυτα χωρίς να έχει τις αισθήσεις του - Ο γκολκίπερ του Σουδάν συνήλθε και συνέχισε κανονικά τον αγώνα